Основные советы по уходу за кожей во время длительных путешествий и перелетов

Длительные путешествия и авиаперелеты могут серьезно повлиять на состояние кожи из-за изменения температуры, давления, влажности и климатических условий. Сухой воздух в салоне самолета, резкие перепады температур и влияние новых климатических зон делают кожу уязвимой к сухости, раздражениям и высыпаниям. Однако правильный уход поможет сохранить ее здоровой и сияющей даже в пути. Вот основные советы по уходу за кожей для украинцев, планирующих длительные путешествия в 2025 году, с учетом практических и доступных решений.

1. Очищайте кожу тщательно

Во время длительных перелетов и путешествий кожа испытывает влияние сухого воздуха, пыли и загрязнений, которые накапливаются быстрее обычного. Очистка – первый шаг к здоровой коже.

Совет : Используйте мягкое очищающее средство без спирта дважды в день (утром и вечером), особенно если вы путешествуете в регионы с резкими изменениями температуры или влажности.

: Используйте мягкое очищающее средство без спирта дважды в день (утром и вечером), особенно если вы путешествуете в регионы с резкими изменениями температуры или влажности. Лайфхак : Возьмите с собой миниатюрные флаконы (до 100 мл) с мицеллярной водой, чтобы соответствовать правилам перевозки жидкостей в аэропортах. Для удобства используйте влажные салфетки для лица, которые очищают и увлажняют одновременно.

2. Увлажняйте кожу интенсивно

Сухой воздух в салоне самолета может обезвоживать кожу, вызывая ощущение стянутости и шелушения. Во время длительных перелетов (более 4 часов) кожа теряет влагу из-за низкой влажности воздуха (10–20% в самолете против 40–60% в нормальных условиях).

Совет : Используйте увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой, удерживающей влагу в коже. После сыворотки нанесите плотный увлажняющий крем для создания защитного барьера.

: Используйте увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой, удерживающей влагу в коже. После сыворотки нанесите плотный увлажняющий крем для создания защитного барьера. Лайфхак : Во время перелета периодически наносите увлажняющий спрей для лица, который освежает и увлажняет кожу. Он разрешен в ручной клади (флаконы до 100 мл).

3. Защищайте кожу от солнца

Используйте солнцезащитный крем из SPF 30 или выше. Источник: Рixabay

Путешествия в страны с солнечным климатом, такие как Испания, Италия или Турция, требуют защиты от ультрафиолетовых лучей, которые могут повредить кожу, особенно после перелета, когда она уже ослаблена.

Совет : Используйте солнцезащитный крем SPF 30 или выше, который подходит для всех типов кожи. Наносите его каждые 2–3 часа, находясь на солнце.

: Используйте солнцезащитный крем SPF 30 или выше, который подходит для всех типов кожи. Наносите его каждые 2–3 часа, находясь на солнце. Лайфхак : Для удобства в путешествиях выбирайте компактные стики или спреи из SPF, которые легко наносить. Избегайте продуктов с оксибензоном в странах, где он запрещен из-за ущерба коралловым рифам (например, в некоторых регионах Греции).

4. Используйте успокаивающие средства

Изменения температуры, давления и климата могут вызвать раздражение или воспалительные реакции на коже. Успокаивающие средства помогут восстановить баланс.

Совет : Выбирайте продукты с ниацинамидом, который успокаивает кожу и уменьшает красноту, помогает контролировать воспаление и жирность кожи.

: Выбирайте продукты с ниацинамидом, который успокаивает кожу и уменьшает красноту, помогает контролировать воспаление и жирность кожи. Лайфхак : Для быстрого успокоения кожи в пути используйте тканевые маски, которые компактны и удобны для использования даже в самолете.

5. Храните влажные салфетки под рукой

Влажные салфетки для лица – незаменимый помощник в путешествиях, когда доступ к воде ограничен. Они помогают освежить кожу, удалить загрязнение и обеспечить мгновенное увлажнение.

Совет : Выбирайте салфетки без спирта и ароматизаторов, например во избежание раздражений.

: Выбирайте салфетки без спирта и ароматизаторов, например во избежание раздражений. Лайфхак : Держите салфетки в ручной клади для быстрого освежения во время перелета или пересадок. Они также полезны для снятия макияжа перед нанесением увлажняющего крема.

6. Пейте достаточно воды

Обезвоживание организма во время перелетов усиливает сухость кожи. Сухой воздух в самолете и изменение часовых поясов могут нарушить водный баланс.

Совет : Пейте не менее 200 мл воды каждые 1–2 часа во время перелета. Избегайте кофе и алкоголя, способствующих обезвоживанию.

: Пейте не менее 200 мл воды каждые 1–2 часа во время перелета. Избегайте кофе и алкоголя, способствующих обезвоживанию. Лайфхак : Возьмите с собой пустую бутылку и наполните ее бесплатной водой в аэропортах, таких как Варшава или Мюнхен, где есть фонтанчики.

7. Используйте бальзам для губ

Не забывайте об увлажнении губ. Источник: Рixabay

Губы особенно уязвимы к сухости во время перелетов из-за низкой влажности в салоне самолета.

Совет : Наносите увлажняющий бальзам для губ SPF, каждые 2–3 часа.

: Наносите увлажняющий бальзам для губ SPF, каждые 2–3 часа. Лайфхак : Для интенсивного восстановления используйте ночную маску для губ перед сном в отеле или во время долгих ночных перелетов.

8. Избегайте тяжелого макияжа

Тяжелый макияж во время перелетов может забивать поры и ухудшать состояние кожи, особенно в условиях сухого воздуха.

Совет : Ограничитесь легким тональным увлажняющим средством из SPF или используйте только увлажняющий крем с легким тинтом.

: Ограничитесь легким тональным увлажняющим средством из SPF или используйте только увлажняющий крем с легким тинтом. Лайфхак : Если макияж необходим, наносите его после увлажнения и используйте спрей для фиксации, чтобы сохранить свежесть.

9. Адаптируйте уход к климату

Различные климатические условия (влажный климат Италии или сухой климат Турции) требуют адаптации к уходу за кожей.

Совет : Во влажном климате используйте легкие гелевые увлажнители. В сухом климате выбирайте плотные кремы.

: Во влажном климате используйте легкие гелевые увлажнители. В сухом климате выбирайте плотные кремы. Лайфхак : Проверьте прогноз погоды на http://www.accuweather.com перед поездкой, чтобы подготовить подходящие средства по уходу.

10. Позаботьтесь о коже после перелета

Восстановление кожи после долгого перелета. Источник: Рixabay

После долгого перелета кожа нуждается в восстановлении из-за стресса от изменений давления и сухого воздуха.

Совет : По прибытии сделайте успокаивающую маску, чтобы восстановить влагу и успокоить кожу.

: По прибытии сделайте успокаивающую маску, чтобы восстановить влагу и успокоить кожу. Лайфхак : Используйте портативный увлажнитель воздуха в гостиничном номере для поддержания оптимальной влажности.

Вывод

Уход за кожей во время длительных путешествий и перелетов в 2025 году не требует сложных процедур, если вы соблюдаете простые правила. Очищайте кожу со средствами, увлажняйте ее сыворотками, защищайте от солнца с помощью и пейте достаточно воды. Влажные салфетки и бальзамы для губ станут вашими помощниками в пути. С этими советами ваша кожа будет оставаться здоровой и сияющей, независимо от того, путешествуете ли вы в Европу, Азию или Америку.