Лучшие способы использования денег за границей для украинцев в Европе

Путешествия в Европу для украинцев в 2025 году могут быть не только увлекательными, но и бюджетными, если грамотно управлять финансами. Из-за отличий в валютах, банковских системах и местных особенностях оплаты важно знать, как эффективно использовать деньги, чтобы избежать лишних расходов. Некоторые страны принимают только местную валюту, в то время как другие широко поддерживают безналичные платежи. В этой статье мы рассмотрим лучшие способы управления деньгами для украинцев, путешествующих по Европе, включая обмен валют, использование карт, цифровые кошельки и практические советы для экономии.

1. Исследуйте валюту страны назначения

Большинство стран Европы используют евро (€), но некоторые, такие как Польша (PLN), Чехия (CZK), Венгрия (HUF) или Швеция (SEK), имеют собственные валюты. Перед поездкой проверьте, принимают ли в вашей стране назначения карты или нужны местные наличные.

Совет : Используйте http://www.xe.com для проверки актуальных обменных курсов и планирования бюджета. Загрузите приложение XE Currency Converter ( http://www.xe.com/apps ), которое работает в автономном режиме после загрузки курсов.

: Используйте http://www.xe.com для проверки актуальных обменных курсов и планирования бюджета. Загрузите приложение ( http://www.xe.com/apps ), которое работает в автономном режиме после загрузки курсов. Лайфхак : Избегайте обмена валют в аэропортах или туристических центрах, где комиссии могут достигать 5–10%. К примеру, в аэропорту Варшавы курс злотого может быть на 15% хуже, чем в городских обменниках. Воспользуйтесь http://www.travelmoneymax.com для поиска выгодных обменных пунктов.

2. Используйте украинские и европейские карты с низкими комиссиями

Выберите карту, которая предлагает низкие или нулевые комиссии. Источник: Рixabay

Украинские банки, такие как ПриватБанк или Монобанк, предлагают карты, которые можно использовать за границей, но важно проверить комиссии по транзакции и снятию наличных. Для экономии рассмотрите европейские цифровые банки, доступные украинцам.

Рекомендации для украинцев : Монобанк ( http://www.monobank.ua ): дебетовая карта с минимальными комиссиями за конвертацию валют (около 1–2% в зависимости от валюты). Позволяет привязать Google Pay ( http://www.google.com/pay ) или Apple Pay ( http://www.apple.com/apple-pay ) для бесконтактных платежей. Revolut ( http://www.revolut.com ): мультивалютная карта, популярная среди украинцев в Европе. Позволяет держать деньги в евро, злотых или других валютах и обменивать их по межбанковскому курсу без комиссий (до 1000 EUR/месяц для стандартного плана). Wise ( http://www.wise.com ): дебетовая карта с низкими комиссиями за конвертацию (0,35–2%) и прозрачными тарифами. Идеально для оплаты в странах с неевровой валютой, например Польша или Венгрия.

: Совет : Сообщите банк (например, через приложение http://www.privat24.ua ) о путешествии во избежание блокировки карты за подозрительные транзакции.

: Сообщите банк (например, через приложение http://www.privat24.ua ) о путешествии во избежание блокировки карты за подозрительные транзакции. Лайфхак : В странах с широким приемом бесконтактных платежей (Германия, Нидерланды) используйте Google Pay или Apple Pay для быстрых и безопасных транзакций.

3. Обменяйте валюту с умом

Если в стране нужна местная валюта (например, злотые в Польше или форинты в Венгрии), обменяйте небольшую сумму перед поездкой для покрытия первоначальных расходов (такси, кофе, билеты на транспорт).

Где обменивать : В Украине: обменивайте валюту в банках (ПриватБанк, Сбербанк) или проверенных обменниках с низкими комиссиями. Используйте http://www.minfin.com.ua/currency для сравнения курсов. В Европе: ищите обменники в центре города через http://www.travelmoneymax.com. Избегайте обменников с надписью No commission, поскольку они компенсируют это худшим курсом.

: Лайфхак : Закажите валюту онлайн через сервисы, такие как http://www.postoffice.co.uk (доступно в Европе для украинцев с европейским адресом), для доставки по выгодному курсу.

4. Используйте цифровые платежные системы

В Европе бесконтактные платежи и цифровые кошельки очень распространены, особенно в странах, таких как Нидерланды, Швеция или Германия. Они позволяют избежать комиссий за конвертацию и удобны для оплаты в магазинах и ресторанах.

Популярные платежные системы : Revolut ( http://www.revolut.com ): идеально для украинцев, находящихся в Европе. Позволяет держать несколько валют и обменивать их бесплатно до определенного лимита. Wise ( http://www.wise.com ): низкие комиссии за конвертацию и возможность оплаты в местных валютах. PayPal ( http://www.paypal.com ): подходит для онлайн-покупок и оплаты в некоторых европейских магазинах.

: Совет : Пополните счет Revolut или Wise перед поездкой во избежание дополнительных расходов на конвертацию.

: Пополните счет Revolut или Wise перед поездкой во избежание дополнительных расходов на конвертацию. Лайфхак : В Швеции попробуйте местную систему Swish ( http://www.getswish.se ), если у вас есть европейский банковский счет, для быстрых платежей.

5. Снимайте наличные деньги экономно

Снятие наличных денег в европейских банкоматах может включать комиссии от украинского банка (1–3%) и банкомата (2–5 EUR за транзакцию). Чтобы минимизировать затраты:

Используйте карты без комиссий за снятие, например, от http://www.revolut.com (до 200 EUR/месяц бесплатно) или http://www.wise.com.

Снимайте более крупные суммы реже, чтобы уменьшить количество транзакций с комиссиями.

Ищите банкоматы крупных европейских банков, таких как ING, Santander или Deutsche Bank, которые имеют более низкие комиссии.

Лайфхак : В странах, таких как Польша или Чехия, банкоматы могут предлагать конвертацию по своему курсу. Всегда выбирайте снятие в местной валюте (PLN, CZK), чтобы ваш банк конвертировал по более выгодному курсу.

6. Избегайте динамической конвертации валют (DCC)

При оплате картой в Европе (например, в ресторане или магазине) вам могут предложить уплатить в гривнах (UAH) вместо местной валюты. Это называется динамической конвертацией валют (DCC) и обычно включает завышенный курс (до 10% хуже).

Совет : Всегда выбирайте оплату в местной валюте (EUR, PLN, CZK и т.д.), чтобы ваш банк (или Revolut/Wise) конвертировал по лучшему курсу.

: Всегда выбирайте оплату в местной валюте (EUR, PLN, CZK и т.д.), чтобы ваш банк (или Revolut/Wise) конвертировал по лучшему курсу. Лайфхак : Перед подтверждением транзакции проверьте экран платежного терминала, чтобы убедиться, что выбрана местная валюта.

7. Используйте предоплаченные туристические карты

Предоплаченные карты позволяют скачать нужную сумму в евро или другой валюте и использовать ее без комиссий за конвертацию.

Примеры : Revolut ( http://www.revolut.com ): поддерживает 30+ валют, идеально для путешествий по Европе. Wise ( http://www.wise.com ): прозрачные комиссии и возможность оплаты в местных валютах. Post Office Travel Money Card ( http://www.postoffice.co.uk/travel-money/card ): доступна в Европе, поддерживает 23 валюты, без комиссий за оплату в магазинах.

: Совет : Пополняйте карту только требуемой суммой во избежание остатков, которые трудно вернуть.

8. Воспользуйтесь программами лояльности и кэшбеком

Некоторые украинские и европейские банки предлагают кэшбек или баллы за расходы за границей, что помогает сэкономить.

Примеры : Монобанк ( http://www.monobank.ua ): кэшбек до 2% на определенные категории (например, рестораны или транспорт). Revolut ( http://www.revolut.com ): кэшбек до 1% для премиум-пользователей. Wise ( http://www.wise.com ): низкие комиссии позволяют экономить на каждой транзакции.

: Лайфхак : Используйте http://www.topcashback.co.uk для получения кэшбека на бронирование авиабилетов через http://www.skyscanner.net или отелей через http://www.booking.com.

9. Планируйте бюджет и отслеживайте расходы

Создайте бюджет перед поездкой и отслеживайте расходы. Источник: Рixabay

Чтобы избежать перерасходов, создайте бюджет перед поездкой и отслеживайте расходы с помощью приложений.

Рекомендуемые приложения : Monzo ( http://www.monzo.com ): доступный для украинцев с европейским адресом, позволяет устанавливать лимиты и отслеживать транзакции. YNAB (You Need A Budget) ( http://www.youneedabudget.com ): помогает планировать бюджет и контролировать расходы.

: Совет : Разделите бюджет на категории (еда, транспорт, проживание), чтобы избежать импульсивных покупок.

10. Избегайте туристических ловушек

В популярных европейских городах, таких как Париж, Барселона или Прага цены в туристических зонах завышены. Чтобы сэкономить:

Купите в местных супермаркетах (например, Lidl, Biedronka) вместо туристических магазинов.

Используйте http://www.google.com/maps для поиска местных кафе или рынков с более низкими ценами.

Избегайте ресторанов возле достопримечательностей, таких как Эйфелева башня или Карлов мост, где цены могут быть в 2–3 раза выше.

11. Используйте местные платежные системы

В некоторых европейских странах популярны локальные платежные системы, которые могут быть дешевле международных карт.

Примеры : В Польше: BLIK ( http://www.blikmobile.pl ) — система быстрых платежей, доступная через приложения польских банков. В Швеции: Swish ( http://www.getswish.se ) - популярная для оплаты в магазинах и кафе.

: Совет : Если вы находитесь в Европе долго, откройте местный банковский счет для доступа к таким системам.

12. Защитите свои деньги

Путешествия могут быть связаны с рисками, такими как кража или потеря карты. Чтобы защитить деньги:

Носите с собой небольшую сумму наличных (50–100 EUR), а остальное держите на карте или в цифровом кошельке.

Храните резервную карту в сейфе отеля.

Используйте страховку для карточек от http://www.monobank.ua или http://www.revolut.com, которая покрывает мошенничество.

Лайфхак : Сохраняйте фотокарты и документы в облачном хранилище, например, http://www.dropbox.com.

13. Дополнительные советы для украинцев

Обмен гривны на евро в Украине : Обменяйте валюту в проверенных банках или обменниках через http://www.minfin.com.ua/currency, чтобы избежать мошенничества.

: Обменяйте валюту в проверенных банках или обменниках через http://www.minfin.com.ua/currency, чтобы избежать мошенничества. Безвиз в ЕС : Украинцы могут находиться в странах Шенгена до 90 дней каждые 180 дней без визы. Проверьте правила въезда на http://www.mfa.gov.ua.

: Украинцы могут находиться в странах Шенгена до 90 дней каждые 180 дней без визы. Проверьте правила въезда на http://www.mfa.gov.ua. Туристическая страховка : Оформляйте страховку через http://www.hotline.finance для покрытия медицинских расходов в Европе (от 300 UAH за неделю).

: Оформляйте страховку через http://www.hotline.finance для покрытия медицинских расходов в Европе (от 300 UAH за неделю). Лоукостеры для экономии : Ищите дешевые авиабилеты на http://www.skyscanner.net, http://www.ryanair.com или http://www.wizzair.com, чтобы снизить затраты на перелет.

Вывод

Для украинцев, путешествующих по Европе в 2025 году, разумное управление деньгами — ключ к бюджетному и приятному отпуску. Используйте карты без комиссий, такие как http://www.revolut.com или http://www.wise.com, обменивайте валюту через http://www.travelmoneymax.com и отслеживайте расходы с помощью приложений, таких как http://www.monzo.com. Избегайте туристических ловушек и выбирайте местные валюты для оплаты. С этими советами вы сможете наслаждаться Европой, не переплачивая!