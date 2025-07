Самый дешевый способ путешествовать по Лондону: советы для бюджетных путешествий

Лондон – один из самых популярных городов мира с его фантастическими музеями, знаменитыми пабами, уникальной архитектурой и не менее интересными людьми. Метрополис предлагает множество развлечений, но некоторые из них могут быть достаточно дорогими. К счастью, есть способы сэкономить в Лондоне, от дешевых поездов и метро до отелей и достопримечательностей. Путешественники с ограниченным бюджетом, правильно спланирующие свою поездку, обязательно насладятся посещением космополитической столицы.

Лондонский мост. Источник: Pixabay Лондонский мост. Источник: Pixabay

Бесплатная экскурсия по Дому парламента

Одна из самых известных локаций столицы Великобритании должна быть в вашем списке желаний. Для тех, кто ищет самый дешевый способ путешествовать по Лондону, бесплатная экскурсия станет идеальным решением, где вы сможете насладиться удивительной архитектурой и увидеть место, где принимались многочисленные важные и судьбоносные решения.

Обычно экскурсия стоит 29 фунтов стерлингов, но для проживающих в Великобритании или планирующих свое время заранее есть возможность воспользоваться этой услугой бесплатно. Программа действует как "тур демократического доступа" для распространения знаний о демократическом процессе в стране. Стоит отметить, что экскурсию можно забронировать через шесть месяцев, обратившись к члену парламента (MP).

Адрес: Palace of Westminster, London SW1A 0AA, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.parliament.uk/visit

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Palace+of+Westminster,+London+SW1A+0AA,+United+Kingdom

Садитесь на автобус, если не торопитесь

Этот вид общественного транспорта может быть самым дешевым способом добраться до Лондона. Путешествие на автобусе особенно подходит для тех, кто планирует посетить Лондон и проживает в другой части Великобритании. Однако билеты нужно покупать заранее. Самые дешевые билеты можно найти на сайтах National Express и Megabus. При оплате онлайн комиссия в обоих случаях составляет £1.5.

Имейте в виду, что путешествие на автобусе может занять достаточно много времени. К примеру, поездка из Манчестера в столицу длится около 5.5 часов. На поезде это путешествие занимает всего 2 часа. Однако, если вы хотите сэкономить, выбирайте автобус. При бронировании заранее можно найти билеты за £5–6 (Манчестер–Лондон).

Ссылки на сайты:

Биг-Бен Большие часы Вестминстера. Источник: Pixabay Биг-Бен Большие часы Вестминстера. Источник: Pixabay

Дешевые отели в Лондоне

Как и в большинстве путешествий, основной расход – это проживание, особенно когда речь идет об очень популярной столице. Однако есть несколько советов по размещению, которые помогут найти самый дешевый способ путешествовать по Лондону, не разорившись.

Бронируйте "комнату без излишеств" (no-frills room). Такая комната будет стоить от £35 за ночь, но за Wi-Fi, полотенца, косметику и т.д. нужно будет доплатить.

Такая комната будет стоить от £35 за ночь, но за Wi-Fi, полотенца, косметику и т.д. нужно будет доплатить. Найдите хостел. Этот тип размещения очень популярен в Лондоне. По разумной цене можно найти чистую и чистоплотную комнату с соседями или без.

Этот тип размещения очень популярен в Лондоне. По разумной цене можно найти чистую и чистоплотную комнату с соседями или без. Остановитесь в центре города. Эта услуга доступна в некоторых университетах во время каникул, когда студенты отсутствуют. Чтобы найти комнату, рекомендуем использовать удобные сервисы TravelStay и University Rooms.

Ссылки на сайты:

Основной совет – искать жилье заранее, что позволит найти самые выгодные варианты.

Дешевые билеты на метро, поезда и другой общественный транспорт в Лондоне

TfL (Transport for London) может быть достаточно сложным, особенно для тех, кто впервые посещает столицу. Вы можете оплачивать поездки в метро, автобусах, поездах и т.д.

бумажные билеты;

смарт-карта Oyster;

бесконтактные дебетовые или кредитные карты.

Если вы не знаете нюансов, можно значительно переплатить. Следующие советы помогут сэкономить много денег на общественном транспорте.

Не покупайте бумажные билеты. Этот способ путешествия гораздо дороже. Например, одна поездка в метро будет стоить £6.30 с бумажным билетом, который действует только здесь, или £2.50 при оплате картой Oyster.

Этот способ путешествия гораздо дороже. Например, одна поездка в метро будет стоить £6.30 с бумажным билетом, который действует только здесь, или £2.50 при оплате картой Oyster. Уменьшайте расходы вдвое. В час пик цена может быть на 50% выше, поэтому, чтобы сэкономить, используйте приложение Single Fare Finder, чтобы отслеживать менее загруженные часы в зависимости от маршрута или транспорта.

В час пик цена может быть на 50% выше, поэтому, чтобы сэкономить, используйте приложение Single Fare Finder, чтобы отслеживать менее загруженные часы в зависимости от маршрута или транспорта. Дети путешествуют бесплатно или со скидкой. Скорее всего, для этого понадобится персональная карта Zip Oyster, которую нужно заказать заранее. Она дает право на бесплатный проезд или значительную скидку в зависимости от возраста ребенка.

Скорее всего, для этого понадобится персональная карта Zip Oyster, которую нужно заказать заранее. Она дает право на бесплатный проезд или значительную скидку в зависимости от возраста ребенка. Кроме того, пользователи карты Oyster имеют право на возмещение в некоторых случаях, например, если вы больше не используете проездной или с вас взыскали плату за более долгую поездку, чем вы фактически совершили.

Ссылка на сайт TfL: http://www.tfl.gov.uk

Single Fare Finder: http://tfl.gov.uk/fares/single-fare-finder

Красный автобус и красная телефонная будка. Источник: Pixabay Красный автобус и красная телефонная будка. Источник: Pixabay

"Полет" над Темзой за 5 фунтов

Тур на вертолете не вписывается в концепцию дешевого путешествия в Лондон, ведь стоит не менее £130. Однако есть небольшая хитрость, позволяющая значительно сэкономить. Предлагаем совершить поездку на канатной дороге Emirates Air Line, которая предлагает не менее впечатляющие виды, чем из кабины вертолета. Вы можете оплатить поездку картой Oyster или бумажным проездным, иначе цена будет вдвое выше – £6 для взрослых и £3 для детей в одну сторону.

Адрес: Emirates Greenwich Peninsula, London SE10 0FJ, Великобритания

Ссылка на сайт: http://tfl.gov.uk/modes/emirates-air-line

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Emirates+Air+Line,+Emirates+Greenwich+Peninsula,+London+SE10+0FJ,+United+Kingdom

Как ориентироваться как местный

Для вашего удобства рекомендуем установить бесплатное приложение Citymapper, которое позволяет планировать маршрут, выбирать удобный транспорт, находить ближайшую остановку или просматривать информацию о возможных задержках и даже тарифах.

Ссылки на Citymapper: http://citymapper.com

До и из аэропорта на чуть более £3

Большинство лондонских аэропортов расположены не так близко к центру города. Поэтому иногда дорога туда может стоить дороже бюджетного перелета. Хорошая идея – взять такси, если вы путешествуете группой, чтобы разделить расходы, иначе поезд будет более экономичным вариантом.

Чтобы сэкономить на поездке, используйте бронирование билетов, например, на сайтах Green Line, Easybus и т.д. Однако самый дешевый способ добраться до Лондона из Хитроу — это метро, заплатив лишь £3.10 картой Oyster или дебетовой картой вместо £10 на поезде.

Ссылки на сайты:

Избегайте очередей

Самые популярные достопримечательности также наиболее востребованы. Поэтому вы можете простоять в очереди достаточно долго. Чтобы избежать этого не слишком приятного опыта, используйте функцию Google Times, позволяющую отслеживать, как долго и в какое время определенная локация (от музея до спортзала) будет занята. Например, Лондонский Тауэр лучше всего посещать в субботу с 9 до 10 утра, тогда как самые оживленные часы с 12:00 до 15:00.

Ссылки на Google Maps: http://maps.google.com

Лондонское метро. Источник: Pixabay Лондонское метро. Источник: Pixabay

Посещайте музеи Лондона бесплатно

Английская столица известна большим количеством культурных и образовательных заведений. Однако не всегда нужно покупать дорогие билеты, чтобы увидеть шедевры своими глазами. Среди музеев, предлагающих бесплатный вход, есть:

Национальная портретная галерея (National Portrait Gallery)

Адрес: St Martin's Place, London WC2H 0HE, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.npg.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=National+Portrait+Gallery,+St+Martin's+Place,+London+WC2H+0HE,+United+Kingdom

Британский музей (British Museum)

Адрес: Great Russell St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.britishmuseum.org

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=British+Museum,+Great+Russell+St,+Bloomsbury,+London+WC1B+3DG,+United+Kingdom

Научный музей (Science Museum)

Адрес: Exhibition Rd, South Kensington, London SW7 2DD, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.sciencemuseum.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Science+Museum,+Exhibition+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+2DD,+United+Kingdom

Национальная галерея (National Gallery)

Адрес: Trafalgar Square, London WC2N 5DN, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.nationalgallery.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=National+Gallery,+Trafalgar+Square,+London+WC2N+5DN,+United+Kingdom

Имперский военный музей (Imperial War Museum)

Адрес: Lambeth Rd, London SE1 6HZ, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.iwm.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Imperial+War+Museum,+Lambeth+Rd,+London+SE1+6HZ,+United+Kingdom

Музей естествознания (Natural History Museum)

Адрес: Cromwell Rd, South Kensington, London SW7 5BD, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.nhm.ac.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Natural+History+Museum,+Cromwell+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+5BD,+United+Kingdom

Также платные заведения предоставляют бесплатный вход в определенные дни и часы. Расписание доступно на официальных сайтах.

Виды с высоты по заоблачным ценам

Самая рекламная смотровая площадка – это The Shard, самое высокое здание Великобритании высотой 310 метров. Однако входной билет стоит не менее £35, что противоречит идее "самого дешевого путешествия в Лондон". Но фантастические виды доступны не только с вершины The Shard.

Примроуз-Гилл (Primrose Hill). Холм, расположенный к северу от знаменитого Риджентс-парка, предлагает необычайный вид на весь город, даже если погода не самая лучшая.

Адрес: Primrose Hill, London NW3 3NA, Великобритания

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Primrose+Hill,+London+NW3+3NA,+United+Kingdom

Тейт Модерн (Tate Modern). На шестом этаже ресторана можно получить лучший вид на собор Святого Павла, а чтобы увидеть Темзу и стадион Уэмбли, нужно подняться на открытую террасу на верхнем этаже здания Блаватник.

Адрес: Bankside, London SE1 9TG, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tate+Modern,+Bankside,+London+SE1+9TG,+United+Kingdom

Emirates Air Line. Канатная дорога простирается от Royal Victoria Dock до Гринвича. Вход стоит £5, дети до пяти лет – бесплатно.

Адрес: Emirates Greenwich Peninsula, London SE10 0FJ, Великобритания

Ссылка на сайт: http://tfl.gov.uk/modes/emirates-air-line

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Emirates+Air+Line,+Emirates+Greenwich+Peninsula,+London+SE10+0FJ,+United+Kingdom

Тауэрский мост (Tower Bridge). Знаменитый мост с его стеклянным полом – must-see. Билеты стоят £11.40, но их нужно покупать минимум за день.

Адрес: Tower Bridge Rd, London SE1 2UP, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.towerbridge.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tower+Bridge,+Tower+Bridge+Rd,+London+SE1+2UP,+United+Kingdom

Александра-Палас (Alexandra Palace). Бесплатный вид на Северный Лондон

Адрес: Alexandra Palace Way, London N22 7AY, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.alexandrapalace.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Alexandra+Palace,+Alexandra+Palace+Way,+London+N22+7AY,+United+Kingdom

Если вы все же хотите посетить The Shard, рекомендуем подняться в бар на 31 этаже. Цены на коктейли, конечно, заоблачные, но это все равно будет дешевле входа на смотровую площадку.

Адрес The Shard: 32 London Bridge St, London SE1 9SG, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.the-shard.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=The+Shard,+32+London+Bridge+St,+London+SE1+9SG,+United+Kingdom

Хитрость с ж/д билетом для посещения достопримечательностей

Национальные железные дороги Лондона предлагают бесплатный вход в достопримечательности столицы при наличии железнодорожного билета в столицу с их логотипом. Это очень удобный и дешевый способ добраться в Лондон и увидеть самые популярные локации. Однако есть хитрость, чтобы сэкономить, даже если вы не пользуетесь поездом.

Для этого нужно распечатать ваучер на сайте Days Out Guide и купить два самых дешевых билета на станцию. К примеру, если вы с другом планируете посетить собор Святого Павла и Тауэр, купите два билета за £3.90 от Hackney Downs до Liverpool Street, и вы сможете сэкономить более £45! Важно иметь при себе железнодорожный билет.

Ссылки на Days Out Guide: http://www.daysoutguide.co.uk

Бесплатный вход в Вестминстерское аббатство и собор Святого Павла, но с максимальным уважением

Вход в культовые памятники столицы может стоить около £20. Однако у вас есть возможность посетить эти места не как турист, а посетив официальную службу бесплатно. Да, обычно вы не будете иметь доступ ко всем зонам, но это уникальная возможность увидеть, что на самом деле происходит внутри собора или аббатства. Например, в часовне Лондонского Тауэра проводятся воскресные службы, а в Вестминстерском аббатстве ежедневные. Главное — помнить, что религиозная служба — это нечто особенное, и будьте сдержанны и уважайте других. Также желательно не использовать камеры и не говорить громко.

Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey): Адрес: 20 Dean's Yard, London SW1P 3PA, United Kingdom

Ссылка на сайт: http://www.westminster-abbey.org

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Westminster+Abbey,+20+Dean's+Yard,+London+SW1P+3PA,+United+Kingdom

Собор Святого Павла (St. Paul's Cathedral): Адрес: St. Paul's Churchyard, London EC4M 8AD, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.stpauls.co.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=St.+Paul's+Cathedral,+St.+Paul's+Churchyard,+London+EC4M+8AD,+United+Kingdom

Организуйте собственную пешеходную экскурсию

Многие опытные путешественники говорят, что лучший способ познакомиться с городом — это прогулки пешком. В Лондоне огромное количество компаний предлагает разнообразные туры разной стоимости. Однако с помощью сайта Free Tours By Foot вы можете познакомиться со столицей бесплатно и не менее интересно. Сервис предлагает большое количество интерактивных карт и информации о достопримечательностях. Тур Harry Potter Sights с выбранными сценами и моментами из книг стоит внимания!

Ссылки на Free Tours By Foot: http://www.freetoursbyfoot.com/london-tours

Еда со скидкой более 50%, но только вечером

Многие популярные сети предлагают огромные скидки на блюда перед закрытием. Этот совет особенно полезен для любителей суши. Скидки также доступны на разнообразные пирожные, быстро портящиеся сэндвичи, рыбные блюда, салаты и т.д. Кроме того, рекомендуем установить бесплатное приложение Too Good To Go, которое позволяет покупать блюда или целые продуктовые наборы по самой низкой цене, чтобы совершить самое дешевое путешествие в Лондон реальностью. Просто введите свой адрес и проверьте ближайшие магазины и рестораны, предлагающие эти услуги.

Ссылки на Too Good To Go: http://www.toogoodtogo.com