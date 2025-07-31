Обстрел мирных городов. Зачем это Путину?

Эти атаки на города – это не просто террор. Это попытка агрессивного рефлексивного управления. Они стремятся, чтобы мы искали виновных внутри – не в агрессоре, а в себе.

Раньше, когда они еще сомневались, можно ли сломать украинцев, избивали преимущественно по энергетике. Последствия были ощутимы, но косвенно.

Теперь же ставка – на психологическое истощение тыла. Им важно бить напрямую. Физически – потенциально – по каждому из нас, психически – по нашей выносливости.

Тогда эффективность сбивания ракет по ТЭС влияла на количество света в доме. Сегодня каждая не сбитая ракета – риск прилета в жилой дом. Приоритеты изменились – и чувство потерь тоже.

Поэтому они хотят, чтобы мы начали выяснять отношения внутри: обвиняли ПВО, ВСУ, военно-политическое руководство. И, ничего не понимая в проблеме, писали "аналитику" для внутренней деструкции.

Лучшее, что мы можем сделать, чтобы не подвести фронт, – четко понимать их цель. И не дать им ее добиться.