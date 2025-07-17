rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Новости россии

Россия все чаще проявляет себя как ненадежный союзник

Ксения КирилловаКсения Кириллова

Россия все чаще проявляет себя как ненадежный союзник
Россия все чаще проявляет себя как ненадежный союзник

Заявляя о себе как о новом центре "незападного мира", Москва приобрела не так уж много реальных союзников, готовых поддержать ее агрессию в Украине. Однако даже по отношению к ним она ведет себя не только непредсказуемо, но порой откровенно ворожа, пишет в своем материале СЕРА .

Успешный израильский удар по Ирану воспринимается многими экспертами как одно из косвенных поражений Москвы. Иран не только поставлял в Россию боевые беспилотники дальнего радиуса действия и дроны-камикадзе "Шахед", которые Москва использует для атак на украинскую критическую инфраструктуру . Он также предоставил России технологию производства и чертежи беспилотников Shahed-136 и провел обучение российского персонала, что дало возможность Кремлю производить дроны на собственной территории, не слишком завись от поставок из Ирана.

Как уже отмечалось, Москва не проявила должной благодарности и не защитила своего союзника, когда ему реально понадобилась помощь. Однако в связи с новыми открывшими фактами возникает подозрение, что причиной этого стала не только слабость России, но и сознательное желание "вонзить нож в спину" Тегерана.

Согласно секретным документам ФСБ, доступ к которым получил издание The Insider, Иран и Россия ведут шпионскую войну друг против друга, интенсивность которой не уменьшилась даже на фоне российско-украинской войны. В данных утечках отмечается, что Иран хочет получить от России технологии турбореактивных двигателей и силовых установок, применяемых в ракетной, авиационной, нефтегазовой промышленности, технологии создания беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. С этой целью он активно занимается вербовкой агентуры из числа выезжающих в Иран российских делегаций. Также русские власти обеспокоены " пропагандой ислама шиитского толка и формированием позиций в мусульманских религиозных общинах ".

В свою очередь, Москва называет приоритетной целью агентурное проникновение в спецслужбы Ирана. Также ФСБ считает важным не только пресекать кража иранцами российских технологий, но и вести свою разведывательную работу против союзника, в том числе по иранской ядерной программе. Источники The Insider в российских спецслужбах объясняют, что еще при президентстве Дмитрия Медведева был взят курс на то, что Иран скорее враг для России, чем союзник, и Москва никогда не отступала от своей принципиальной позиции о том, что Иран не должен завладеть ядерным оружием. При этом в ирано-израильских конфликтах Кремль часто отдает предпочтение Израилю.

Не менее странным выглядит сотрудничество России и Китая. Россияне уже не раз жаловались на отказ крупнейших китайских банков работать с подсанкционными российскими компаниями и на то, что другие китайские банки стали массово отказываться от приема средств из России или ее граждан независимо от страны нахождения. Военные аналитики также обвиняли Китай в соблюдении западных санкций вопреки заявлениям о дружбе с Москвой. К тому же Китай готов делиться с Москвой своей продукцией, но не технологиями.

В свою очередь, в России с каждым годом растет количество уголовных дел в отношении ученых, обвиняемых в госизмене. По данным на конец июня, с 2022 года в России под преследование за передачу данных третьим странам попали 94 ученых. В отношении 43 из них возбуждены уголовные дела и не менее десяти связаны с обвинениями в шпионаже в пользу Китая.

Подобные обвинения встречались и раньше, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ арестовала одного за другим сразу четырех ученых, обвиненных в шпионаже в пользу Китая и передаче Пекину технологий, которые могут использоваться в разработке ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал". Обвиняемые, в свою очередь, утверждали, что все их научные публикации предварительно согласовывались с представителями ФСБ.

Физика из Новосибирска Дмитрия Колкера арестовали в июне 2022 года из-за лекции, прочитанной на конференции в Китае еще в 2018 году. Колкер страдал раком поджелудочной железы на последней стадии и умер через три дня после этапирования в СИЗО "Лефортово". Иногда обвинения базируются на очень сомнительных доказательствах. Так, бывший доцент МАИ Алексей Воробьев получил 20 лет за госизмену: следствие ссылалось на найденную "китайскую пыль" на карте памяти, где хранилось фото реферата, якобы переданного за рубеж.

Не менее противоречиво Москва ведет себя в отношении своего союзника по ОДКБ Армении. Речь идет не только об отсутствии помощи Еревану в вооруженном конфликте с Азербайджаном, но и о появившейся недавно информации о попытке государственного переворота в этой стране. Армянские правоохранители утверждают, что план переворота представлял собой пошаговую схему дестабилизации власти в Армении – от создания ударных групп до подрыва ключевой инфраструктуры.

В заговоре обвиняют членов пророссийского движения "Священная борьба". 25 июня некоторые его члены были арестованы. Среди задержанных оказался и лидер движения – архиепископ Баграт Галстанян. За несколько дней до обысков был задержан Самвел Карапетян – крупный российский бизнесмен армянского происхождения из списка Forbes, глава группы Ташир и один из крупнейших инвесторов в энергетическую сферу Армении.

Пока нет точных данных о том, насколько Москва координировала деятельность пророссийской оппозиции, однако не только пропагандисты, но и российские официальные лица не раз называли президента Армении Николая Пашиняна предателем своего народа за попытки сближения с Западом. В связи с последними событиями пропаганда начала открыто называть его врагом.

Таким образом, очевидно, что Москва пытается получить от своих союзников максимальную выгоду, однако не только не планирует помогать им взамен, но и ведет против них тайную войну, которая может выражаться в самых разных формах – от шпионажа до диверсий.

Источник:krymr.com

Новости россииВойна в УкраинеБлоги