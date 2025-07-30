Новая система Ryanair изменяет способ бронирования через агентства

28 июля Ryanair запустил новую платформу для бронирования под названием Travel Agent Direct. Эта инициатива позволяет офлайн-турагентствам бронировать билеты непосредственно через систему Ryanair вместо использования неофициальных посторонних каналов. По словам авиакомпании, эта мера решает постоянные проблемы, такие как скрытые комиссии и отсутствие контактных данных пассажиров, часто мешающих коммуникации между путешественниками и перевозчиками, особенно когда билеты продаются за пределами утвержденных сетей.

Travel Agent Direct предоставляет авторизованным агентствам доступ к полной сети рейсов Ryanair, включающей более 230 направлений и тысячи ежедневных рейсов по Европе. Для участия агентства должны предоставлять точную информацию о пассажирах и отражать полную стоимость билетов при бронировании. Это требование призвано гарантировать, что путешественники будут получать обновления рейсов непосредственно от Ryanair без необходимости проходить дополнительные этапы верификации после покупки.

"Запуск TAD является еще одним доказательством нашей постоянной преданности честным и прозрачным практикам дистрибуции, поскольку пассажиры теперь будут видеть только подлинные цены Ryanair и будут уверены, что их контактные данные будут переданы Ryanair, чтобы мы могли напрямую связаться с ними для предоставления важной информации об их рейсе", - заявил главный маркетинговый директор.

Это изменение перестраивает привычный процесс покупки билетов через местные агентства, делая его менее похожим на догадки и более похожим на простую транзакцию. Вместо зависимости от сторонних продавцов с непрозрачными практиками путешественники могут рассчитывать на следующие улучшения:

Доступ к точной информации о рейсах во время бронирования.

Прямая коммуникация от авиакомпании по отменам.

Уведомление о смене номеров выходов на посадку.

Обновление в реальном времени при задержках.

Эти изменения направлены на улучшение координации и уменьшение неопределенности при планировании поездок.

Эта платформа может подойти путешественникам, придерживающимся традиционных способов бронирования, будь то избегая интернета или просто из-за большего комфорта от общения с агентом за стойкой. Благодаря устранению необходимости проверок личности после бронирования, Travel Agent Direct упрощает процесс и устраняет помехи, ранее создававшие неопределенность. Бронирующие через небольшие местные агентства могут обнаружить, что их путешествия стали менее хаотичными, с меньшим количеством неожиданных сюрпризов и более четким представлением о том, что их ждет перед выездом в аэропорт.

Авиакомпании переосмысливают саму идею бронирования билетов. Источник: https://corporate.ryanair.com/

Это изменение показывает, что авиакомпании переосмысливают саму идею бронирования билетов, чтобы путешественникам больше не приходилось преодолевать препятствия или думать, что будет дальше. Все больше путешественников стремятся к простому и понятному опыту бронирования, поэтому обеспечение прямой связи с авиакомпаниями приобретает все большее значение. С новой системой путешественники будут реже пропускать важную информацию о рейсах, особенно когда планы внезапно изменяются или рейсы не выполняются по расписанию. Это может сделать неожиданные изменения легче для управления.