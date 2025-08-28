Российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью NBC News в программе Meet the Press, где очертил позицию Кремля: "мир" возможен только при условии нейтралитета Украины и отказа от НАТО под "гарантии" крупных государств, а территориальные вопросы должны решаться отдельно. В то же время он заявил, что встреча Путина с Зеленским "не планируется", потому что "повестка дня не готова", обвинил Запад в блокировании переговоров и отрицал удары по гражданским объектам в Украине, настаивая, что Россия вроде бы бьет исключительно по военным целям.

Россия снова продемонстрировала свою реальную позицию: мира не будет на условиях международного права. Лавров повторил неприемлемые для Киева "стартовые требования", такие как отказ Украины от НАТО, "государственные гарантии" безопасности вместо реальной интеграции в систему коллективной обороны и фактическое принятие российских территориальных претензий. Это не рамка перемирия, а пошаговая инструкция по капитуляции, призванная заморозить войну на условиях Кремля и сохранить рычаги шантажа на будущее. Ключ к срыву любых переговоров – намеренная делегитимизация партнёра. Лавров публично заявил, что Владимир Зеленский "нелегитимен", следовательно, договариваться вроде бы ни с кем. Такая постановка вопроса блокирует любую встречу лидеров вне зависимости от содержания потенциального соглашения: Москва затягивает процесс и одновременно переводит вину на Киев и союзников, мол, "Украина сама не готова к миру", что является классической тактикой создания неприемлемых предпосылок для затягивания времени. Показательна "принципиальность" по поводу целей нанесения ударов, это попытка легализовать дальнейшие атаки на инфраструктуру Украины, в том числе там, где есть американский капитал. На прямой вопрос NBC об ударе по американскому предприятию в Украине и территории Закарпатья, Лавров отмахнулся формулой "бьем только по военным и промышленным объектам" и сослался на "надежную разведывательную информацию". В переводе с бюрократического языка на человеческий: любой завод, склад или логистический узел, который можно по прихоти Кремля притянуть к военному назначению, Москва будет считать "законной целью". Это означает, что удары по промышленным объектам с американским участием в Украине будут продолжаться, а юридическая казуистика Кремля станет ширмой для новых атак в Украине по энергетике, транспорту и т.д.

Выступление Лаврова – это не дипломатия, а информационная операция для американской аудитории. Пользуясь площадкой известной политической программы, Кремль переводит разговор с права на силу: отрицает собственную агрессию, навязывает "виновность" Европы в продолжении войны и продвигает месседж о "простом решении" из-за уступок Украины. Цель выступления ясна. Расшатать общественный консенсус в США и поссорить Вашингтон с европейскими союзниками перед следующим раундом решений по помощи Киеву. Москва очерчивает свои эскалационные красные линии: никаких миссий НАТО в Украине, отсутствие расширения присутствия союзников, принудительный нейтралитет Украины под гарантии великих игроков. По сути, это право вето России на обороноспособность Киева и любую внешнюю поддержку и независимую политику. Какая-либо гипотетическая тренировочная или защитная миссия Запада в Украине может быть объявлена ​​casus belli и такой набор требований не снижает, а повышает риск новой войны. Показательна "принципиальность" по поводу целей нанесения ударов, это попытка легализовать дальнейшие атаки на инфраструктуру Украины, в том числе там, где есть американский капитал. Все уже ставшие для российской пропаганды привычные формулы – "никогда не бьем по гражданским", "только военные цели", "защита русскоязычных" снова прозвучали как попытка стереть границу между военным преступлением и "легитимной целью". Это риторическая подготовка к дальнейшим массированным атакам по энергетическим объектам Украины, транспорту и городской инфраструктуре со стандартным объяснением: это были оборонные предприятия.

В итоге можно констатировать, что Путин не воспринимает команду Трампа и его лично как равноправного переговорщика и играет на публике в "уступки", которых на самом деле нет. Пока вице-президент Дж. Д. Вэнс "продаёт" американскому электорату историю о "готовности Москвы уважать территориальную целостность Украины", Лавров в упомянутом эфире подрывает базовые предпосылки переговоров – от легитимности украинского президента до права Украины на самооборону и союзнические гарантии. Это не "согласованная линия", а демонстративное унижение Украины, НАТО и Белого дома. Кремль тянет время, навязывая Вашингтону роль вроде бы "единого миротворца", в то время как ЕС выставляет "партнёром войны". Канцлер Германии Фридрих Мерц также обвинил главу Кремля Владимира Путина в "тактике затягивания".

А в это время немецкое издание Bild пишет о том, что новые спутниковые снимки указывают на то, что Россия строит в Калининградском районе масштабный объект радиоразведки. Он расположен всего в 25 километрах от границы России с НАТО. Речь идёт о гигантском кольцевом антенном комплексе неподалёку от города Черняховск. Работы по строительству станции радиоразведки стартовали ещё в марте 2023 года. Эксперты считают, что это так называемая кольцевая антенная решётка – система антенн, которая используется для военной радиотехнической разведки и связи. Такие системы широко применялись во время холодной войны для определения местоположения сигналов, электронной слежки и связи с подлодками. Дальность их действия достигает 7400 км. Bild указывает на то, что диаметр объекта может достигать до 1600 метров, что в четыре раза больше обычных комплексов этого типа. После завершения строительства, Россия, вероятно, сможет перехватывать радиосвязь НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, а также наладить более надежную связь с подлодками в Балтийском море и северной части Атлантического океана. Подобная станция будет способствовать пассивному сбору информации в соответствии с доктриной ведения электронной войны: получение данных о коммуникациях, передвижении или технике противника. Большинство подобных установок было демонтировано после завершения холодной войны. Однако в последние годы некоторые страны снова начали их строительство, например, Куба. Калининградская область, являясь эксклавом России, имеет чрезвычайную стратегическую ценность для Кремля. Она расположена между Польшей и Литвой, что позволяет Москве создавать военное давление, контролировать Балтийское море и угрожать странам НАТО. Калининградскую область отделяет от пророссийской страны-сателлита Беларуси лишь узкий участок земли между Польшей и Литвой, известные как "Сувалкский коридор". Возможный захват этого коридора Россией является одним из ключевых сценариев в военном планировании НАТО. Такая операция могла бы отрезать страны Балтии от сухопутного сообщения с другими членами Альянса, что создает серьезный риск для их безопасности. Калининградская область уже давно является зоной активной милитаризации. Россия разместила здесь комплексы Искандер, способные нести ядерные боеголовки, а также ракетные системы береговой обороны, противовоздушные комплексы С-400 и значительный флот. Эта концентрация военных средств превращает регион в неизменный источник напряжения. Строительство Россией новой радиостанции в Калининградской области является очередным этапом длительной политики милитаризации и эскалации напряжения со стороны Кремля. Этот шаг не одинок, а вписывается в более широкий контекст системного наращивания военного потенциала, происходящего на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и её враждебной риторики по отношению к Западу. Новая станция, способная перехватывать радиосвязь НАТО и вести электронную разведку, значительно усугубляет угрозу безопасности стран Балтии и всей Восточной Европы. Она демонстрирует готовность России к дальнейшим гибридным и, при необходимости, открытым военным операциям, поскольку позволяет Кремлю вести сбор информации о коммуникациях, передвижениях и технике противника.

При этом по информации Bloomberg, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия направили в Международный союз электросвязи (ITU) письмо об усилении радионавигационных помех. В нём было указано на "возрастающие трудности с сигналом в воздушном движении и других критически важных системах". В частности, Литва обвинила Россию в организации резкого роста глушения GPS в конце июля 2025 года, что привело к 22-кратному увеличению подобных инцидентов в стране с июля 2024 года. В Эстонии 85 % полётов сталкивались с нарушением сигнала, а сбои координат становятся всё более частыми. Страны Балтии, Финляндия, Швеция и Польша также выразили беспокойство из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российское вмешательство РЭБ существенно влияло на полёты в странах Балтии, Польши и Финляндии, особенно в начале 2024 года. В частности, когда Россия, вероятно, заглушила спутниковый сигнал самолёта Королевских ВВС Великобритании, которым тогдашний министр обороны Грант Шаппс, его команда и отдельные журналисты возвращались в Соединенное Королевство из Польши в марте 2024 года.

Москва использует разработки, полученные во время войны в Украине, для проверки слабых мест в системах навигации и связи стран НАТО. Это позволяет ей оценить уровень готовности Североатлантического союза к электронной войне. Чтобы эффективно противодействовать гибридным атакам России, правительства стран-членов НАТО должны перейти от простого осуждения к решительным и скоординированным действиям, продемонстрировав консолидированную позицию. В частности, ввести персональные санкции против российских военных и гражданских лиц, а также компаний, причастных к производству и развертыванию систем РЭБ. Страны-члены НАТО должны разработать чёткие протоколы, которые определят, при каких условиях глушение GPS будет рассматриваться не как "сбой", а как целенаправленная агрессия, требующая жёсткого ответа. Страны-члены НАТО должны развернуть собственные мощные системы РЭБ в приграничных районах, чтобы иметь возможность отвечать на российские глушения аналогичными мерами. Международный союз электросвязи (ITU) должен ввести более строгие санкции против России за умышленное глушение сигналов, что угрожает гражданской безопасности.