Отпуск мечты на Барбадосе: лучшие курорты с системой "все включено"
Барбадос – прекрасный остров в Карибском море, привлекающий туристов белыми песчаными пляжами, теплым климатом, радушными людьми и разнообразной культурой. Если вы хотите насладиться полным релаксом и комфортом, выберите один из курортов Барбадоса с системой "все включено". Это означает, что все блюда, напитки, развлечения и дополнительные услуги входят в стоимость.
Вот список 10 лучших курортов Барбадоса с системой "все включено" на основе отзывов путешественников и экспертов.
Sandals Barbados
Роскошный курорт только для взрослых, расположенный на пляже Максвелл.
Адрес : St Lawrence Gap, Christ Church, Barbados
Телефон : +1 888-726-3257
Вебсайт : https://www.sandals.com/sandals-barbados/
Рейтинг : 4.3 ⭐
Sandals Barbados – настоящий рай для влюбленных. Этот курорт предлагает незабываемый опыт и несколько интересных особенностей:
- Рестораны и бары. 11 ресторанов с разнообразными кулинарными предложениями – от изысканной итальянской кухни до свежих морепродуктов. 7 баров предлагают экзотические коктейли и прохладительные напитки.
- Бассейны и спа. 3 бассейна для релакса под солнцем и спа-центр с различными процедурами для вашего благополучия.
- Активный отдых. Тренажерный зал и водные виды спорта, такие как виндсерфинг и снорклинг.
- Номера с комфортом. Апартаменты оснащены кондиционером, телевизором, минибаром и балконом или террасой. В некоторых номерах есть частный бассейн или джакузи.
Sandals Barbados – это место, где комфорт сочетается с природой, а взрослые могут наслаждаться спокойным отпуском под пальмами.
The Crane Resort
Исторический курорт Барбадоса, построенный в 1887 году на высокой скале над красивейшим пляжем острова. Пляж Крейн привлекает розовыми песками и бирюзовыми водами, входит в топ-10 пляжей мира по версии Lifestyles of the Rich and Famous и был признан "Лучшим пляжем Карибов" в 2015 году.
Адрес : The Crane Resort, St. Philip, Barbados
Телефон : +1 246-423-6220
Вебсайт : https://www.thecrane.com/
Рейтинг : 4.5 ⭐
The Crane Resort – это место, где история встречается с роскошью, а природа – с изысканным комфортом:
- Просторные номера. Гости могут выбрать ультрапространственные одно- и двухкомнатные люксы или трехкомнатные пентхаусы, многие из которых имеют зеленые сады, частные бассейны и террасы на крыше.
- Рестораны и бары. Пять ресторанов с разнообразной кухней: Zen предлагает тайскую и японскую кухню, L'Azure – карибские деликатесы с международным акцентом, а The Grove Bar and Grill на пляже – легкие закуски.
- Спа и фитнес. Релакс в спа или тренировки в тренажерном зале. Утренняя йога с видом на океан – это подлинное блаженство.
- Дополнительные удобства. В The Crane Village есть магазины, джаз-бар, рестораны на открытом воздухе, галерея и детский клуб Calypso Kids Club, а также бесплатный Wi-Fi и международные звонки.
The Crane Resort – удивительное место на Барбадосе для незабываемого отпуска.
Sea Breeze Beach House
Современный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на двух пляжах южного побережья острова. Адрес : Maxwell Coast Rd, Christ Church BB15031, Barbados
Телефон : +1 246-428-2825
Вебсайт : https://www.sea-breeze.com/
Рейтинг : 4.4 ⭐
Sea Breeze Beach House – рай для тех, кто ищет современный комфорт и незабываемый отпуск на побережье Барбадоса:
- Пляжи и номера. Песчаные берега и бирюзовые воды Карибского моря создают идеальное место для отдыха и плавания. Номера оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой.
- Рестораны и бары. 6 ресторанов с разнообразной кухней – от изысканных блюд à la carte до вкусных шведских столов. 4 бара предлагают прохладительные напитки и экзотические коктейли.
- Бассейны. 3 бассейна для семейного отдыха или только для взрослых. Ваш шезлонг уже ждет!
- Спа и фитнес. Релакс в спа и тренировки в тренажерном зале.
Sea Breeze Beach House – один из лучших курортов Барбадоса с системой "все включено", где уют сочетается с карибской атмосферой.
Bougainvillea Barbados
Уютный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Максвелл.
Адрес : Maxwell Coast Rd, Oistins, Christ Church, Barbados
Телефон : +1 246-628-0990
Вебсайт : https://www.bougainvilleabarbados.com/
Рейтинг : 4.5 ⭐
Bougainvillea Barbados – уникальный курорт, обещающий незабываемый отпуск:
- Пляжи и просторные апартаменты. Апартаменты оснащены кухней, зонами отдыха и столовой, а также балконом или террасой. Песчаные пляжи и уникальные воды океана заставят вас почувствовать себя в раю.
- Рестораны и бары. 2 ресторана с изысканной кухней и 2 бара с прохладительными напитками и живой музыкой.
- Бассейны. 3 бассейна для веселого отдыха.
- Спа и фитнес. Идеальное место для релакса и поддержания формы даже во время отпуска.
Bougainvillea Barbados – это место, где роскошь сочетается с карибской атмосферой, создавая уникальные моменты.
Sugar Bay Barbados
Стильный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Гаррисон.
Адрес : Garrison Historic Area, Hastings Bridgetown, Christ Church BB15158, Barbados
Телефон : +1 246-622-1101
Вебсайт : https://www.sugarbaybarbados.com/
Рейтинг : 4.5 ⭐
Sugar Bay Barbados – уникальное место для тех, кто ищет комфортный отпуск на пляже Гаррисон:
- Пляж и номера. Все апартаменты комфортно меблированы и имеют вид на океан или частный сад. Пляж – идеальное место для отдыха и плавания.
- Рестораны и бары. 5 ресторанов, где каждый гурман найдет блюдо по вкусу и 5 баров с прохладительными напитками и приятной атмосферой.
- Бассейны. 2 бассейна – для всей семьи или только для взрослых.
- Спа и фитнес. Релакс и тренировка для вашего комфорта.
Sugar Bay Barbados – прекрасный курорт Барбадоса с системой "все включено" для лучшего отпуска в карибской атмосфере.
Turtle Beach by Elegant Hotels
Веселый курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Тертл.
Адрес : Dover, Christ Church BB15028, Barbados
Телефон : +1 954-625-3718
Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiau-turtle-beach-by-elegant-hotels-all-inclusive/
Рейтинг : 4.1 ⭐
Turtle Beach – живописный курорт на южном побережье Барбадоса. Вот что он предлагает:
- Водные активности. Бесплатные уроки парусного спорта в фантастической школе водных видов спорта. Также доступны снорклинг, дайвинг и виндсерфинг.
- Рестораны и бары. 5 ресторанов и баров с шедеврами европейской кухни.
- Фитнес и развлечения. Кондиционированный фитнес-центр с современным оборудованием, бесплатные занятия аэробикой, водная аэробика, теннисный корт и детский клуб.
- Проживание. Современные и светлые номера с кондиционером, кабельным телевидением, холодильником, ванной с душем и феном, а также обеденной зоной.
Turtle Beach – один из лучших курортов Барбадоса с системой "все включено".
Crystal Cove by Elegant Hotels
Романтический курорт на Барбадосе расположен на пляже Сент-Джеймс.
Адрес : Crystal Cove Hotel, Appleby, St. James BB24005, Barbados
Телефон : +1 954-625-3718
Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiay-crystal-cove-by-elegant-hotels-all-inclusive/
Рейтинг : 4.3 ⭐
Crystal Cove – уютный уголок романтики, где море и небо сливаются. Что ждет вас в этом уникальном курорте?
- Рестораны и бары. 3 ресторана и 2 бара приглашают во вкусное путешествие – от местных деликатесов до мировой кухни.
- Бассейны и спа. 3 бассейна, как оазисы в пустыне, и спа-центр – настоящий рай для тела и души.
- Активный отдых. Тренажерный зал, водные виды спорта и живая музыка для романтической атмосферы.
- Номера с видом. Уютные номера с кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой с видом на океан или сад.
Crystal Cove – шикарный курорт Барбадоса с системой "все включено", где ваши мечты об острове становятся ярче.
Mango Bay All Inclusive
Удобный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Сент-Джеймс.
Адрес : Second St, Holetown, Saint James, Barbados
Телефон : +1 246-626-1384
Вебсайт : https://mangobaybarbados.com/
Рейтинг : 4.4 ⭐
Mango Bay All Inclusive – магическое место, где каждый момент полон радости и чуда:
- Просторные номера. Апартаменты с кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой с незабываемыми видами на океан или частный сад.
- Ресторан и бар. Ресторан с блюдами и бар для релакса с прохладительными напитками.
- Бассейн и спа. Тропический сад с бассейном и спа-центром для уникальных эмоций.
- Активный отдых. Тренажерный зал, водные виды спорта и вечерняя развлекательная программа.
Mango Bay All Inclusive – уютное место, где ваше путешествие оставит незабываемые впечатления надолго.
The Club Barbados Resort & Spa
Спокойный курорт только для взрослых с системой "все включено" на пляже Сент-Джеймс, Барбадос.
Адрес : Holetown, St. James, Barbados
Телефон : +1 866-317-8009
Вебсайт : https://www.theclubbarbados.com/
Рейтинг : 4.3 ⭐
The Club Barbados Resort & Spa – интимный курорт Барбадоса, который предлагает роскошные удобства и возможность полного релакса.
- Виды номеров и отдых у моря. Апартаменты оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой. Наслаждайтесь солнцем, морским бризом и белым песком.
- Рестораны и бары. Различные рестораны и бары с местными деликатесами и коктейлями с видом на океан.
- Бассейн и спа. Бассейн с видом на тропический сад и спа-центр с массажем, ароматерапией и другими процедурами.
- Тренажерный зал и водные виды спорта. Современный тренажерный зал, каякинг, снорклинг и другие активности.
The Club Barbados Resort & Spa – идеальный курорт Барбадоса для романтического бегства или спокойных выходных.
Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels
Изысканный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, сочетающий релакс и активность.
Адрес : Prospect Bay, St. James BB23000, Барбадос
Телефон : +1 954-625-3718
Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiaw-waves-hotel-and-spa-by-elegant-hotels-all-inclusive/
Рейтинг : 4.4 ⭐
Waves Hotel & Spa – уникальный курорт Барбадоса, который предлагает незабываемый опыт отпуска "все включено":
- Просторные номера и пляж. 70 просторных номеров с видом на океан или живописный сад, все с балконами или террасами. Удобное расположение для наслаждения теплым морем и поразительными закатами.
- Рестораны и бары. Различные рестораны и бары с изысканными блюдами и прохладительными напитками.
- Бассейны и спа. 2 бассейна и спа-центр с бесплатными процедурами для релакса.
- Йога и тренажерный зал. Студия йоги и современный тренажерный зал для гармонии тела и ума.
Waves Hotel & Spa организует различные мероприятия, от интересных вечеров до активностей на воде, таких как снорклинг и катание на водных мотоциклах. Это место, где роскошь сочетается с природой, а релаксация становится незабываемым приключением.
Окунитесь в роскошь и приватность в лучших курортах Барбадоса с системой "все включено". Наслаждайтесь путешествием!