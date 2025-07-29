Намагаюся осмислити новий ультиматум Трампа.

Не виходить.

Будь-який ультиматум, тим більше від фігури масштабу Трампа, за яким стоїть США, повинен при відмові від виконання його умов, спричинити такі дії, щоб світ здригнувся, непокірні забилися під ліжка, а винуватця вкрився чесоткою і помер від кривавого проносу.

Я не бачу інструмент для здійснення такого ефекту.

Можливо є бажання та наміри.

Як у старому анекдоті про імпотенту: є кого, де, але чим?

Що, крім нового витка санкцій, може викласти на стіл Трамп? Не сперечаюся, санкції – це добре. Це типу страшного вірусу, який потрапить у російський організм та подіє. Колись. І не факт, що призведе до смерті. А швидше за все не приведе.

Застосування військової сили вважаю малоймовірним.

Накачування України зброєю та технологіями - дуже бажаною, але в будь-якому разі розтягнутою в часі, що залежить від рішень Конгресу.

На те, що Путін злякається і дасть задню, я розраховувати не раджу. Не той психотип.

Ядерна країна навряд чи битися в істериці від загроз, скільки б не везли до Британії стратегічних зарядів.

Так не працює.

Жаль, але не працює.

Тактика Росії після невдалого бліцкригу змінилася – тепер це війна на виснаження. Поодинці вони б нас уже доїли, за допомогою Заходу це складне завдання.

Розрахунок на виснаження людського ресурсу. Це як реалізація чисельної переваги у хокеї. Грати втрьох проти п'ятьох можна, можна забивати, але виграти матч...

І саме у чисельній перевагі РФ я бачу основну проблему України. І цю перевагу можна скоротити за рахунок західних технологій, але неможливо нівелювати.

На жаль.

Чекаємо на новий дедлайн. Чекаємо на дії.

Розмови, схоже, скінчилися. Ще б зрозуміти, чим вони закінчилися для них і для нас.