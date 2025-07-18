Путин делает ставку на уставших

После вчерашнего заявления президента в парламенте я наблюдаю новый всплеск эмоциональных реакций. В первую очередь, связанных с призывами усилить карательную функцию государства и лучше объяснить людям, что с ними будет в случае падения этого самого государства.

Мне кажется, что находящиеся в таком отчаянии и искренне верящие в то, что все можно решить принудительными методами, не до конца понимают, в какой стране живут. Социальные сети с их "пузырьками" лишь углубили изоляцию разных слоев общества.

Бывшая Украинская ССР — страна с множественной идентичностью, даже несмотря на то, что большинство населения всегда составляли этнические украинцы. И такая ситуация – не случайность. Российская империя еще со времен Екатерины ІІ системно работала над русификацией и маргинализацией украинских земель. Голодомор времен Сталина только усугубил этот эффект. Как и дальнейшая русификация сельского населения, которое впоследствии попадало в русифицированные еще в царские времена города.

Можно, конечно, поблагодарить Сталина за его главную "ошибку" — включение в состав советской Украины Галиции. Но в остальном, с точки зрения имперского давления, ошибок почти не было.

В результате после провозглашения независимости мы унаследовали страну с глубоко разными идентичностями. При этом каждая из этих идентичностей считала, что имеет монополию на понимание не только будущего украинской государственности, но и будущего украинского народа.

Из Казахстана после провозглашения независимости выехали два миллиона россиян и полмиллиона немцев. Представьте себе! Потому что эти люди просто не понимали, что это за Казахстан, и зачем им оставаться в непонятной стране, когда они больше не старшие братья. В Украине ничего подобного не произошло именно потому, что значительная часть граждан, которые воспринимали Украину как неотъемлемую часть "большой советской цивилизации", верили, что смогут сохранить эту иллюзию. И голосовали за пророссийские силы на всех президентских и парламентских выборах.

Да, постепенно менялась идентичность — из-за смены поколений. Но даже молодежь на востоке и юге Украины в основном оставалась в русскоязычном, культурно-российском пространстве — в кино, музыке, социальных сетях. И эта тенденция сохраняется до сих пор – не только на юго-востоке. Кроткая украинизация, которая только начиналась, была остановлена великой войной. Война, которая больше не позволяет воспринимать Украину как просто территорию. В игру вступили обстрелы, мобилизация, смерть, потеря имущества. И встал вопрос: "Ради чего все это?"

В первые месяцы полномасштабной войны этого, возможно, не было видно — люди верили, что все скоро завершится. Но с каждым годом войны эта вера исчезает. И именно на это делает ставку Путин. Он рассчитывает на уставших. Ему не нужна социология — он знает, что люди отвечают социологам то, что кажется "правильным", но подлинное мнение высказывают на кухне.

Когда вы напоминаете таким согражданам о Буче и то, что произойдет, когда россияне придут в Киев или Одессу, вы забываете, что большинство людей живет не вчерашним и не завтрашним, а сегодняшним днем. Они устали уже сейчас. И им неинтересно, что будет потом, потому что они видят, как их родственники в России или на оккупированных территориях живут без ракет, без мобилизации и без требований говорить на языке, на котором они никогда не говорили.

Естественно, можно игнорировать наличие в стране такого населения. Патриотически настроенные украинцы всегда это делали и удивлялись, почему проиграют выборы. Но самое важное — избавиться от иллюзий и осознать: выживание Украины зависит исключительно от той части населения, для которой украинская государственность является ценностью. И даже после войны эта часть может не составлять большинство. Это судьба украинского народа еще со времен Хмельницкого. И, может быть, другой судьбы у него не будет. Надо воспользоваться историческим шансом, который мы получили после 1991 года, хотя бы на той территории, которую удастся сохранить, и с людьми, которые здесь останутся.

Что можно сделать в такой ситуации для выживания государства в ближайшие годы?

Первое – это эффективность институтов. Ее нет, потому что ее не добыли в борьбе сами украинские граждане. Но по крайней мере, не нужно развалить то, что еще существует. Без институтов мы просто проигрываем.

Второе – это системная работа с партнерами. Украина способна противостоять России только как часть Запада. Без поддержки союзников она скоро станет частью России.

И третье – это понимание того, как строить страну после войны. Скорее всего, она закончится не договоренностями, а истощением сторон. И если в этот момент строительство новой Украины мы снова доверим тем, кому она не нужна, государство исчезнет. А с ней и украинский народ.