Отпуск мечты на Барбадосе: лучшие курорты с системой ''все включено''

Барбадос – прекрасный остров в Карибском море, привлекающий туристов белыми песчаными пляжами, теплым климатом, радушными людьми и разнообразной культурой. Если вы хотите насладиться полным релаксом и комфортом, выберите один из курортов Барбадоса с системой "все включено". Это означает, что все блюда, напитки, развлечения и дополнительные услуги входят в стоимость.

Вот список 10 лучших курортов Барбадоса с системой "все включено" на основе отзывов путешественников и экспертов.

Sandals Barbados

Роскошный курорт только для взрослых, расположенный на пляже Максвелл.

Адрес : St Lawrence Gap, Christ Church, Barbados

Телефон : +1 888-726-3257

Вебсайт : https://www.sandals.com/sandals-barbados/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Sandals Barbados – настоящий рай для влюбленных. Этот курорт предлагает незабываемый опыт и несколько интересных особенностей:

Рестораны и бары . 11 ресторанов с разнообразными кулинарными предложениями – от изысканной итальянской кухни до свежих морепродуктов. 7 баров предлагают экзотические коктейли и прохладительные напитки.

. 11 ресторанов с разнообразными кулинарными предложениями – от изысканной итальянской кухни до свежих морепродуктов. 7 баров предлагают экзотические коктейли и прохладительные напитки. Бассейны и спа . 3 бассейна для релакса под солнцем и спа-центр с различными процедурами для вашего благополучия.

. 3 бассейна для релакса под солнцем и спа-центр с различными процедурами для вашего благополучия. Активный отдых . Тренажерный зал и водные виды спорта, такие как виндсерфинг и снорклинг.

. Тренажерный зал и водные виды спорта, такие как виндсерфинг и снорклинг. Номера с комфортом. Апартаменты оснащены кондиционером, телевизором, минибаром и балконом или террасой. В некоторых номерах есть частный бассейн или джакузи.

Sandals Barbados – это место, где комфорт сочетается с природой, а взрослые могут наслаждаться спокойным отпуском под пальмами.

The Crane Resort

Шикарные отели Барбадоса с системой ''все включено''. Источник: Image by PublicDomainPictures from the Pixabay website

Исторический курорт Барбадоса, построенный в 1887 году на высокой скале над красивейшим пляжем острова. Пляж Крейн привлекает розовыми песками и бирюзовыми водами, входит в топ-10 пляжей мира по версии Lifestyles of the Rich and Famous и был признан "Лучшим пляжем Карибов" в 2015 году.

Адрес : The Crane Resort, St. Philip, Barbados

Телефон : +1 246-423-6220

Вебсайт : https://www.thecrane.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

The Crane Resort – это место, где история встречается с роскошью, а природа – с изысканным комфортом:

Просторные номера . Гости могут выбрать ультрапространственные одно- и двухкомнатные люксы или трехкомнатные пентхаусы, многие из которых имеют зеленые сады, частные бассейны и террасы на крыше.

. Гости могут выбрать ультрапространственные одно- и двухкомнатные люксы или трехкомнатные пентхаусы, многие из которых имеют зеленые сады, частные бассейны и террасы на крыше. Рестораны и бары . Пять ресторанов с разнообразной кухней: Zen предлагает тайскую и японскую кухню, L'Azure – карибские деликатесы с международным акцентом, а The Grove Bar and Grill на пляже – легкие закуски.

. Пять ресторанов с разнообразной кухней: предлагает тайскую и японскую кухню, – карибские деликатесы с международным акцентом, а на пляже – легкие закуски. Спа и фитнес . Релакс в спа или тренировки в тренажерном зале. Утренняя йога с видом на океан – это подлинное блаженство.

. Релакс в спа или тренировки в тренажерном зале. Утренняя йога с видом на океан – это подлинное блаженство. Дополнительные удобства. В The Crane Village есть магазины, джаз-бар, рестораны на открытом воздухе, галерея и детский клуб Calypso Kids Club, а также бесплатный Wi-Fi и международные звонки.

The Crane Resort – удивительное место на Барбадосе для незабываемого отпуска.

Sea Breeze Beach House

Современный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на двух пляжах южного побережья острова. Адрес : Maxwell Coast Rd, Christ Church BB15031, Barbados

Телефон : +1 246-428-2825

Вебсайт : https://www.sea-breeze.com/

Рейтинг : 4.4 ⭐

Sea Breeze Beach House – рай для тех, кто ищет современный комфорт и незабываемый отпуск на побережье Барбадоса:

Пляжи и номера . Песчаные берега и бирюзовые воды Карибского моря создают идеальное место для отдыха и плавания. Номера оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой.

. Песчаные берега и бирюзовые воды Карибского моря создают идеальное место для отдыха и плавания. Номера оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой. Рестораны и бары. 6 ресторанов с разнообразной кухней – от изысканных блюд à la carte до вкусных шведских столов. 4 бара предлагают прохладительные напитки и экзотические коктейли.

Бассейны . 3 бассейна для семейного отдыха или только для взрослых. Ваш шезлонг уже ждет!

. 3 бассейна для семейного отдыха или только для взрослых. Ваш шезлонг уже ждет! Спа и фитнес. Релакс в спа и тренировки в тренажерном зале.

Sea Breeze Beach House – один из лучших курортов Барбадоса с системой "все включено", где уют сочетается с карибской атмосферой.

Bougainvillea Barbados

Развлечения у бассейна в лучших отелях Барбадоса. Источник: Image by Adam from Pixabay website

Уютный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Максвелл.

Адрес : Maxwell Coast Rd, Oistins, Christ Church, Barbados

Телефон : +1 246-628-0990

Вебсайт : https://www.bougainvilleabarbados.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Bougainvillea Barbados – уникальный курорт, обещающий незабываемый отпуск:

Пляжи и просторные апартаменты. Апартаменты оснащены кухней, зонами отдыха и столовой, а также балконом или террасой. Песчаные пляжи и уникальные воды океана заставят вас почувствовать себя в раю.

Рестораны и бары . 2 ресторана с изысканной кухней и 2 бара с прохладительными напитками и живой музыкой.

. 2 ресторана с изысканной кухней и 2 бара с прохладительными напитками и живой музыкой. Бассейны . 3 бассейна для веселого отдыха.

. 3 бассейна для веселого отдыха. Спа и фитнес. Идеальное место для релакса и поддержания формы даже во время отпуска.

Bougainvillea Barbados – это место, где роскошь сочетается с карибской атмосферой, создавая уникальные моменты.

Sugar Bay Barbados

Стильный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Гаррисон.

Адрес : Garrison Historic Area, Hastings Bridgetown, Christ Church BB15158, Barbados

Телефон : +1 246-622-1101

Вебсайт : https://www.sugarbaybarbados.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Sugar Bay Barbados – уникальное место для тех, кто ищет комфортный отпуск на пляже Гаррисон:

Пляж и номера. Все апартаменты комфортно меблированы и имеют вид на океан или частный сад. Пляж – идеальное место для отдыха и плавания.

Рестораны и бары . 5 ресторанов, где каждый гурман найдет блюдо по вкусу и 5 баров с прохладительными напитками и приятной атмосферой.

. 5 ресторанов, где каждый гурман найдет блюдо по вкусу и 5 баров с прохладительными напитками и приятной атмосферой. Бассейны . 2 бассейна – для всей семьи или только для взрослых.

. 2 бассейна – для всей семьи или только для взрослых. Спа и фитнес. Релакс и тренировка для вашего комфорта.

Sugar Bay Barbados – прекрасный курорт Барбадоса с системой "все включено" для лучшего отпуска в карибской атмосфере.

Turtle Beach by Elegant Hotels

Виндсерфинг на Барбадосе. Источник: Image by Dimitris Vetsikas from the Pixabay website

Веселый курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Тертл.

Адрес : Dover, Christ Church BB15028, Barbados

Телефон : +1 954-625-3718

Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiau-turtle-beach-by-elegant-hotels-all-inclusive/

Рейтинг : 4.1 ⭐

Turtle Beach – живописный курорт на южном побережье Барбадоса. Вот что он предлагает:

Водные активности . Бесплатные уроки парусного спорта в фантастической школе водных видов спорта. Также доступны снорклинг, дайвинг и виндсерфинг.

. Бесплатные уроки парусного спорта в фантастической школе водных видов спорта. Также доступны снорклинг, дайвинг и виндсерфинг. Рестораны и бары . 5 ресторанов и баров с шедеврами европейской кухни.

. 5 ресторанов и баров с шедеврами европейской кухни. Фитнес и развлечения . Кондиционированный фитнес-центр с современным оборудованием, бесплатные занятия аэробикой, водная аэробика, теннисный корт и детский клуб.

. Кондиционированный фитнес-центр с современным оборудованием, бесплатные занятия аэробикой, водная аэробика, теннисный корт и детский клуб. Проживание. Современные и светлые номера с кондиционером, кабельным телевидением, холодильником, ванной с душем и феном, а также обеденной зоной.

Turtle Beach – один из лучших курортов Барбадоса с системой "все включено".

Crystal Cove by Elegant Hotels

Романтический курорт на Барбадосе расположен на пляже Сент-Джеймс.

Адрес : Crystal Cove Hotel, Appleby, St. James BB24005, Barbados

Телефон : +1 954-625-3718

Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiay-crystal-cove-by-elegant-hotels-all-inclusive/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Crystal Cove – уютный уголок романтики, где море и небо сливаются. Что ждет вас в этом уникальном курорте?

Рестораны и бары . 3 ресторана и 2 бара приглашают во вкусное путешествие – от местных деликатесов до мировой кухни.

. 3 ресторана и 2 бара приглашают во вкусное путешествие – от местных деликатесов до мировой кухни. Бассейны и спа . 3 бассейна, как оазисы в пустыне, и спа-центр – настоящий рай для тела и души.

. 3 бассейна, как оазисы в пустыне, и спа-центр – настоящий рай для тела и души. Активный отдых . Тренажерный зал, водные виды спорта и живая музыка для романтической атмосферы.

. Тренажерный зал, водные виды спорта и живая музыка для романтической атмосферы. Номера с видом. Уютные номера с кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой с видом на океан или сад.

Crystal Cove – шикарный курорт Барбадоса с системой "все включено", где ваши мечты об острове становятся ярче.

Mango Bay All Inclusive

Спа в отелях Барбадоса с системой ''все включено''. Источник: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Удобный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, расположенный на пляже Сент-Джеймс.

Адрес : Second St, Holetown, Saint James, Barbados

Телефон : +1 246-626-1384

Вебсайт : https://mangobaybarbados.com/

Рейтинг : 4.4 ⭐

Mango Bay All Inclusive – магическое место, где каждый момент полон радости и чуда:

Просторные номера . Апартаменты с кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой с незабываемыми видами на океан или частный сад.

. Апартаменты с кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой и балконом или террасой с незабываемыми видами на океан или частный сад. Ресторан и бар . Ресторан с блюдами и бар для релакса с прохладительными напитками.

. Ресторан с блюдами и бар для релакса с прохладительными напитками. Бассейн и спа . Тропический сад с бассейном и спа-центром для уникальных эмоций.

. Тропический сад с бассейном и спа-центром для уникальных эмоций. Активный отдых. Тренажерный зал, водные виды спорта и вечерняя развлекательная программа.

Mango Bay All Inclusive – уютное место, где ваше путешествие оставит незабываемые впечатления надолго.

The Club Barbados Resort & Spa

Спокойный курорт только для взрослых с системой "все включено" на пляже Сент-Джеймс, Барбадос.

Адрес : Holetown, St. James, Barbados

Телефон : +1 866-317-8009

Вебсайт : https://www.theclubbarbados.com/

Рейтинг : 4.3 ⭐

The Club Barbados Resort & Spa – интимный курорт Барбадоса, который предлагает роскошные удобства и возможность полного релакса.

Виды номеров и отдых у моря . Апартаменты оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой. Наслаждайтесь солнцем, морским бризом и белым песком.

. Апартаменты оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, кофеваркой. Наслаждайтесь солнцем, морским бризом и белым песком. Рестораны и бары. Различные рестораны и бары с местными деликатесами и коктейлями с видом на океан.

Бассейн и спа . Бассейн с видом на тропический сад и спа-центр с массажем, ароматерапией и другими процедурами.

. Бассейн с видом на тропический сад и спа-центр с массажем, ароматерапией и другими процедурами. Тренажерный зал и водные виды спорта. Современный тренажерный зал, каякинг, снорклинг и другие активности.

The Club Barbados Resort & Spa – идеальный курорт Барбадоса для романтического бегства или спокойных выходных.

Waves Hotel & Spa by Elegant Hotels

Комфортное проживание в отелях Барбадоса с системой ''все включено''. Источник: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Изысканный курорт с системой "все включено" на Барбадосе, сочетающий релакс и активность.

Адрес : Prospect Bay, St. James BB23000, Барбадос

Телефон : +1 954-625-3718

Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/bgiaw-waves-hotel-and-spa-by-elegant-hotels-all-inclusive/

Рейтинг : 4.4 ⭐

Waves Hotel & Spa – уникальный курорт Барбадоса, который предлагает незабываемый опыт отпуска "все включено":

Просторные номера и пляж . 70 просторных номеров с видом на океан или живописный сад, все с балконами или террасами. Удобное расположение для наслаждения теплым морем и поразительными закатами.

. 70 просторных номеров с видом на океан или живописный сад, все с балконами или террасами. Удобное расположение для наслаждения теплым морем и поразительными закатами. Рестораны и бары . Различные рестораны и бары с изысканными блюдами и прохладительными напитками.

. Различные рестораны и бары с изысканными блюдами и прохладительными напитками. Бассейны и спа . 2 бассейна и спа-центр с бесплатными процедурами для релакса.

. 2 бассейна и спа-центр с бесплатными процедурами для релакса. Йога и тренажерный зал. Студия йоги и современный тренажерный зал для гармонии тела и ума.

Waves Hotel & Spa организует различные мероприятия, от интересных вечеров до активностей на воде, таких как снорклинг и катание на водных мотоциклах. Это место, где роскошь сочетается с природой, а релаксация становится незабываемым приключением.

Окунитесь в роскошь и приватность в лучших курортах Барбадоса с системой "все включено". Наслаждайтесь путешествием!