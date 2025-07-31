Як Путінський режим руйнує все у світі?

Треба розуміти, що депутинізація - це лише частина необхідного процесу. Путінський режим не виник на порожньому місці. Сьогодні вже очевидно: у 1991 році була допущена груба стратегічна помилка - вважати, що крах комуністичного режиму означає початок нового життя. Насправді коріння проблеми сягає глибоко - в імперський менталітет.

Путінський режим сьогодні історично є провідником божевільної імперської ідеї - в її найагресивнішій формі. Але усунення одного Путіна буде недостатньо. Збереження імперського ядра Росії - гарантія того, що ми знову і знову будемо наступати на одні й ті самі граблі.

Війна сьогодні - це останній рубіж, єдиний спосіб зберегти систему в її нинішньому вигляді, що працює виключно на імперську парадигму. Жодних інших сценаріїв позитивних політичних змін у нашій країні не існує - крім повного і тотального розгрому путінської армії в Україні. У свідомості наших співвітчизників ідея імперії повинна остаточно померти. Тільки тоді в Росії з'явиться шанс перейти до цивілізованого шляху розвитку.