Відпустка мрії на Барбадосі: найкращі курорти з системою ''все включено''

Барбадос – прекрасний острів у Карибському морі, який приваблює туристів білими піщаними пляжами, теплим кліматом, привітними людьми та різноманітною культурою. Якщо ви хочете насолодитися повним релаксом і комфортом, оберіть один із курортів Барбадосу з системою "все включено". Це означає, що всі страви, напої, розваги та додаткові послуги включені у вартість.

Ось список 10 найкращих курортів Барбадосу з системою "все включено" на основі відгуків мандрівників і експертів.

Sandals Barbados

Розкішний курорт лише для дорослих, розташований на пляжі Максвелл.

Адреса: St Lawrence Gap, Christ Church, Barbados

Телефон: +1 888-726-3257

Вебсайт: https://www.sandals.com/sandals-barbados/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Sandals Barbados – справжній рай для закоханих. Цей курорт пропонує незабутній досвід і кілька цікавих особливостей:

Ресторани та бари . 11 ресторанів із різноманітними кулінарними пропозиціями – від вишуканої італійської кухні до свіжих морепродуктів. 7 барів пропонують екзотичні коктейлі та прохолодні напої.

. 11 ресторанів із різноманітними кулінарними пропозиціями – від вишуканої італійської кухні до свіжих морепродуктів. 7 барів пропонують екзотичні коктейлі та прохолодні напої. Басейни та спа . 3 басейни для релаксу під сонцем і спа-центр із різноманітними процедурами для вашого благополуччя.

. 3 басейни для релаксу під сонцем і спа-центр із різноманітними процедурами для вашого благополуччя. Активний відпочинок . Тренажерний зал і водні види спорту, такі як віндсерфінг і снорклінг.

. Тренажерний зал і водні види спорту, такі як віндсерфінг і снорклінг. Номери з комфортом. Апартаменти оснащені кондиціонером, телевізором, мінібаром і балконом або терасою. Деякі номери мають приватний басейн або джакузі.

Sandals Barbados – це місце, де комфорт поєднується з природою, а дорослі можуть насолоджуватися спокійною відпусткою під пальмами.

The Crane Resort

Шикарні готелі Барбадосу з системою ''все включено''. Джерело: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Історичний курорт Барбадосу, побудований у 1887 році на високій скелі над найгарнішим пляжем острова. Пляж Крейн приваблює рожевими пісками та бірюзовими водами, входить до топ-10 пляжів світу за версією Lifestyles of the Rich and Famous і був визнаний "Найкращим пляжем Карибів" у 2015 році.

Адреса: The Crane Resort, St. Philip, Barbados

Телефон: +1 246-423-6220

Вебсайт: https://www.thecrane.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Crane Resort – це місце, де історія зустрічається з розкішшю, а природа – з вишуканим комфортом:

Просторі номери . Гості можуть обрати ультрапросторі одно- та двокімнатні люкси або трикімнатні пентхауси, багато з яких мають зелені сади, приватні басейни та тераси на даху.

. Гості можуть обрати ультрапросторі одно- та двокімнатні люкси або трикімнатні пентхауси, багато з яких мають зелені сади, приватні басейни та тераси на даху. Ресторани та бари . П’ять ресторанів із різноманітною кухнею: Zen пропонує тайську та японську кухню, L’Azure – карибські делікатеси з міжнародним акцентом, а The Grove Bar and Grill на пляжі – легкі закуски.

. П’ять ресторанів із різноманітною кухнею: пропонує тайську та японську кухню, – карибські делікатеси з міжнародним акцентом, а на пляжі – легкі закуски. Спа та фітнес . Релакс у спа-центрі або тренування в тренажерному залі. Ранкова йога з видом на океан – це справжнє блаженство.

. Релакс у спа-центрі або тренування в тренажерному залі. Ранкова йога з видом на океан – це справжнє блаженство. Додаткові зручності. У The Crane Village є магазини, джаз-бар, ресторани на відкритому повітрі, галерея та дитячий клуб Calypso Kids Club, а також безкоштовний Wi-Fi та міжнародні дзвінки.

The Crane Resort – дивовижне місце на Барбадосі для незабутньої відпустки.

Sea Breeze Beach House

Сучасний курорт із системою "все включено" на Барбадосі, розташований на двох пляжах південного узбережжя острова. Адреса: Maxwell Coast Rd, Christ Church BB15031, Barbados

Телефон: +1 246-428-2825

Вебсайт: https://www.sea-breeze.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Sea Breeze Beach House – рай для тих, хто шукає сучасний комфорт і незабутню відпустку на узбережжі Барбадосу:

Пляжі та номери . Піщані береги та бірюзові води Карибського моря створюють ідеальне місце для відпочинку та плавання. Номери оснащені кондиціонером, телевізором, холодильником, кавоваркою та балконом або терасою.

. Піщані береги та бірюзові води Карибського моря створюють ідеальне місце для відпочинку та плавання. Номери оснащені кондиціонером, телевізором, холодильником, кавоваркою та балконом або терасою. Ресторани та бари. 6 ресторанів із різноманітною кухнею – від вишуканих страв à la carte до смачних шведських столів. 4 бари пропонують прохолодні напої та екзотичні коктейлі.

Басейни . 3 басейни для сімейного відпочинку або лише для дорослих. Ваш шезлонг уже чекає!

. 3 басейни для сімейного відпочинку або лише для дорослих. Ваш шезлонг уже чекає! Спа та фітнес. Релакс у спа-центрі та тренування в тренажерному залі.

Sea Breeze Beach House – один із найкращих курортів Барбадосу з системою "все включено", де затишок поєднується з карибською атмосферою.

Bougainvillea Barbados

Розваги біля басейну в найкращих готелях Барбадосу. Джерело: Image by Adam from Pixabay website

Затишний курорт із системою "все включено" на Барбадосі, розташований на пляжі Максвелл.

Адреса: Maxwell Coast Rd, Oistins, Christ Church, Barbados

Телефон: +1 246-628-0990

Вебсайт: https://www.bougainvilleabarbados.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Bougainvillea Barbados – унікальний курорт, який обіцяє незабутню відпустку:

Пляжі та просторі апартаменти . Апартаменти оснащені кухнею, зонами для відпочинку та їдальні, а також балконом або терасою. Піщані пляжі та унікальні води океану змусять вас відчути себе в раю.

. Апартаменти оснащені кухнею, зонами для відпочинку та їдальні, а також балконом або терасою. Піщані пляжі та унікальні води океану змусять вас відчути себе в раю. Ресторани та бари . 2 ресторани з вишуканою кухнею та 2 бари з прохолодними напоями та живою музикою.

. 2 ресторани з вишуканою кухнею та 2 бари з прохолодними напоями та живою музикою. Басейни . 3 басейни для веселого відпочинку.

. 3 басейни для веселого відпочинку. Спа та фітнес. Ідеальне місце для релаксу та підтримки форми навіть під час відпустки.

Bougainvillea Barbados – це місце, де розкіш поєднується з карибською атмосферою, створюючи унікальні моменти.

Sugar Bay Barbados

Стильний курорт із системою "все включено" на Барбадосі, розташований на пляжі Гаррісон.

Адреса: Garrison Historic Area, Hastings Bridgetown, Christ Church BB15158, Barbados

Телефон: +1 246-622-1101

Вебсайт: https://www.sugarbaybarbados.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sugar Bay Barbados – унікальне місце для тих, хто шукає комфортну відпустку на пляжі Гаррісон:

Пляж і номери . Усі апартаменти комфортно умебльовані та мають вигляд на океан або приватний сад. Пляж – ідеальне місце для відпочинку та плавання.

. Усі апартаменти комфортно умебльовані та мають вигляд на океан або приватний сад. Пляж – ідеальне місце для відпочинку та плавання. Ресторани та бари . 5 ресторанів, де кожен гурман знайде страву до смаку, і 5 барів із прохолодними напоями та приємною атмосферою.

. 5 ресторанів, де кожен гурман знайде страву до смаку, і 5 барів із прохолодними напоями та приємною атмосферою. Басейни . 2 басейни – для всієї родини або лише для дорослих.

. 2 басейни – для всієї родини або лише для дорослих. Спа та фітнес. Релакс і тренування для вашого комфорту.

Sugar Bay Barbados – прекрасний курорт Барбадосу з системою "все включено" для найкращої відпустки в карибській атмосфері.

Turtle Beach by Elegant Hotels

Віндсерфінг на Барбадосі. Джерело: Image by Dimitris Vetsikas from the Pixabay website

Веселий курорт із системою "все включено" на Барбадосі, розташований на пляжі Тертл.

Адреса: Dover, Christ Church BB15028, Barbados

Телефон: +1 954-625-3718

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiau-turtle-beach-by-elegant-hotels-all-inclusive/

Рейтинг: 4.1 ⭐

Turtle Beach – мальовничий курорт на південному узбережжі Барбадосу. Ось що він пропонує:

Водні активності . Безкоштовні уроки вітрильного спорту у фантастичній школі водних видів спорту. Також доступні снорклінг, дайвінг і віндсерфінг.

. Безкоштовні уроки вітрильного спорту у фантастичній школі водних видів спорту. Також доступні снорклінг, дайвінг і віндсерфінг. Ресторани та бари . 5 ресторанів і барів із шедеврами європейської кухні.

. 5 ресторанів і барів із шедеврами європейської кухні. Фітнес і розваги . Кондиціонований фітнес-центр із сучасним обладнанням, безкоштовні заняття аеробікою, водна аеробіка, тенісний корт і дитячий клуб.

. Кондиціонований фітнес-центр із сучасним обладнанням, безкоштовні заняття аеробікою, водна аеробіка, тенісний корт і дитячий клуб. Проживання. Сучасні та світлі номери з кондиціонером, кабельним телебаченням, холодильником, ванною з душем і феном, а також обідньою зоною.

Turtle Beach – один із найкращих курортів Барбадосу з системою "все включено".

Crystal Cove by Elegant Hotels

Романтичний курорт на Барбадосі, розташований на пляжі Сент-Джеймс.

Адреса: Crystal Cove Hotel, Appleby, St. James BB24005, Barbados

Телефон: +1 954-625-3718

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiay-crystal-cove-by-elegant-hotels-all-inclusive/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Crystal Cove – затишний куточок романтики, де море і небо зливаються. Що чекає на вас у цьому унікальному курорті?

Ресторани та бари . 3 ресторани та 2 бари запрошують у смачну подорож – від місцевих делікатесів до світової кухні.

. 3 ресторани та 2 бари запрошують у смачну подорож – від місцевих делікатесів до світової кухні. Басейни та спа . 3 басейни, як оазиси в пустелі, і спа-центр – справжній рай для тіла й душі.

. 3 басейни, як оазиси в пустелі, і спа-центр – справжній рай для тіла й душі. Активний відпочинок . Тренажерний зал, водні види спорту та жива музика ввечері для романтичної атмосфери.

. Тренажерний зал, водні види спорту та жива музика ввечері для романтичної атмосфери. Номери з видом. Затишні номери з кондиціонером, телевізором, холодильником, кавоваркою і балконом або терасою з видом на океан або сад.

Crystal Cove – шикарний курорт Барбадосу з системою "все включено", де ваші мрії про острів стають яскравішими.

Mango Bay All Inclusive

Спа в готелях Барбадосу з системою ''все включено''. Джерело: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Зручний курорт із системою "все включено" на Барбадосі, розташований на пляжі Сент-Джеймс.

Адреса: Second St, Holetown, Saint James, Barbados

Телефон: +1 246-626-1384

Вебсайт: https://mangobaybarbados.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Mango Bay All Inclusive – магічне місце, де кожен момент сповнений радості та дива:

Просторі номери. Апартаменти з кондиціонером, телевізором, холодильником, кавоваркою і балконом або терасою з незабутніми видами на океан або приватний сад.

Ресторан і бар . Ресторан із різноманітними стравами та бар для релаксу з прохолодними напоями.

. Ресторан із різноманітними стравами та бар для релаксу з прохолодними напоями. Басейн і спа . Тропічний сад із басейном і спа-центр для унікальних емоцій.

. Тропічний сад із басейном і спа-центр для унікальних емоцій. Активний відпочинок. Тренажерний зал, водні види спорту та вечірня розважальна програма.

Mango Bay All Inclusive – затишне місце, де ваша подорож залишить незабутні враження надовго.

The Club Barbados Resort & Spa

Спокійний курорт лише для дорослих із системою "все включено" на пляжі Сент-Джеймс, Барбадос.

Адреса: Holetown, St. James, Barbados

Телефон: +1 866-317-8009

Вебсайт: https://www.theclubbarbados.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

The Club Barbados Resort & Spa – інтимний курорт Барбадосу, який пропонує розкішні зручності та можливість повного релаксу:

Види з номерів і відпочинок біля моря. Апартаменти оснащені кондиціонером, телевізором, холодильником, кавоваркою. Насолоджуйтесь сонцем, морським бризом і білим піском.

Ресторани та бари . Різноманітні ресторани та бари з місцевими делікатесами та коктейлями з видом на океан.

. Різноманітні ресторани та бари з місцевими делікатесами та коктейлями з видом на океан. Басейн і спа . Басейн із видом на тропічний сад і спа-центр із масажами, ароматерапією та іншими процедурами.

. Басейн із видом на тропічний сад і спа-центр із масажами, ароматерапією та іншими процедурами. Тренажерний зал і водні види спорту. Сучасний тренажерний зал, каякінг, снорклінг та інші активності.

The Club Barbados Resort & Spa – ідеальний курорт Барбадосу для романтичної втечі чи спокійних вихідних.

Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels

Комфортне проживання в готелях Барбадосу з системою ''все включено''. Джерело: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Вишуканий курорт із системою "все включено" на Барбадосі, що поєднує релакс і активність.

Адреса: Prospect Bay, St. James BB23000, Barbados

Телефон: +1 954-625-3718

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiaw-waves-hotel-and-spa-by-elegant-hotels-all-inclusive/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Waves Hotel & Spa – унікальний курорт Барбадосу, який пропонує незабутній досвід відпустки "все включено":

Просторі номери та пляж . 70 просторих номерів із видом на океан або мальовничий сад, усі з балконами або терасами. Зручне розташування для насолоди теплим морем і вражаючими заходами сонця.

. 70 просторих номерів із видом на океан або мальовничий сад, усі з балконами або терасами. Зручне розташування для насолоди теплим морем і вражаючими заходами сонця. Ресторани та бари . Різноманітні ресторани та бари з вишуканими стравами та прохолодними напоями.

. Різноманітні ресторани та бари з вишуканими стравами та прохолодними напоями. Басейни та спа . 2 басейни та спа-центр із безкоштовними процедурами для релаксу.

. 2 басейни та спа-центр із безкоштовними процедурами для релаксу. Йога та тренажерний зал. Студія йоги та сучасний тренажерний зал для гармонії тіла й розуму.

Waves Hotel & Spa організовує різноманітні заходи, від цікавих вечорів до активностей на воді, таких як снорклінг і катання на водних мотоциклах. Це місце, де розкіш поєднується з природою, а релаксація стає незабутньою пригодою.

Пориньте в розкіш і приватність у найкращих курортах Барбадосу з системою "все включено". Насолоджуйтесь подорожжю!