Как Путинский режим рушит все в мире?

Надо понимать, что депутинизация – это лишь часть необходимого процесса. Путинский режим не возник на пустом месте. Сегодня уже очевидно: в 1991 году была допущена грубая стратегическая ошибка – считать, что крах коммунистического режима означает начало новой жизни. На самом деле корни проблемы уходят глубоко - в имперский менталитет.

Путинский режим сегодня исторически является проводником безумной имперской идеи – в ее самой агрессивной форме. Но устранения одного Путина будет недостаточно. Сохранение имперского ядра России – гарантия того, что мы снова и снова будем наступать на одни и те же грабли.

Война сегодня – это последний рубеж, единственный способ сохранить систему в ее нынешнем виде, работающую исключительно на имперскую парадигму. Никаких других сценариев положительных политических изменений в нашей стране не существует – кроме полного и тотального разгрома путинской армии в Украине. В сознании наших соотечественников идея империи должна окончательно умереть. Только тогда у России появится шанс перейти к цивилизованному пути развития.