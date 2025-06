Топ-11 отелей в Бате: роскошный отпуск в Великобритании

Бат, расположенный в графстве Сомерсет, давно является стандартной частью маршрута путешественников в Англии, и это место пользуется спросом еще с римских времен благодаря своим уникальным термальным источникам, являвшимся аналогом современных спа. Прогуливаясь по живописным улицам с широкими тротуарами, минуя эклектичные магазины и кафе, вы чувствуете себя героем романа Джейн Остин. Окружающая сельская местность Котсволда усеяна прекрасными деревнями, такими как Брутон с его бутиками, ресторанами и галереями. От роскошных загородных вилл до независимых дизайнерских заведений, лучшие отели Бата готовы приветствовать гостей. Все, что вам нужно – это выбрать вариант, который соответствует вашим ожиданиям от путешествия в атмосферную Англию.

Номер 15 Guest House, Bath

Среди новых отелей в Бате, Йорке и Брайтоне отличается No. 15 Great Pulteney Guest House, которым обладают три преданных брата. Если гости прибывают в город поездом, на вокзале их ждет розовый грузовик, чтобы доставить багаж. В это время у вас есть возможность приятно прогуляться примерно 15 минут вдоль реки Эйвон, минуя мост Палтни с его многочисленными магазинами; в конце путешествия награда – роскошный фасад гостиницы в георгианском стиле. Интерьер No. 15 Great Pulteney Guest House включает в себя стены в пудро-голубом оттенке, который воспроизводит любимый цвет писательницы Джейн Остин.

В номерах есть роскошные люстры в стиле Бриджертон, кровати с балдахинами, виниловые проигрыватели и декор в виде тщательно подобранных произведений искусства. Если вы хотите расслабиться после дня прогулок или путешествий, рекомендуем забронировать процедуры в гостиничном спа, расположенном в сводчатом подвале. В частности, огромная ванная для двоих в медной комнате заслуживает внимания.

The Pig Near Bath

Старинное имение. Источник: https://www.thepighotel.com/

После дня исследования шумных улиц города отправляйтесь за пределы города в The Pig Near Bath, расположенный среди живописных холмов. Всего в 20 минутах езды от центра Бата, отель может похвастаться крупнейшим садом среди всех заведений сети и является любимым местом для обедов как для местных жителей, так и для путешественников.

The Pig Near Bath располагает только 29 номерами, а гости могут насладиться максимальным комфортом и приватностью. Здесь можно чувствовать себя как дома, ведь владельцы превратили бывший загородный дом в отличный бутик-отель. Не забудьте прогуляться по живописной территории, вдыхая аромат диких цветов и собирая малину вдоль тропинок.

The Yard

Если вы планируете остановиться в одном из лучших отелей Бата, будьте уверены, что утро начнется идеально. В The Yard к дверям каждого номера с 8 до 10 утра доставляют корзину для завтрака, наполненную ремесленным йогуртом из молока, домашней гранолой и свежей выпечкой от пекарни Hobbs House West Country Bakery. Конечно, гости также могут спуститься в маленькое кафе, расположенное во внутреннем дворике, где местные жители любят собираться, чтобы почитать газету, попивая идеальный флэт-вайт. Вечером это место выигрывает новыми красками, превращаясь в винный бар, где подают разнообразные коктейли, сыры или мясную тарелку из местных продуктов. После приятного вечера отправляйтесь в свой уютный, шикарный номер. По возможности рекомендуем остановиться в апартаментах с террасой на крыше.

The Queensberry

The Queensberry – это амбициозный проект, реализованный супругами, которые получили важный опыт, работая с Cliveden и The Savoy. Более 20 лет назад они решили объединить четыре георгианских таунхауса, чтобы создать роскошный отель в Бате. Этот уникальный комплекс включает в себя 29 номеров, каждый из которых постоянно обновляется и совершенствуется. Номера имеют характерную отделку, гармонирующую с историческими стенами. Особого внимания заслуживает ресторан The Olive Tree, награжденный одной звездой Michelin. Вы можете заказать сет-меню из шести или девяти блюд, дополненное идеально подобранным вином, или просто выбрать блюда по своему вкусу из меню. Также есть уютный бар под названием Old Q, который стоит посетить перед тем, как отправиться в свой номер.

Номер 3

Чтобы почувствовать себя местным хотя бы на чуть-чуть, рекомендуем остановиться в этом прекрасном отеле в Бате, Англия. Number 3 – это дизайнерские апартаменты, расположенные в ремесленном квартале над эклектичным магазином винтажной одежды, поэтому, если вы хотите обновить свой стиль, это отличный случай. Само здание является памятником архитектуры II категории, объединяющей современные и винтажные элементы, такие как викторианские камины, керамические вазы и скамейка в ногах кровати с умышленно грубой отделкой.

Отель расположен в тихой части города, поэтому гости могут расслабиться и хорошо выспаться после исследования окружающих достопримечательностей. Кроме того, Number 3 всего в десяти минутах ходьбы от центра, окруженный галереями, независимыми магазинами и антикварными магазинами, полными сокровищ.

The Royal Crescent Hotel & Spa

Занимая почетное место в центре Королевского полумесяца, The Royal Crescent Hotel & Spa заслуженно входит в список топ-11 лучших отелей Бата. Главное здание окружено зелеными газонами и частными садами, а на территории также есть известный спа-центр, пользующийся большим спросом в Англии. Другие особенности отеля включают 12-метровый бассейн с подогревом, где гости любят проводить время. Также можно заказать процедуры или просто выпить ароматный чай в саду спа-центра Taittinger Spa Garden.

Номера расположены как в главном здании, так и в каретном доме. Варианты размещения включают в себя стандартные номера, люксы с необычными видами на город и семейные люксы.

Gainsborough

Как делали римляне много лет назад, вы также можете погрузиться в термальные бассейны с горячей и холодной водой, посетить паровые и ледяные альковы в Spa Village отеля Gainsborough. Кроме того, напротив улицы расположены общественные термы Thermae Baths. Если вы хотите провести здесь более одного дня и остаться на ночь, остановитесь в The Gainsborough. Отель оформлен в элегантном стиле, с высокими колоннами и полированными мраморными полами. Вы можете выбрать из 98 номеров, в том числе люксы, таунхаусы и спа-номера с частными ваннами, наполненными той же минеральной водой. Рекомендуем посетить пивной бар с расслабленной атмосферой. Заведение было полностью отремонтировано в 2022 году, предлагая гурманскую кухню, вдохновленную сезонными ингредиентами.

The Bath Priory

Живописные английские пейзажи. Источник: https://www.thebathpriory.co.uk/

Расположенный на четырех акрах прекрасной территории, The Bath Priory имеет атмосферу классической загородной гостиницы. Комплекс находится всего в 15 минутах ходьбы через прекрасный парк Виктория от центра города. Проведите день, исследуя окружающие ландшафты, а затем вернитесь в один из лучших отелей Бата для процедур в единственном в Великобритании спа-центре L'Occitane. Когда погода разрешает, воспользуйтесь садом в полной мере, возьмите коврик для йоги на ресепшене и проведите время в тихом уголке, медитируя или просто расслабляясь. Для гостей также доступен прекрасный открытый бассейн, и можно заказать корзину для пикника, чтобы провести время на открытом воздухе.

Hotel Indigo

Hotel Indigo открыл дверь только в 2022 году и за короткое время сумел завоевать любовь многих гостей, демонстрируя легкость, ненавязчивость и комфорт. Отель располагает 166 номерами, каждый из которых оснащен кофемашиной Nespresso, дождевым душем и кроватью, застеленной высококачественной египетской хлопковой постелью. Однако главной особенностью локации есть ресторан. The Elder – это новейшее заведение Майка Робинсона, которое также владеет The Woodsman и The Harwood Arms, единственным лондонским пабом, награжденным звездой Michelin. Уникальное меню включает различные позиции, в том числе дичь, фрукты, овощи и зелень, собранные из собственного сада, а также морепродукты, выловленные в радиусе 40 миль от ресторана.

Eight

Среди хороших мест для проживания в Бате есть Eight. Этот отель может похвастаться очень удобным расположением для путешественников, ведь он находится всего в пяти минутах ходьбы от вокзала Бат Спа, в пешеходной зоне Норт-Парад Пассаж, поэтому лучший способ добраться сюда – поездом. Eight имеет достаточно богатую историю. В частности, 500-летний подвал, когда-то трапезный для монахов аббатства Бата, был переосмыслен в прекрасный коктейльный бар, сохраняющий уникальную атмосферу. На верхних этажах гости найдут в общей сложности 18 номеров, распределенных между двумя таунхаусами, и отличный маленький ресторан. В общем, Eight – это очень особенная гостиница в сердце города и одно из самых очаровательных мест для проживания в Сомерсете.

The Dukes

Этот популярный пансион в Бате расположен на улице Грейт Палтни, знаменитой улице, где когда-то жили Уильям Уилберфорс и Джейн Остин. Комплекс расположен в самом сердце города, в пешей доступности от знаменитых римских терм.

The Dukes занимает два невероятных таунхауса в георгианском стиле, предлагая всего 17 номеров. Номера отличаются высокими потолками, створчатыми окнами, а некоторые люксы включают в себя элегантно задрапированные кровати с балдахинами. Гости найдут много приятных мелочей, таких как традиционный послеобеденный чай, вечерние напитки, горячий шоколад на ночь и печенье перед сном.