Як знайти дешеві авіаквитки у Великобританії?

Сьогодні подорожі стали доступнішими, ніж будь-коли раніше. Але попри це, багато людей все ще мають труднощі з вибором дешевих авіаквитків. У цій статті ми детально розглянемо, як знайти найкращі пропозиції на авіаквитки у Великобританії, включаючи знижки, промокоди та інші спеціальні акції.

Як заощадити на авіаквитках

Використовуйте пошукові системи.

Найпростіший і найшвидший спосіб знайти дешеві авіаквитки у Великобританії — скористатися пошуковими системами, такими як Google Flights, Kayak, Skyscanner, Momondo або Expedia. Ці платформи допоможуть знайти найнижчі ціни на авіаквитки та покажуть різні варіанти перельотів, які дозволять заощадити.

Google Flights : http://www.google.com/flights

: http://www.google.com/flights Kayak : http://www.kayak.co.uk

: http://www.kayak.co.uk Skyscanner : http://www.skyscanner.net

: http://www.skyscanner.net Momondo : http://www.momondo.co.uk

: http://www.momondo.co.uk Expedia: http://www.expedia.co.uk

Плануйте подорож заздалегідь

Місця біля аварійних виходів мають більше простору для ніг, але якщо ви не бронюєте подорож заздалегідь, ви, ймовірно, отримаєте більшу знижку на багаж. Найдешевші квитки часто можна знайти за шість-вісім тижнів до дати вильоту. Також варто уникати бронювання у п’ятницю та понеділок, оскільки в ці дні ціни можуть бути вищими.

Підпишіться на програму лояльності авіакомпанії

Багато авіакомпаній пропонують програми лояльності для постійних клієнтів, які дозволяють накопичувати бонуси та отримувати знижки на авіаквитки в майбутньому. Реєстрація в таких програмах безкоштовна і може значно заощад18:46 30/07/2025щадити.

Використовуйте промокоди та купони

Багато авіакомпаній і пошукових систем пропонують промокоди та купони на знижки для перельотів. Ці коди можна знайти на туристичних вебсайтах, а також у соціальних мережах компаній і пошукових систем. Слідкуйте за цими акціями, щоб не пропустити можливості заощадити.

Шукайте рейси на непопулярних маршрутах і вторинних аеропортах

Квитки на менш популярні маршрути можуть бути дешевшими. Іноді можна заощадити, спочатку прилетівши до вторинного аеропорту, а потім пересісти на внутрішній рейс. Однак для цього потрібно більше часу на пересадку.

Використовуйте гнучкі дати

Якщо у вас є можливість змінити дати вильоту та прильоту, скористайтеся функцією гнучкого пошуку в пошукових системах. Це дозволить знайти дешевші авіаквитки, оскільки ціна може залежати від дати та часу рейсу.

Найкращий час для бронювання дешевих авіаквитків

На основі нашого аналізу, найкращий час для бронювання дешевих авіаквитків із Великобританії — за 2–3 місяці до запланованої дати вильоту. У цей період ціни на квитки найнижчі, тоді як за тиждень або менше до вильоту вони можуть бути значно вищими. Також майте на увазі, що квитки на вихідні та свята зазвичай дорожчі, тому краще планувати подорож на будні. Рекомендуємо використовувати сервіси та додатки для пошуку дешевих авіаквитків, які порівнюють ціни на різних сайтах і пропонують найкращі варіанти.

Сайти для порівняння цін на авіаквитки

У Великобританії, як і в інших країнах, є кілька сайтів, які пропонують послуги з пошуку дешевих авіаквитків і порівняння цін різних авіакомпаній. Ось список найпопулярніших сайтів порівняння авіаквитків у Великобританії:

Skyscanner. Один із найпопулярніших сайтів для порівняння авіаквитків. Він порівнює ціни від різних авіакомпаній і пошукових систем, таких як Expedia, Kayak, Momondo тощо. Skyscanner також пропонує функцію пошуку з гнучкими датами, що дозволяє знайти дешевші рейси. Momondo. Momondo порівнює ціни на квитки від багатьох авіакомпаній і пропонує різні варіанти перельотів і комбінації, які можуть заощадити ваші кошти. Kayak. Kayak пропонує не лише пошук дешевих авіаквитків, але й інші види транспорту, включаючи оренду авто та бронювання готелів. Сайт порівнює ціни від багатьох авіакомпаній і показує найкращі пропозиції. Expedia. Expedia спеціалізується на пошуку та бронюванні подорожей. Сайт порівнює авіаквитки від багатьох авіакомпаній і пропонує багато варіантів для бронювання готелів, оренди авто та іншого транспорту. Cheap Flights. Як випливає з назви, Cheap Flights спеціалізується на пошуку дешевих авіаквитків. Сайт порівнює ціни від різних авіакомпаній і показує найкращі пропозиції. TravelSupermarket. На цьому сайті ви можете порівняти авіаквитки від більшості авіакомпаній і пошукових систем, а також знайти пропозиції щодо бронювання готелів, оренди авто та інших послуг. Google Flights. Це безкоштовний сервіс від Google, який дозволяє знаходити найдешевші авіаквитки. Ви можете встановити гнучкі дати, відстежувати ціни на конкретні рейси та отримувати сповіщення про зміну цін. Hopper. Це мобільний додаток, який допомагає знаходити найкращі пропозиції на авіаквитки з гнучкими датами. Він використовує штучний інтелект для прогнозування цін на квитки та пропонує найкращі варіанти.

Це лише деякі з найпопулярніших сайтів для пошуку дешевих авіаквитків у Великобританії. Використовуючи ці інструменти та функції, ви зможете знайти найкращі пропозиції. Обирайте той, який вам найбільше підходить.

Сайти для сповіщень про дешеві авіаквитки

Ці сайти допомагають мандрівникам знаходити найнижчі ціни на авіаквитки. Джерело: Рixabay

Кількість сайтів зі сповіщеннями про дешеві авіаквитки та акції зростає щодня. Ці сайти допомагають мандрівникам знаходити найнижчі ціни на авіаквитки та заощаджувати час на пошуку вигідних пропозицій. Ось кілька популярних сайтів зі сповіщеннями про дешеві авіаквитки у Великобританії:

Цей сайт сповіщає про найкращі пропозиції на авіаквитки по всьому світу. Команда Jack's Flight Club збирає дані про зниження цін на квитки та повідомляє користувачів про вигідні пропозиції. Підписка платна, але надається безкоштовний пробний період.

Сайт збирає інформацію про знижки на авіаквитки та сповіщає користувачів про вигідні пропозиції. Secret Flying постійно оновлює контент і пропонує багато цікавих варіантів перельотів по всьому світу.

Цей сайт присвячений пошуку дешевих авіаквитків по всьому світу. Scott's Cheap Flights щотижня надсилає своїм підписникам оновлення з інформацією про найкращі пропозиції.

Сайт збирає інформацію про зниження цін на авіаквитки від різних авіакомпаній і пошукових систем. Cheapflights надсилає щотижневі оновлення та актуальні новини про найкращі пропозиції та знижки.

Fly4free збирає інформацію про зниження цін на авіаквитки та сповіщає користувачів про вигідні пропозиції. Сайт також пропонує різноманітні поради щодо подорожей та інформацію про візи.

HolidayPirates пропонує інформацію про вигідні пропозиції на авіаквитки, готелі та подорожі. Завдяки регулярним оновленням користувачі можуть знайти хороші пропозиції та заощадити.

Вибір сайту зі сповіщеннями про дешеві авіаквитки залежить від ваших уподобань і потреб. Рекомендуємо підписатися на кілька сайтів, щоб отримувати оновлення про різні пропозиції та знайти найкращу угоду.

Заощадження при виборі пакетних пропозицій

Бронювання авіаквитків у складі пакетних пропозицій може бути вигіднішим рішенням для мандрівників із Великобританії, оскільки такі пакети зазвичай включають не лише квитки, але й різні послуги, такі як проживання в готелі, трансфери, екскурсії тощо.

Пакети також часто мають знижки та спеціальні пропозиції, що може значно знизити загальну вартість подорожі. Бронюючи авіаквитки в складі пакета, ви можете зручно оформити всі послуги одразу, без необхідності шукати їх окремо. Крім того, пакети зазвичай передбачають координацію всіх послуг, що підвищує комфорт і безпеку.

Однак перед бронюванням рекомендуємо уважно вивчити всі умови та обмеження, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Майте на увазі, що при замовленні пакетів вибір готелів та інших послуг може бути обмеженим.

Як заощадити на стикувальних рейсах?

Є кілька способів заощадити на стикувальних рейсах під час подорожей із Великобританії:

Шукайте лоукост-авіакомпанії та рейси Лоукостери, такі як Ryanair та EasyJet, можуть пропонувати дешевші варіанти пересадок. Шукайте рейси з короткими запланованими пересадками Важливо обирати пересадки, які не надто довгі, щоб не витрачати забагато часу. Бронюйте квитки заздалегідь Раннє бронювання може допомогти заощадити на вартості квитків, зокрема на стикувальних рейсах. Шукайте додаткові знижки Авіакомпанії та сервіси бронювання можуть пропонувати додаткові знижки на стикувальні рейси, тому варто стежити за спеціальними пропозиціями. Шукайте найкращу дату вильоту Деякі дні та періоди можуть бути дешевшими для стикувальних рейсів, тому варто дослідити різні варіанти. Використовуйте пошукові сервіси Спеціальні сервіси, такі як Skyscanner або Kayak, допомагають знайти найдешевші варіанти для рейсів із пересадками.

Однак, плануючи подорож, не забувайте про мінімальну тривалість пересадок, щоб не ризикувати пропустити наступний рейс.

Дешеві квитки на чартерні рейси

Якщо ви шукаєте дешеві чартерні квитки до традиційних курортів, скористайтеся наступними порадами:

Шукайте заздалегідь . Чим раніше ви почнете шукати квитки, тим більша ймовірність знайти дешевші варіанти.

. Чим раніше ви почнете шукати квитки, тим більша ймовірність знайти дешевші варіанти. Шукайте на кількох сайтах . Існує багато сайтів, які пропонують чартерні рейси до курортів. Використовуйте кілька з них для порівняння цін.

. Існує багато сайтів, які пропонують чартерні рейси до курортів. Використовуйте кілька з них для порівняння цін. Купуйте квитки в непопулярний час . Якщо ви готові летіти в середині тижня або в низький сезон, можна знайти дешевші варіанти.

. Якщо ви готові летіти в середині тижня або в низький сезон, можна знайти дешевші варіанти. Використовуйте акції та знижки . Часто сайти пропонують знижки на квитки для чартерних рейсів. Перевіряйте вебсайти на наявність акцій.

. Часто сайти пропонують знижки на квитки для чартерних рейсів. Перевіряйте вебсайти на наявність акцій. Використовуйте програми лояльності. Деякі авіакомпанії пропонують програми лояльності, які дозволяють накопичувати бали та отримувати знижки.

Майте на увазі, що чартерні рейси зазвичай мають обмеження щодо багажу, харчування та вибору місця. Тому перед покупкою квитка уважно ознайомтеся з умовами та правилами рейсу.

Звертайтеся до нішевих туристичних агентів

Нішеві туристичні агенти можуть пропонувати дешеві авіаквитки, оскільки вони працюють із меншими бюджетами та обирають вужчу нішу як цільову аудиторію, наприклад, спеціалізуються на певному напрямку чи ентузіастах авіаподорожей. Це дозволяє їм працювати ефективніше та знаходити кращі пропозиції на ринку авіаквитків. Крім того, нішеві агенти мають власні угоди з авіакомпаніями та пропонують ексклюзивні тарифи, недоступні на загальнодоступних сайтах бронювання.

Код-шерінг для пошуку дешевих авіаквитків

Код-шерінг — це угода між двома або більше авіакомпаніями, за якою кожна сторона використовує свій код на рейсах іншої компанії, щоб запропонувати пасажирам більше маршрутів і рейсів. Ось кілька способів заощадити на авіаквитках за допомогою код-шерінгу:

Шукайте квитки на сайтах партнерів. Якщо у вас є улюблена авіакомпанія, шукайте квитки на сайтах її партнерів, які беруть участь у код-шерінгу. Це може допомогти знайти найкращі маршрути та заощадити. Використовуйте програми лояльності. Багато компаній пропонують програми лояльності, які дозволяють заробляти бонуси та отримувати знижки на рейси. Завдяки код-шерінгу ви можете заробляти бонуси на своїй улюбленій авіакомпанії, літаючи рейсами її партнерів. Шукайте квитки в низький сезон. Код-шерінг може надати додаткові варіанти маршрутів і рейсів, що допоможе знайти дешеві квитки в періоди низького попиту. Шукайте квитки заздалегідь. Чим раніше ви почнете шукати, тим більше шансів знайти дешеві варіанти з код-шерінгом. Шукайте знижені тарифи. Деякі авіакомпанії пропонують знижки на квитки при використанні код-шерінгу на рейсах партнерів.

Загалом код-шерінг може надати більше варіантів маршрутів і рейсів, дозволяючи заощадити та отримати додаткові переваги подорожі.

Дешеві авіаквитки від EasyJet

Подорожуй бюджетно. Джерело: Рixabay

EasyJet — це бюджетна авіакомпанія, яка пропонує дешеві квитки до різних напрямків по всій Європі. Щоб заощадити на покупці квитків від EasyJet, врахуйте наступне:

Бронюйте квитки заздалегідь. Зазвичай, що раніше ви бронюєте, то більше шансів отримати нижчі ціни. Квитки EasyJet надходять у продаж приблизно за 6 місяців до дати вильоту. Якщо ви знаєте свої плани заздалегідь, подумайте про раннє бронювання. Уникайте пікових сезонів. Ціни на квитки EasyJet можуть значно зростати під час свят і вихідних. Якщо є вибір дат, уникайте пікових періодів. Слідкуйте за акціями. EasyJet пропонує різні акції та знижки, тому регулярно перевіряйте офіційний сайт і беріть участь у програмі лояльності авіакомпанії. Використовуйте гнучкі дати. Деякі дні тижня можуть мати нижчі ціни, тому шукайте найкращі дні для вильоту. Купуйте квитки онлайн. Купуючи квитки на офіційному сайті компанії, ви можете уникнути додаткових комісій і скористатися акціями та знижками. Використовуйте сервіси для пошуку дешевих квитків. Сервіси, такі як Skyscanner і Expedia, дозволяють порівнювати ціни різних авіакомпаній, включно з EasyJet. Використовуйте функцію гнучких дат і сповіщення про зміну цін, щоб знизити витрати. Уникайте додаткових послуг. EasyJet пропонує додаткові послуги, такі як багаж і вибір місця. Уникайте їх, щоб заощадити. Слідкуйте за новинами. EasyJet часто проводить акції та спеціальні пропозиції на певні рейси. Підпишіться на розсилку EasyJet і слідкуйте за новинами на офіційному сайті, щоб не пропустити вигідні пропозиції.

Як платити, щоб заощадити?

Якщо ви шукаєте способи заощадити на авіаквитках, використовуйте правильну картку для оплати. Ось кілька порад:

Використовуйте кредитні картки з бонусами. Багато кредитних карток надають бонуси за кожну витрачену суму. Ці бонуси можна використовувати для покупки авіаквитків або отримання фіксованих знижок. Шукайте картки, які пропонують милі або туристичні бонуси. Шукайте картки з акціями авіакомпаній. Деякі картки мають спеціальні акції, які пропонують знижки на авіаперельоти, безкоштовні милі, багаж або інші бонуси. Використовуйте картки з низькими відсотковими ставками. Якщо ви плануєте оплачувати подорожі кредитною карткою, обирайте картки з низькими відсотками, щоб мінімізувати додаткові витрати. Порівнюйте ціни залежно від картки. Деякі авіакомпанії надають різні пакети та ціни для пасажирів, які платять кредитними картками. Порівнюйте ціни, щоб переконатися, що ви отримуєте найкращі пропозиції. Шукайте спеціальні пропозиції. Багато авіакомпаній надають знижки на авіаквитки для пасажирів, які платять кредитними картками. Такі пропозиції можна знайти на офіційних сайтах авіакомпаній.

Використання кредитних карток для оплати авіаквитків може принести додаткові бонуси та знижки, але пам’ятайте про можливі високі відсоткові ставки та додаткові витрати. Уважно порівнюйте ціни та ознайомлюйтеся з умовами.

Туристичне страхування для економії

Туристичне страхування може запобігти фінансовим втратам через хворобу, нещасні випадки, крадіжку багажу або затримку рейсу. Щоб не переплачувати за туристичне страхування та заощадити, дотримуйтесь цих порад:

Порівнюйте кілька варіантів. Є багато страхових компаній, які пропонують туристичне страхування, тому порівняйте кілька варіантів, щоб обрати найкращу ціну та умови. Досліджуйте умови. Уважно ознайомтеся з умовами страхування перед покупкою. Зверніть увагу на обмеження, виключення та покриті послуги. Наприклад, страховка може не включати певні види спортивних заходів або медичних послуг. Обирайте лише потрібні послуги. Деякі страховки включають додаткові послуги, які вам не знадобляться. Обирайте лише те, що дійсно потрібно, щоб уникнути переплати. Шукайте спеціальні пропозиції. Деякі страхові компанії пропонують сезонні знижки, програми лояльності, безкоштовні послуги чи інші бонуси. Шукайте такі пропозиції, щоб заощадити. Перевірте, чи є страховка на вашій кредитній картці. Деякі кредитні картки пропонують туристичне страхування як бонус. Перевірте, чи є у вас ця опція, щоб не платити за додаткову страховку.

Оплата туристичного страхування може заощадити значні суми та захистити ваші фінанси під час подорожі. Переконайтеся, що ви обрали найкращий варіант страхування та скористалися можливостями для економії.

Як уникнути додаткових витрат?

Використовуйте сайти порівняння цін, такі як Skyscanner, Kayak, Momondo або Google Flights. Ці сайти показують низькі ціни від різних авіакомпаній і дозволяють налаштувати пошук, щоб уникнути додаткових зборів. Перевірте список усіх авіакомпаній на сайті. Деякі авіакомпанії показують ціну без додаткових послуг, тоді як інші можуть включати ці послуги до вартості квитка. Ознайомтеся з політикою авіакомпанії. Деякі авіакомпанії надають безкоштовний багаж, вибір місця та харчування на борту, тоді як інші стягують додаткову плату за ці послуги. Обирайте базовий тариф. Якщо додаткові послуги вам не потрібні, обирайте опцію "базовий тариф" або "без додаткових послуг" під час покупки квитка. Приєднуйтесь до програм лояльності. Деякі авіакомпанії пропонують програми лояльності, які надають безкоштовні додаткові послуги або знижки на наступні рейси.

Доступ до залів очікування без переплати

Деякі кредитні картки пропонують безкоштовний доступ до залів очікування. Джерело: Рixabay

Є кілька способів отримати дешевий доступ до залів очікування під час вибору бюджетних авіаквитків:

Купіть картку пріоритетного доступу. Картки від сервісів, таких як Priority Pass, LoungeKey або Lounge Club, надають доступ до залів очікування в багатьох аеропортах світу. Вартість картки може бути високою, але якщо ви часто подорожуєте, вона швидко окупиться. Скористайтеся безкоштовним доступом через кредитну картку. Деякі кредитні картки пропонують безкоштовний доступ до залів очікування як частину програми лояльності. Перевірте, чи є у вас ця опція. Запитайте доступ у працівників авіакомпанії. Якщо ви часто літаєте певною авіакомпанією і маєте проблеми зі здоров’ям, можете попросити доступ до залу очікування під час очікування рейсу. Використовуйте додаток LoungeBuddy. Цей додаток дозволяє знаходити доступні зали очікування в аеропортах світу та бронювати місця. Деякі зали можуть бути доступними для пасажирів бюджетних авіаліній. Скористайтеся платним доступом. Деякі зали пропонують можливість потрапити до них за готівку. Це може бути дорожче, але якщо у вас багато часу до рейсу, це може бути хорошим варіантом.

Вибір дешевих авіаквитків вимагає часу та терпіння, але результат — економія на авіаперельотах — вартий зусиль. Дотримуйтесь наведених порад і знайдіть найкращий варіант рейсу для вас.