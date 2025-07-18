Уличные рынки Лондона: 10 мест для интересного шопинга в британской столице

Ощутить атмосферу британской столицы можно, посетив знаменитые лондонские рынки. Выбирайте место по вкусу: одни предлагают крутые сувениры и изделия ручной работы, другие – первоклассную еду и вкусную уличную еду, а другие – возможность пополнить коллекцию антиквариата.

Лондонские рынки разбросаны по всему городу: некоторые работают каждый день, другие – только в определенные дни. Так что вы легко сможете выбрать один из лучших рынков вблизи вашего места проживания в Лондоне или включить его в маршрут по городу. Огромные крытые торговые зоны и знаменитые уличные рынки Лондона откроют новую перспективу на британскую столицу, позволяя познакомиться поближе с местной культурой и характерами ее жителей. От антиквариата и драгоценностей до продуктов от местных фермеров и модной одежды – у этих топ-10 лондонских рынков есть все, что вам нужно.

1. Alfies Antique Market

Крупнейший крытый рынок Лондона, основанный более 40 лет назад Бенни Греем, занимает четыре этажа торгового центра в Мэрилебоне (ранее здесь размещался универмаг Jordan's). Здание в египетском стиле с архитектурой ар-деко идеально соответствует специализации рынка. Этот огромный рынок площадью 35 000 квадратных футов вмещает около сотни продавцов, предлагающих антикварную мебель, драгоценности, винтажную одежду, предметы для дома и декор. Здесь можно найти уникальные вещи, которых нет на других рынках. Например, в Dodo Posters продаются винтажные кинопостеры и реклама, а у Diplomat Treasures International – американские резные изделия, китайские вазы и антикварная мебель. Обойти все магазины такого большого рынка, как Alfies, непросто, особенно если вы ищете что-то конкретное. Но после шопинга можно отдохнуть в отличном кафе на крыше торгового центра: приходите сюда на бранч, бургер, послеобеденный чай или отпразднуйте удачную покупку бокалом просекки.

Адрес: 13-25 Church St, London NW8 8DT

Вебсайт: www.alfiesantiques.com

2. Borough Market

Исторический продовольственный рынок в Лондоне работает здесь с 13 века. Источник: Pixabay

Известнейший продуктовый рынок Лондона существует с 13 века. Этот исторический рынок – старейший в городе, и на протяжении многих веков он остается оживленным местом, где можно купить любые продукты, пообедать и пообщаться. Уйти отсюда голодным невозможно: вам обязательно предложат отведать разные виды вяленого мяса, хлеба, сыра или выпечки. Сегодня здесь представлены продукты со всего мира, а не только британские, как прежде. Этот рынок – самый популярный в Лондоне, поэтому бывает очень людно. Если вы идете за покупками, приходите рано, чтобы избежать толпы. Но если вы попадете в разгар торговли, сможете пообщаться с путешественниками по всему миру. Для туристов этот рынок – must-visit, чтобы сделать фото и попробовать разнообразную уличную еду. Присоединяйтесь и отведайте французские сэндвичи с утиным конфитом, тосканское жареное мясо или испанские чоризо. Или возьмите вкусности у уличных продавцов или соседних Bread Ahead и Neal's Yard Dairy и устройте пикник у реки.

Адрес: 8 Southwark St, London SE1 1TL

Вебсайт: www.boroughmarket.org.uk

3. Brick Lane Market

Этот институт Восточного Лондона объединяет пять модных рынков, известных как Truman Markets. Местные лотки предлагают разнообразные товары – от фруктов и овощей до бытовых вещей и безделушек. Наиболее оживленно здесь в воскресенье, когда открываются все лотки, а близлежащие улицы заполняются торговцами, продающими одеяла, антикварную посуду, мебель, игрушки и что угодно, что можно продать. В зале ресторана The Sunday Upmarket можно попробовать блюда со всего мира и осмотреть ассортимент более 200 полок. Здесь все есть: от винтажной одежды до товаров новых и известных дизайнеров, а также предметы для дома и драгоценности. Посетите бывшую пивоварню Old Truman Brewery, наполненную бутиками, дизайнерскими аутлетами, независимыми магазинами и галереями. Не пропустите Ely's Yard Street Food – дворик по выставочным просторам, где расположены продавцы уличной еды. Большинство лотков работают ежедневно, рядом есть столы для пикника и крытая зона отдыха. Любимое место для перекуса – Brick Lane Beigel Bake, где можно отведать знаменитые бейглы с солониной никогда.

Адрес: Brick Lane, London E1 6QR

Вебсайт: www.bricklanemarket.com

4. Brixton Village и Market Row

Эти два лучших крытых рынка, расположенные рядом, находятся в одном из самых оживленных районов Лондона – Брикстоне. В последние годы эти места стали центром кулинарного разнообразия и встреч для гурманов. Займите столик в одном из ярких ресторанов и наслаждайтесь блюдами разных кухонь мира. Здесь есть известные заведения, как Honest Burgers и Franco Manca, а также колоритные рестораны, специализирующиеся на кухнях разных стран. Например, Etta's Seafood Kitchen предлагает ямайскую и европейскую кухню, а Jalisco – мексиканскую уличную еду. Кроме заведений с едой на вынос, здесь есть отличные магазины с фруктами, овощами, мясом и рыбой для домашней наличности. Но эти лондонские рынки – не только о еде. Здесь есть галерея магазинов, где продают искусство, бытовые товары, одежду, драгоценности и т.д. Например, поклонникам моды стоит заглянуть в Leftovers с винтажной и ретроодеждой и дизайнерскими костюмами. Интересную посуду и кухонные принадлежности можно найти в Cornercopia Homestore.

Адрес: Brixton Village, Coldharbour Ln, London SW9 8PS

Вебсайт: www.brixtonvillage.com

5. Broadway Market

Посещая популярные рынки, попробуйте местную уличную еду. Источник: Pixabay

Расположенный в модном районе Хакни, один из лучших рынков Лондона получил новую жизнь после трансформации в 2004 году. Основанный в 1890-х годах, он пережил периоды упадка и возрождения. Сегодня это не просто традиционный рынок с фруктами и овощами, а популярное место для креативных людей и хипстеров Хакни, которые живут здесь с семьями. Обязательно попробуйте уличную еду: сэндвичи от Deeney's, шоколадные эклеры от Floris Bakery, бургеры с крабовыми котлетами от Fin and Founder или бурито от Yorkshire Burrito. В будни рынок закрыт, но, как и все городские рынки Лондона, он окружен милыми кафе, роскошными бутиками и ресторанами. Во время рождественских праздников посетите Broadway Market, чтобы полюбоваться украшенными елками и почувствовать праздничную атмосферу.

Адрес: Broadway Market, London E8 4PH

Вебсайт: www.broadwaymarket.co.uk

6. Camden Market

Этот рынок объединяет сеть лотков в ряде соседних уличных и крытых рынках в оживленном районе Кэмден Таун. Еженедельно сюда приезжают около 250 000 посетителей, что делает его четвертой по популярности достопримечательностью Великобритании. Camden Lock Market предлагает крытые магазины с шарфами, обувью, драгоценностями и кожаными изделиями ручной работы, а также ларьки с уличной едой. После осмотра ларьков отведайте сулаки, пиццу в нью-йоркском стиле, веганское карри или кокосовые блины. Buck Street Indoor Market предлагает интересную одежду, драгоценности и туристические сувениры. Самая модная часть – Camden Stables Market, где можно найти необычную мебель, панк- или готичную одежду и оригинальные подарки. Рынок работает каждый день, но обычно очень людно, так что приходите рано утром или в будний день, если хотите осмотреть все спокойно.

Адрес: Camden Lock Pl, London NW1 8AF

Вебсайт: www.camdenmarket.com

7. Columbia Road Flower Market

Один из красивейших уличных рынков Лондона открывается каждое воскресенье неподалеку от центра Шордитча. С 8:00 до 15:00 узкая улица заполнена цветами, комнатными растениями, кустарниками, травами и саженцами. Рынок переполнен местными и туристами, так что приходите рано для наибольшего выбора или ближе к закрытию для выгодных предложений. Продавцы принимают наличные и карточки. После выбора букета или растения в горшке прогуляйтесь по переулкам возле рынка. Здесь есть прекрасные кафе, рестораны, интересные магазины, галереи и антикварные магазины. Например, попробуйте местные продукты в Jones Dairy, выпейте пива в The Nelson's или посидите на террасе паба Birdcage. Вкусные закуски есть у Tapas Joint Laxeiro, а булочку с корицей или кофе – у Pavilion Bakery или Hermanos.

Адрес: Columbia Rd, London E2 7RG

Вебсайт: www.columbiaroad.info

8. Covent Garden Market

Рынки становятся популярными туристическими направлениями. Источник: Pixabay

Еще один из лучших рынков Лондона, ставший настоящим туристическим памятником. В 1970-х здесь открылся небольшой рынок с фруктами и овощами. Сегодня здание 19 века с колоннами вмещает торговую зону с акцентом на антиквариат и дизайнерские товары, а также известные салоны красоты и рестораны. Посетите Apple Market со вторника по воскресенье, где независимые продавцы предлагают оригинальные изделия ручной работы. Для уникальных драгоценностей посетите Culpably Cute, а для сувениров, таких как расписанные вручную футболки с изображением достопримечательностей Лондона, – в Painted London. Коллекционерам стоит посетить рынок в понедельник, когда пространство заполняют продавцы антиквариата и винтажных вещей, таких как вывески, камеры или печатные пластины. Рынок всегда людный, так что для спокойной прогулки приходите вечером.

Адрес: Covent Garden, London WC2E 8RF

Вебсайт: www.coventgarden.london

9. Greenwich Market

Среди исторических рынков Лондона это отличается специализацией на искусстве, ремеслах и антиквариате. Основанный в 18 веке, он является единственным рынком Лондона, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рынок работает ежедневно с 10:00 до 17:30, но зимой – со вторника по воскресенье. Около 120 лотков предлагают подержанную мебель, драгоценности, одежду и необычный декор. Во вторники и четверги работают основные антикварные лотки, привлекающие коллекционеров. Вокруг рынка есть независимые магазины и филиалы модных сетей. Около 40 ларьков с уличной едой и напитками позволяют наслаждаться шоппингом долго, а затем отдохнуть в пабах, ресторанах или винных барах поблизости. Поскольку рынок расположен в историческом районе, после шопинга посетите Королевскую обсерваторию или Национальный морской музей.

Адрес: Greenwich Market, London SE10 9HZ

Вебсайт: www.greenwichmarket.london

10. Maltby Street Market

Если вы не любите шоппинг среди туристов, этот рынок – для вас. Небольшая аллея в оживленном районе Бермондси, окруженная железнодорожными арками и украшенная цветными флагами, является с 2010 года домом для одного из лучших уличных рынков Лондона. Этот волшебный рынок – излюбленное место гурманов. Он еще не переполнен туристами, поэтому приходите на выходные для спокойного шопинга за качественными продуктами и напитками. Рынок небольшой, но компенсирует размер качества и ассортимента. Около 30 лотков предлагают разнообразную еду и напитки. Купите мясо в мозамбикском стиле пери-пери, шоколадные пирожные в Bad Brownie, зеленый сок в Bumpin' Rinds или крафтовое пиво. В ресторанах рынка можно пообедать, а не брать еду на вынос. Или прогуляйтесь в зону Spa Terminus, где продают лучшие сыры, вино, кофе, мед и мороженое.

Адрес: Maltby St, London SE1 3PA

Вебсайт: www.maltby.st

Советы для посетителей

Ранний приход Популярные рынки, как Borough или Camden, часто переполнены. Приходите рано, чтобы избежать толпы и получить лучший выбор товаров.

Наличные деньги и карты: Большинство рынков, таких как Columbia Road, принимают и наличные, и карточки, но имейте немного наличных денег на всякий случай.

Уличная еда: Не упустите шанс отведать уличную еду – от бейгл в Brick Lane до бурито в Broadway Market.

Планировка маршрута: Добавьте рынки к прогулке по городу. К примеру, после Greenwich Market посетите Королевскую обсерваторию, а после Borough Market устройте пикник у Темзы.

Сезонные события: Во время рождественских праздников рынки, как Broadway Market, украшают елками, создавая особую атмосферу.

Почему стоит посетить лондонские рынки в 2025 году?

Лондонские рынки – это не только шоппинг, но и уникальная атмосфера, отражающая дух города. От исторического Borough Market до модного Camden и уютного Maltby Street – каждый рынок предлагает нечто особенное. Погрузитесь в культуру Лондона, отведайте уличную еду и найдите уникальные сокровища в 2025 году!