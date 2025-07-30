Нова система Ryanair змінює спосіб бронювання через агентства

28 липня Ryanair запустив нову платформу для бронювання під назвою Travel Agent Direct. Ця ініціатива дозволяє офлайн-турагенціям бронювати квитки безпосередньо через систему Ryanair, замість використання неофіційних сторонніх каналів. За словами авіакомпанії, цей захід вирішує постійні проблеми, такі як приховані комісії та відсутність контактних даних пасажирів, що часто заважають комунікації між мандрівниками та перевізниками, особливо коли квитки продаються поза межами затверджених мереж.

Travel Agent Direct надає авторизованим агентствам доступ до повної мережі рейсів Ryanair, яка включає понад 230 напрямків і тисячі щоденних рейсів по Європі. Для участі агентства повинні надавати точну інформацію про пасажирів і відображати повну вартість квитків під час бронювання. Ця вимога покликана гарантувати, що мандрівники отримуватимуть оновлення про рейси безпосередньо від Ryanair без необхідності проходити додаткові етапи верифікації після покупки.

"Запуск TAD є ще одним доказом нашої постійної відданості чесним і прозорим практикам дистрибуції, оскільки пасажири тепер бачитимуть лише справжні ціни Ryanair і будуть впевнені, що їхні контактні дані будуть передані Ryanair, щоб ми могли напряму зв’язатися з ними для надання важливої інформації про їхній рейс", — заявив головний маркетинговий директор Ryanair Дара Брейді.

Ця зміна перебудовує звичний процес купівлі квитків через місцеві агентства, роблячи його менш схожим на здогадки та більш схожим на просту транзакцію. Замість залежності від сторонніх продавців із непрозорими практиками мандрівники можуть розраховувати на такі покращення:

Доступ до точної інформації про рейси під час бронювання.

Пряма комунікація від авіакомпанії щодо скасувань.

Сповіщення про зміну номерів виходів на посадку.

Оновлення в реальному часі у разі затримок.

Ці зміни спрямовані на покращення координації та зменшення невизначеності під час планування подорожей.

Ця платформа може підійти мандрівникам, які дотримуються традиційних способів бронювання, чи то через уникнення інтернету, чи просто через більший комфорт від спілкування з агентом за стійкою. Завдяки усуненню необхідності перевірок особи після бронювання, Travel Agent Direct спрощує процес і усуває перешкоди, які раніше створювали невизначеність. Ті, хто бронює через невеликі місцеві агентства, можуть виявити, що їхні подорожі стали менш хаотичними, з меншою кількістю несподіваних сюрпризів і чіткішим уявленням про те, що їх чекає перед виїздом до аеропорту.

Авіакомпанії переосмислюють саму ідею бронювання квитків. Джерело: https://corporate.ryanair.com/

Ця зміна показує, що авіакомпанії переосмислюють саму ідею бронювання квитків, щоб мандрівникам більше не доводилося долати перешкоди чи гадати, що буде далі. Все більше мандрівників прагнуть простого та зрозумілого досвіду бронювання, тому забезпечення прямого зв’язку з авіакомпаніями набуває дедалі більшого значення. З новою системою мандрівники рідше пропускатимуть важливу інформацію про рейси, особливо коли плани раптово змінюються або рейси не виконуються за розкладом. Це може зробити несподівані зміни трохи легшими для управління.