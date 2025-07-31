NH Collection Palermo Palazzo Sitano открывается в историческом центре города

В июле 2025 года NH Collection Palermo Palazzo Sitano начал принимать гостей как вторую гостиницу бренда, открытую в Италии в этом году, после NH Collection Alagna Mirtillo Rosso в Пеннинских Альпах. Расположенный в старом городе Палермо на улице Витторио Эмануэле, гостиница окружена узкими улочками, оживленными рынками и историческими городскими площадями. Это новое заведение предлагает путешественникам еще одно удобное место проживания в столице Сицилии.

Дворец, в котором расположен отель, датируется 18-19 веками и первоначально состоял из аристократических резиденций. Он был перепроектирован на 86 гостевых номеров, сохранив при этом старинные детали, такие как железные балконы, расписанные потолки и изящные арки, напоминающие о его прошлом. Проживание здесь позволяет гостям легко выйти на улицу и добраться пешком до самых оживленных улиц Палермо и известных достопримечательностей, что делает исследование города простым и беззаботным.

Уютное пространство для отдыха внутри NH Collection Palermo Palazzo Sitano. Источник: Minor Hotels

Короткая прогулка от отеля приведет к рынку Уччирия, шумного уголка города, где маленькие киоски предлагают классические сицилийские блюда до позднего вечера. За несколько минут ходьбы можно добраться до Кваттро Канти, барочного перекрестка, которому сотни лет, где четыре украшенных фасада зданий смотрят друг на друга, создавая одно из самых известных панорам Палермо. Эти два места дают истинное чувство повседневной жизни в Палермо и расположены только в короткой прогулке от отеля.

Еще два интересных места за несколько минут ходьбы – это площадь Марина и порт Кала. Площадь Марина – это широкая городская площадь, покрытая тенями огромных старых фикусов, где часто проводятся антикварные ярмарки на выходных. Кала, небольшая гавань с рыбацкими лодками и открытыми кафе, предлагает живописное место для отдыха у воды и наблюдение за ежедневной активностью в портовой зоне Палермо. Эти места поблизости позволяют посетителям насладиться открытой атмосферой Палермо и спокойным настроением побережья.

Площадь Марина, затененная площадь вблизи NH Collection Palermo Palazzo Sitano. Источник: unsplash

Открытие NH Collection Palermo Palazzo Sitano добавляет больше вариантов проживания в историческом центре Палермо. Благодаря близости к рынкам, городским площадям и гавани гости могут почувствовать оживленное настроение Палермо, отведать местную еду и гулять по его историческим улицам, не прибегая к частому использованию транспорта во время поездки. Эта новая гостиница также помогает удовлетворить растущий спрос на жилье в старом городе, предоставляя путешественникам еще один практический выбор во время напряженных праздничных периодов.