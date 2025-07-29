Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп?
Намагаюся осмислити новий ультиматум Трампа.
Не виходить.
Будь-який ультиматум, тим більше від фігури масштабу Трампа, за яким стоїть США, повинен при відмові від виконання його умов, спричинити такі дії, щоб світ здригнувся, непокірні забилися під ліжка, а винуватця вкрився чесоткою і помер від кривавого проносу.
Я не бачу інструмент для здійснення такого ефекту.
Можливо є бажання та наміри.
Як у старому анекдоті про імпотенту: є кого, де, але чим?
Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп? Не сперечаюся, санкції – це добре. Це типу страшного вірусу, який потрапить у російський організм та подіє. Колись. І не факт, що призведе до смерті. А швидше за все не приведе.
Застосування військової сили вважаю малоймовірним.
Накачування України зброєю та технологіями - дуже бажаною, але в будь-якому разі розтягнутою в часі, що залежить від рішень Конгресу.
На те, що Путін злякається і дасть задню, я розраховувати не раджу. Не той психотип.
Ядерна країна навряд чи битися в істериці від загроз, скільки б не везли до Британії стратегічних зарядів.
Так не працює.
Жаль, але не працює.
Тактика Росії після невдалого бліцкригу змінилася – тепер це війна на виснаження. Поодинці вони б нас уже доїли, за допомогою Заходу це складне завдання.
Розрахунок на виснаження людського ресурсу. Це як реалізація чисельної переваги у хокеї. Грати втрьох проти п'ятьох можна, можна забивати, але виграти матч...
І саме у чисельній перевагі РФ я бачу основну проблему України. І цю перевагу можна скоротити за рахунок західних технологій, але неможливо нівелювати.
На жаль.
Чекаємо на новий дедлайн. Чекаємо на дії.
Розмови, схоже, скінчилися. Ще б зрозуміти, чим вони закінчилися для них і для нас.