РФ готує масований удар: скільки накопичили БПЛА

РОВ здійснили наліт по Україні в кількості 324 дронів камікадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародія".

Фактично, це було повне витрачання добового виробництва комбінованої компоненти і 50% від попереднього дня накопичення. Для розуміння, знову трохи цифр.

У ніч на 19 липня РОВ застосували 344 дрони Shahed-136/"Гербера"/"Пародія". Невикористаними, орієнтовно, залишалося понад 160 дронів.

У ніч на 20 липня РОВ застосували 57 дронів, накопичення понад 150 або 310 за підсумком двох діб.

У ніч на 21 липня РОВ застосували 426 дронів. Орієнтовно запас - близько 100.

У ніч на 22 липня - 42 дрони, накопичення за добу понад 160, сумарно за дві доби - понад 260.

У ніч на 23 липня - 71 дрон, накопичення за добу понад 130, сумарно за три доби - близько 500.

У ніч на 24 липня - 107 дрон, накопичення за добу понад 100, сумарно за чотири доби - близько 600.

У ніч на 25 липня - 63 дрони, накопичення за добу близько 140, сумарно за п'ять діб - близько 750.

У ніч на 26 липня - 208 дронів, накопичення за добу близько нуля, сумарно за шосту добу зберігається в межах 750, а за підсумком добового виробництва понад 950 дронів.

У ніч на 27 липня - 83 дрони, накопичення за добу понад 120, сумарно за сьому добу - понад 1 100.

До кінця 27 липня, за допомогою виробництва у РОВ був накопичений потенціал у 1 300 дронів, і в ніч на 28-ме було застосовано 324 дрони. Таким чином, на ранок 28 липня у РОВ залишалося в наявності понад 950 накопичених дронів, а завдяки виробництву за добу - понад 1 150.

Це все вказує на те, що загроза масованого, концентрованого нальоту РОВ залишається досить високою й досі!