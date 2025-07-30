Два билета в один клик: JetBlue и United упрощают сложные маршруты

JetBlue и United Airlines получили одобрение от Министерства транспорта США для начала сотрудничества по новому соглашению о путешествиях под названием Blue Sky. Решение, подтвержденное 29 июля, позволяет обеим авиакомпаниям объединить части своих сетей и программ лояльности. Пассажиры начнут замечать смены постепенно, начиная с этой осени и поэтапно в течение следующих месяцев.

Пассажиры получат доступ к нескольким изменениям в рамках нового соглашения. Они включают:

Бронирование рейсов от любой из авиакомпаний через веб-сайт или приложение JetBlue или United.

Начисление и использование баллов лояльности в TrueBlue и MileagePlus для обеих авиакомпаний.

Получение одинакового уровня обслуживания в аэропортах, такого как порядок посадки и доступа к местам, независимо от того, какая авиакомпания выполняет рейс.

Партнерство откроет доступ к большему количеству региональных направлений, которые обычно труднее добраться до крупных авиакомпаний. Пассажиры United теперь смогут добраться до таких мест, как Берлингтон, маленький городок, расположенный вблизи лесов и троп Вермонта, или Чарльстон, тихое южное место, известное своими старинными зданиями и морскими пейзажами. Эти меньшие направления часто остаются без внимания во время международного планирования, но привлекательны для коротких отпусков и внутренних поездок.

Кейптаун теперь легче добраться. Источник: unsplash

Пассажиры JetBlue теперь будут более простым способом добраться до удаленных мест без необходимости управлять несколькими бронированиями. Партнерство обеспечивает более легкий доступ к международным маршрутам United, включая такие города, как Кейптаун в Южной Африке, где путешественники могут исследовать сочетание природы и городской жизни, или Сан-Паулу в Бразилии, крупный американский хаб. Для тех, кто планирует многосегментные поездки за пределы Северной Америки, наличие этих маршрутов в одной системе бронирования уменьшает необходимость поиска билетов через различные авиакомпании и платформы.

Вместо запуска новых рейсов обе авиакомпании сосредотачиваются на упрощении комбинации существующих маршрутов. Путешественники будут тратить меньше времени на управление бронированиями, легче добираться до ближних и дальних городов и будут иметь больше свободы в использовании своих баллов. Эти изменения могут существенно облегчить планирование поездок, охватывающих сети различных авиакомпаний или короткие и далекие рейсы.