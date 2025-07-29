Напередодні подій, які можуть змінити світ: кінець літа – початок осені може мати надзвичайно важливі наслідки для людства

Ми вже звикли до того, що літо у нас останні роки надзвичайно спекотне. Не є виключенням і нинішнє літо, хоча, можливо, цьогорічне літо в значній мірі більш комфортне, ніж минулими роками. Хоча, як знати.

Літо ще не закінчилось і що буде далі, можемо лише здогадуватися. Натомість політичне літо, на відміну від минулих років, викликає все більшу тривогу. Динаміка міжнародного політичного життя надзвичайно насичена і наповнена непередбачуваними подіями, які можуть змінити наш світ.

Є відчуття, що ми напередодні надзвичайно важливих подій. Що це будуть за події і як вони вплинуть на наше подальше життя важко сказати, оскільки динаміка їх змін просто вражає.

По правді кажучи, багато хто обґрунтовано передбачав, що в кінці літа, на початку осені можуть відбутися такі події, які раніше ми навіть у страшному сні не хотіли прогнозувати.

Саме в цей період, я маю на увазі кінець літа - початок осені припадає на історичну подію - 80-річчя завершення Другої світової війни. І в цей період передбачаються важливі міжнародні заходи, які з однієї сторони будуть приурочені до цієї історичної події, а з іншої сторони - світ може опинитись на порозі Третьої світової війни.

Давайте пригадаємо генерала Кузьму Деревʼянка, цього 41-річного українця, уродженця Уманьської землі на Черкащині, який поставив крапку у Другій світовій війні. Відомим на весь світ його зробив один підпис - він підписав Акт про капітуляцію Японії.

Це відбулося 2 вересня 1945 року, на борту американського лінкора Міссурі.

Документ підписали, з одного боку, члени делегації Японської імперії на чолі з міністром закордонних справ Японії Мамору Сігеміцу, а з іншого – представники союзних держав (США, Китайської Республіки, Великобританії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів та Нової Зеландії).

Основні події святкування будуть в Китаї. Але Китай поки що не оголосив про конкретні заходи, заплановані на 80-річчя закінчення Другої світової війни 2 вересня 2025 року. Однак, враховуючи важливість цієї дати для Китаю та його роль у війні, очікується, що буде проведено пам'ятні заходи, присвячені як участі Китаю у війні, так і його внеску у перемогу.

Але відомо, що святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни, буде відбуватися не як окреме свято, а як частина святкування Дня утворення Китайської Народної Республіки, яке відзначається 1 жовтня. Це річниця, коли Китай, 1949 року, був звільнений від японської окупації та оголошено КНР. Урочистості, ймовірно, включатимуть військовий парад, демонстрацію досягнень та національну гордість, а також наголошення на ролі Китаю у перемозі над Японією.

Таким чином, святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни в Китаї буде інтегровано у масштабніше святкування Дня утворення КНР, з акцентом на історичну роль Китаю у війні та його поточне становище у світі.

Китай хоче показати усьому світу його могутність і велич.

Вже відомо, що на святкуванні цієї історичної поді ї- 80-річчя завершення Другої світової війни в Пекін з чотириденним візитом прибуде російський диктатор Путін. За наявною інформацією не можна було виключати і прибуття Дональда Трампа, передбачалось, що однією із головних тем буде війна в Україні, яку могли обговорити лідери США і Китаю з Путіним. Зарубіжні ЗМІ все ж передбачали таку можливість. Але, останні заяви держсекретаря і особисто Дональда Трампа, на мій погляд, виключають таку можливість.

Президент США Дональд Трамп незадоволений відсутністю результатів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News. "Це не його війна, але він хоче, щоби вона закінчилася. Президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - сказав Рубіо.

А потім і Президент США Дональд Трамп заявив, що скорочує термін свого ультиматуму про перемир'я в Україні до 10-12 днів – замість 50, про які він говорив два тижні тому. За словами Трампа, він "дуже розчарований у президенті Володимирі Путіні".

"Я більше не зацікавлений у розмовах", - сказав Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Шотландії, куди прибув з візитом. Це була відповідь на запитання журналіста про те, чи може особиста зустріч із Путіним допомогти взаєминам між двома президентами та досягненню перемир'я в Україні.

Таким чином, напевне головною інтригою буде не стільки візит Путіна в Китай, як його результати.

Загально політична ситуація для Путіна почала ще більше погіршуватися. Він виглядає невпевненим і пригніченим. Можливо є ознаки і його хворобливого стану. В будь якому разі, Путін в неділю в Санкт Петербурзі виглядав приниженим, оскільки вперше за його правління був скасований військово-морський парад до дня вмф, а в його рідному місті була повітряна тривога від дій українських ударних безпілотників, чого раніше важко було навіть уявити. А якщо додати до цього, що в аеропорту "Пулково" українські дрони взагалі створили повний колапс, то стає зрозумілим, пригнічений стан Путіна.

Тобто, друга армія світу, як її вважає Путін і його пропагандисти, не змогла забезпечити безпечне проведення військово-морського параду, чим Путін завжди особливо пишався - могутністю ВМС. Ці обставини не могли не відобразиться на психологічному стані Путіна. І зовсім дивною була нагорода, яку вручив Микола Патрушев путіну.

Як написав Клів Р. Вутсон-молодший, репортер Білого дому для The Washington Post - Президент Дональд Трамп, заявивши, що він "розчарований" президентом Росії Володимиром Путіним, оголосив у понеділок, що скоротить термін, відведений для досягнення Росією та Україною угоди про припинення вогню, посилюючи свою погрозу запровадити нові економічні санкції проти Москви.

"Нам доведеться подивитися, і я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо, здається, я вже знаю відповідь" щодо припинення вогню, сказав Трамп під час сесії запитань і відповідей з журналістами на своєму гольф-курорті в Тернберрі, Шотландія. Пізніше того ж дня Трамп заявив, що запровадить санкції протягом 10-12 днів, додавши: "ми просто не бачимо жодного прогресу".

Прискорений графік – це остання ознака розширення розколу у стосунках між двома лідерами, який може мати широкомасштабні наслідки.

Трамп раніше стверджував, що його здатність вести діалог з Путіним може покласти край війні в Україні в перший день його другого терміну, і він критикував світових лідерів за те, що вони перетворили Путіна на глобального ізгоя без місця за столом переговорів. Однак все частіше Трамп описує Путіна як непокірного та незацікавленого в мирі, досягнутому за допомогою посередників, у кривавій трирічній війні.

"Мені це не зрозуміло. Я думав, що він захоче швидко покласти край цьому. Я справді відчував, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думаю, що це закінчиться, він… він вбиває людей, які потребують допомоги", – сказав Трамп у понеділок, маючи на увазі російського лідера.

Путін і Трамп, схоже, ведуть битву "ЕГО", сказав Майкл Кіммедж, експерт з питань Росії та професор Католицького університету. А послідовні заяви Трампа про непокору Путіна роблять дедалі більш ймовірним, що йому доведеться підтверджувати свою погрозу.

"Це, очевидно, стійка лінія послань, і… важлива, тому що Трамп ускладнює собі відступ", – сказав Кіммедж. "Незалежно від тиску, який він чинить у Росії, він чинить певний тиск тут на себе і фактично зобов’язується" дотримуватися певного курсу. Послання Трампа було схвалено українцями, але відхилено росіянами.

Але Андрій Гурульов, член російського парламенту, який раніше був командувачем армії, відкинув заяву Трампа, назвавши її ще одним у довгому ряду беззубих ультиматумів.

У своїй статті в соціальній мережі Telegram Гурульов висміяв заяву Трампа, назвавши її "своєрідним відстоюванням його внутрішньої аудиторії".

"Він може бути розчарований у Росії, але ми ніколи його не зачаровували", – сказав Гурульов. "У нас ніколи не було з ним жодної угоди чи ілюзій. Ми (не) розраховували на Трампа, так само як ми (не) розраховували на Байдена. Ми розраховуємо на себе".

Дмітрій Медведєв, колишній прем'єр-міністр Путіна, який зараз входить до Ради безпеки Росії, написав на X: "Трамп грає в гру ультиматуму з Росією: 50 днів чи 10... Він повинен пам'ятати дві речі. 1. Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть дорогою Сонного Джо!" (мається на увазі Джо Байден).

Протягом останніх кількох тижнів Трамп став більш співчутливим до українського народу, водночас демонструючи розчарування Путіним. Коли два тижні тому він оголосив про свій 50-денний термін, Трамп відзначив мужність українських мирних жителів, які залишилися у своїх рідних містах, незважаючи на загрозу російських ракетних атак.

З огляду на ці важливі події, безумовно, головний інтерес зараз викликає візит Путіна до СіЦзіньпіна. Чи Китай "надихає" Путіна на війну з Україною? Відповідь на це питання полягає в тому, що немає прямих доказів такого "натхнення". Китай, хоч і є стратегічним партнером Росії, публічно не висловлював схвалення чи підтримки російського вторгнення в Україну. Більше того, Китай закликав до мирного врегулювання конфлікту.

В той же час існує кілька факторів, які можуть справляти враження, що Китай побічно підтримує дії Росії, зокрема, Китай продовжує активно торгувати з Росією, що, на думку деяких, значно допомагає російській економіці, яка ослаблена західними санкціями. Китай утримується від критики Росії на міжнародних майданчиках і часто висловлює підтримку суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, включаючи Росію, що можна трактувати як непряму підтримку.

Тут треба враховувати, що обидві держави мають спільні геополітичні цілі, такі як протистояння Заходу та зміцнення багатополярного світу, що може справляти враження союзницьких відносин. Однак, важливо розуміти, що це лише інтерпретація та аналіз ситуації, і не є прямим підтвердженням того, що Китай "надихає" Путіна на війну.

Разом з тим, ми памʼятаємо, що повномасштабне вторгнення путінської армії в Україну 24 лютого 2022 року, розпочалося майже відразу після візиту Путіна до Китаю і його перемовин з СіЦзіньпіном. Багато хто у світі якраз і обґрунтовано припускає, що саме цей візит і перемовини Путіна з СіЦзіньпіном надихнули Путіна на цю війну. Є і цілком обґрунтоване припущення, що між Путіним і СіЦзіньпіном існує більш тісна таємна угода, яка носить стратегічний глобальний характер, суть якої зводиться до зміни світового правопорядку, в якому Китай і Росія будуть відігравати головну роль, як світові лідери, а США і взагалі Захід повинні втратити лідерські позиції.

Можна не сумніватися, що якби Путін не мав підтримки від СіЦзіньпіна він би не зважився на війну з Україною, усвідомлюючи, що це може призвести до протистояння з Заходом і особливо США.

Тому і цей візит Путіна викликає серйозне занепокоєння і тривогу, оскільки небезпека глобального конфлікту стає все більш реальною. Підтвердженням цього є і те, що Китаю все складніше відігравати роль "нейтрального миротворця".

Китай демонструє дедалі більше стратегічного відчуження від Євросоюзу, написав The Telegraph після саміту ЄС — КНР у Пекіні. Формально зустріч була присвячена 50-річчю дипломатичних відносин Євросоюзу та Китаю. І провести її збиралися у Брюсселі, але голова КНР СіЦзіньпін від поїздки до Європи відмовився. Більше того, незважаючи на високий рівень делегацій, зустріч скоротили з двох днів до одного. Ситуація дійшла до того, що "Ван І заявив головному дипломату ЄС, що Пекін не хоче програшу Росії в Україні, оскільки побоюється, що після цього США зосередять всю свою увагу на Китаї", - писала гонконгська газета South China Morning Post з посиланням на неназвані джерела. Тим самим, цього літа Китай, схоже, вирішив остаточно покінчити з іграми в "нейтрального миротворця" у російсько-українській війні та продемонструвати свої реальні пріоритети.

На цьому фоні виглядають абсолютно зухвалими погрози Дмітрія Медвєдєва Сполученим Штатам. Це вперше коли представник російської влади, заступник Путіна у Раді безпеки Росії вдався до відкритих погроз. Медведєв заявив, що Трамп "наближається до війни з Росією", - написав він у соцмережі X.

Тобто, ситуація почала різко загострюватися.

Що стосується Китаю і його ролі у війні з Україною, ми повинні не забувати, що для лідера Китаю, повернення Тайваню в "родную гавань" є в значній мірі головною метою його правління.

СіЦзіньпін, як і Путін, вже не молоді правителі, вони поспішають бо усвідомлюють що їм мало залишилось часу на реалізацію їх задумів. З огляду на це, не можна виключати, що СіЦзіньпін змусить Путіна організувати масштабну провокацію, а може навіть пряме вторгнення в одну з країн НАТО, щоб відволікти увагу світу від агресії Китаю на Тайвань.

Така можливість вже досить давно обговорюється і аналізується. Очевидно, що якщо СіЦзіньпін прийме остаточне рішенні про пряму військову агресію на Тайвань, а це абсолютно можливо з урахуванням стану здоровʼя лідера Китаю, то путін не зможе йому відмовити у початку російської агресії на одну з країн НАТО. Можливо це буде Естонія, а якщо точніше то - Нарва, де існують ідеальні умови для такої провокації. Мета -відвернути увагу Заходу від Індо-Тихоокеанського регіону і розсіяти сили союзників.

Ситуація у світі набуває все більш напруженого і непередбачуваного характеру. Загроза глобальної війни стає все більш реальною. США, навіть вперше з 2008 року перемістили ядерну зброю (тактична ядерна зброя) на територію Великої Британії. Вашингтон до такого сценарію готується. Глава Пентагону Піт Хегсет прямо заявив: вторгнення Китаю на Тайвань - лише питання часу.

Через зростання загроз Сполучені Штати та їх партнери нарощують військову присутність у регіоні. У липні в Австралії стартували найбільші в історії країни маневри Talisman Sabre.

У них беруть участь 35 тисяч військових із 19 країн. Як наголошує Reuters, 2025 рік уже став рекордним за кількістю військових навчань у Тихоокеанському регіоні з часів Другої світової війни.

Отже, виходить так, що кінець літа - початок осені може мати надзвичайно важливі наслідки для людства.

Будемо з тривогою чекати.