Почему Трамп требует встречу в августе, вопреки тому, что у Пескова не стоит

Возмущение кремлёвцев вышло из берегов – мы великая империя с ядерным оружием и постоянным местом в Совбезе, а Трамп дал нам 10-12 дней. Это сверхнаглость, с нами так разговаривать нельзя. Об этом с 28 июля в Москве кричат все, включая пескова, твёрдо сообщившего 29 июля: вопрос о встрече "путина" с Трампом "как не стоял в предметном плане, так и не стоит". Но если в кремле хорошенько подумают, то он у пескова всё-таки встанет.

По ряду причин кремлёвцам крайне сложно отказаться от этой встречи. В Белом доме это знают и Трамп с блеском дожимает ситуацию. Похоже, что кроме Нобелевки за мир он ещё сможет претендовать на Оскара в нескольких номинациях.

Оскорблением для кремлёвцев стало уже то, что Трамп начал разговаривать с ними не из Овального кабинета, а из Шотландии, куда прилетел вечером в пятницу 25 июля, и с ходу сообщил: его очень беспокоит то, что скоро истекает срок Договора о стратегических наступательных вооружениях, а Москва ни мычит, ни телится. Трамп назвал её молчание "проблемой для всего мира".

В кремле три дня думали, что бы это значило, и как на это реагировать. В итоге песков 29 июля ответил: "Таких контактов не ведётся", когда на брифинге спросили, что думают об этом в кремле. Стало ясно, или РФ действительно не ведёт переговоры с США об этом, или ведёт неудачно для себя, что и скрывает.

Срок этого договора (ДСНВ) истечёт 5 февраля 2026 г. Если его не продлят, то у США будет законное право "накачивать" Европу ракетами с высокой дальностью полёта и без всяких ограничений. При такой перспективе Урсула фон дер Ляйен и весь ЕС подписали с Трампом на его даче в Шотландии договор об их закупке у США. Ассортимент закупок не раскрывается, но очевидно, что ЕС намерен закупать не пулемёты и винтовки.

Поэтому Орбан стал демонстративно кричать для Москвы, что Трамп в Шотландии "съел на завтрак Урсулу", когда та подписала с ним пакет, куда в нагрузку к ракетам вошли энергоносители и пошлины. Орбан очень старался показать кремлёвцам, что был против всего этого, но его не послушались. Он правильно оценивает ситуацию. Заодно сообщил своим поклонникам, что Урсула и евробюрократия опять позорно проиграли, а Венгрия под его руководством выиграла, так как он друг Трампа, и готов остаться премьером ещё на один срок. Потужный и несгибаемый Орбан.

Трамп логично добавил к ракетам в пакет пошлины и углеводороды из США. В США опасаются, если в кремле начнётся транзит и появится ещё один президент-либерал типа медведева, то деловые круги в ряде стран ЕС начнут давить на политиков, давайте чинить и включать "Северный поток", а до того, как починим, будем качать газ через Украину. У "хороших русских" и не только, намёки на это проскальзывают.

Но это не устраивает Трампа, поскольку тогда США будет некуда продавать то, что он набурил, а до него Байден. Поэтому Трамп хочет купить трубы "Северного потока" и взять под контроль украинскую ГТС, для чего и внёс её в договор о недрах и остальном. Но так как со всем этим сложно, то Трамп рассказал Урсуле и еврокомиссарам в Шотландии о неперспективности ветряной генерации и предложил подписать пакет, который пусть и формально, но гарантирует стабильность бурения в США.

В Белом доме не хотят, чтобы европейцы использовали США как дубинку, которая вправит мозги РФ, а потом сдали на склад за ненадобностью, заплатив за аренду сущие гроши. В этом в Вашингтоне двухпартийное единство ещё со времён Байдена, а Трамп действует лишь напористей, в том числе с взносами в НАТО.

Одновременно Трамп делает ту работу, которую провалил Обама, – строит "Общий рынок" по обе стороны Атлантики. Знатоки ещё до встречи в Шотландии говорили, новые 15% пошлины коснутся в основном товаров, на которые они уже установлены, и де-факто повышение составит 5-10%. Это явно не катастрофа, а притирка после трёх месяцев действия новых правил. Для аналогии можно вспомнить, как создавался "Общий рынок" под ЕС и какие тогда бушевали торговые войны, давая темы советским пропагандистам.

Можно сказать, что Трамп в Шотландии окончательно договорился о том, что США и ЕС будут вместе до конца расеи и потом вместе займутся обустройством послевоенного мира. После этого Трамп известил кремлёвцев, что у них есть 10-12 дней для того, чтобы сообщить, когда "путин" готов встретиться с ним в августе до своей поездки в Пекин. Для Белого дома срок принципиален и отказ от встречи в августе обойдётся кремлёвцам очень дорого. Гораздо дороже, чем просто вторичные санкции в 100% для Китая.

Поэтому патрушев и стал шуметь о грядущем входе войск НАТО в оккупированную Калининградскую область и в стиле мединского убеждать, что из Пруссии якобы всегда исходила угроза всем и поэтому она должна принадлежать РФ. Патрушев "заливает", так как это только для росиянцев секрет, что маленькая Пруссия в унии с Бранденбургом были около ста лет в XVIII и XIX вв. сателитами российской империи. Для почитаемого в СССР Маркса это не было секретом. Патрушев засуетился, так как он "смотрящий" за флотом и это его прямо касается.

Нервозность кремлёвцев из-за 10-12 дней Трампа с головой выдал медведев, особенно когда вступил в переписку с Линдси Грэмом в соцсети. РФ, это единственное государство, где экс-президента опустили до постоянно журчащего "сливного бочка". Воистину страна рабов, где даже экс-президент раб, который не может уйти к своим уточкам с "подводной лодки".

Трамп назначил Урсуле фон дер Ляйен и Киру Стармеру встречи в Шотландии, чтобы тонко потролить московитов. Немецкие СМИ даже иронично назвали его за это "королём Шотландии". Трамп сделал рекламу Шотландии вслед за Гренландией и демонстрировал кремлёвцам и всем росиянцам, что Украина и украинцы существуют, даже если вам это не нравится настолько, что вы ищете, кто их придумал. В Белом доме настроены на то, чтобы поставить в сентябре на Генассамблее ООН тему деколонизации РФ и пусть себе постоит, раз у пескова не стоит вопрос о встрече "путина" с Трампом.

Неявка "путина" на встречу с Трампом во второй декаде августа чревата суровыми последствиями для кремлёвцев. Что делать, они не знают, притом, что знают, кто виноват. В итоге после слов Трампа о 10-12 днях "путин" позвонил 28 июля Нетаньяху и спросил: "Скажи, ребе, а как бы ты поступил на моём месте?".

Официально это называлось – "путин" говорил с Нетаньяху о Ближнем Востоке, просил чтить суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также об Иране и его ядерной программе. Договорились ещё созвониться, и что "путин" поможет Израилю помириться с Ираном, так как оба государства друзья РФ.

Кремль засветил этот звонок с единственной целью – хотел показать США, что готов дать расписку в том, что не будет помогать Ирану обзавестись ядерным оружием и готов надавить на Израиль, чтобы тот прекратил "гибридную" войну против Сирии. О Газе ни слова, притом, что уже даже Трамп заговорил о голодоморе в ней.

Похоже, в кремле готовы отправить "путина" на встречу в указанный Трампом срок, но просят вычеркнуть из её повестки российско-украинскую войну. Свести к тому, что тему этой войны стороны обсудили и договорись ещё не один раз обсудить. Взамен обещают вести себя в Восточном Средиземноморье и с Ираном так, как скажет Вашингтон.

Но есть проблема. Трамп смог поднять градус так, что без конкретной даты, когда РФ прекратит войну в Украине, он уже не выпустит "путина" с неё живым. Естественно, эту дату кремлёвцы должны назвать Трампу ещё до встречи. Так же естественно, что в Белом доме ожидают, что это будет 24 августа – День независимости Украины или другой день ближе к нему. Естественно, кремлёвцев это совершенно не устраивает.