Звездные ночи в компании львов: необычный медовый месяц для романтиков в Кении

Огромная стая дремлющих золотых львов сафари, звездные ночи и бескрайние ветряные саванны. Тем, кто женат или стремится к новым впечатлениям, предлагают провести романтическое время в палаточных люксах в парке Цаво Западный в Кении. Лагеря и лоджии с соломенными крышами оставят яркие воспоминания о новой совместной жизни. Некоторые романтические места описаны на http://www.eptrail.com.

Роскошный палаточный лагерь Finch Hattons

Это город абсолютной тишины, где вы не можете встретить ни одного человека. Каждый из 17 роскошных палаточных люксов имеет частную террасу, роскошную спальню и собственную ванную комнату с большим душем. Кроме того, в хороший день отдыхающие могут увидеть гору Килиманджаро. Здесь меньше животных, чем в Масаи-Мара или Амбоселе, но наблюдение за ними не менее увлекательно, особенно благодаря отличным возможностям для наблюдения за птицами. Во время сафари ожидайте увидеть слонов, жирафов или самых известных жителей Цаво – львов.

Роскошный палаточный лагерь Finch Hattons в Кении. Источник: finchhattons.com

Туристам также предлагают чрезвычайную еду: сезонные фрукты и овощи, говядину из пастбищ и свежие морепродукты, доставленные с кенийского побережья. Молодые люди могут рассчитывать на процедуры в небольшом спа-центре. Лагерь-отель был назван в честь британского аристократа Дениса Финч-Гаттона, охотника за большой дичью и авантюриста, жившего в Кении.

Клуб сафари Mount Kenya поблизости Нанюки

Это роскошные люксы на экваторе, расположенные на 100 акрах ухоженных садов. Некоторые номера находятся в северном полушарии, а другая половина – в южном, что является одной из особенностей этого места. Еще один прекрасный момент – вид на заснеженную гору Кения.

Клуб сафари Mount Kenya. Источник: fairmont.com

Горная красота никого не оставит равнодушным, как безупречный сервис, который в этом клубе действительно роскошный. Известно, что курорт был основан актером Уильямом Голденом.

палаточный лагерь Elewana Loisaba и Starbeds, заповедник Loisaba

Лагерь состоит из романтических палаток в африканском стиле. Туристам также нравится романтическая звездная кровать, которая выдвигается на открытую террасу по их выбору. Оно называется Starbeds и оснащено балдахином, разворачивающимся на деревянных платформах, чтобы вы могли вздремнуть под открытым африканским небом, слушая колыбельную издалека, как трубят слоны.

Fairmont Mount Kenya Safari Club. Источник: elewanacollection.com

Отмечается, что лагерь расположен на краю уступа, с панорамными видами денно и нощно, плывущими в вечность. Вероятно, что отдыхающие не захотят покидать свою просторную палатку с окнами от пола до потолка. Именно в таком лагере удобно наблюдать за жизнью слона, льва и леопарда.

Segera Retreat, Лайкипия

Это виллы, расположенные на равнинах плато Лайкипия между величием горы Кения и глубинами Большой рифтовой долины. Это место напоминает большое птичье гнездо, подвешенное среди верхушек деревьев реки, кишащего дикой природой. Только вы вдвоем можете наблюдать за потрясающим африканским закатом, выпекая вечер с бокалами шампанского. Основатели обещают, что вы почувствуете покой и драматизм одновременно. После ночи созерцания звезд и сна под открытым небом проснитесь на следующее утро, когда слоны, жирафы и большие коты собираются у реки, чтобы начать свой день заново.

Лагерь Ричардса, Масаи-Мара

С только семью шикарными палатками частный лагерь Ричардса в Масаи-Мара маленький, уединенный и уютный. Здесь много белого цвета, что делает его светлым и просторным. Еду подают под звездами. Отдыхающим предлагают прогулки для наблюдения за птицами с гидами и обещают невероятные закаты.

Палацовый лагерь Elewana Elephant Pepper, Масаи-Мара, Северный заповедник Мара

Это красивый и отдаленный лагерь, идеален для медового месяца в африканских зарослях. Представьте стада блуждающих рядом слонов и серенаду львов, гиены и шакалов, оживающую ночью. Хотя дикая природа может быть беспокойной снаружи, вы абсолютно безопасны в своей хорошо оборудованной палатке, стоящей среди фиг, эбенового дерева и деревьев слонового перца.

Палацовый лагерь Elewana Elephant Pepper в Масаи-Мара. Источник: elewanacollection.com

Отдыхающим предлагают пикники у реки Мара, а также наблюдение за большими котами — не только львами, но и гепардами и леопардами, а также блестящими зебрами или башнями жирафов.

Лоджия Borana, заповедник Borana

Состоит из восьми коттеджей и расположена на высоте 6000 футов. Каждый коттедж, построенный из камня и кедра, имеет камин и широкую частную веранду для наблюдения за дичью, а вся лоджия выходит на блестящее озеро. Кроме того, лоджия Borana получает высокие оценки от путешественников по ванным комнатам с душем и ванной, которые предлагают фантастические виды на гору Кения на юге и панораму гор и пустыни на севере.