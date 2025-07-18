Самые красивые пляжи мира: в поисках идеального уголка природы

Самые красивые пляжи мира – это одни из самых красивых и спокойных мест на Земле. Все они поражают и очаровывают. В этой статье мы представляем 25 красивейших пляжей мира, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Национальный парк Кейп Ле Гранд, Австралия

Если вы ищете 7 красивейших пляжей мира, то обязательно посетите Национальный парк Кейп Ле Гранд на юге Западной Австралии. Расположенный в 39 милях от города Эсперанс, этот уединенный уголок поражает своей природной красотой и разнообразными пейзажами:

прибрежная тропа, проходящая мимо вересковых скалов;

гранитные скалы залива Хэллфайр;

голубые волны;

залив Лаки с белым песком на планете;

не забудьте подняться на пик Француза для потрясающих пейзажей цветущих лугов и океана.

Адрес: Cape Le Grand National Park, Esperance, Western Australia 6450, Australia

Вебсайт: www.parks.dpaw.wa.gov.au/park/cape-le-grand

Пляж Вайтхейвен, Австралия

Еще одно из самых известных мест Австралии, пляж Уайтхейвен – самый красивый пляж в мире. Здесь вы найдете ошеломляющее сочетание белого песка и голубой воды, которая меняется в зависимости от приливов. Тонкий и чистый кварцевый песок не нагревается на солнце. Чтобы добраться до этого райского уголка, нужно долететь до острова Гамильтон, а затем пересесть на паром до Витсандейса.

Адрес: Whitsunday Islands National Park, Queensland 4802, Australia

Вебсайт: www.npsr.qld.gov.au/parks/whitsunday-islands

Пляж Нунгви, Танзания

Один из топ-10 красивейших пляжей мира расположен на острове Занзибар в Танзании. Нунгви славится своим удивительным коралловым песком, светящимся в темноте. Здесь вы найдете:

чистую воду, идеальную для плавания;

живописные скалы;

незабываемые закаты с видом на лодки дхоу. Нунгви – это также оживленный рыбацкий поселок с множеством развлечений и услуг:

рестораны и бары;

сувенирные магазины;

водные виды спорта;

экскурсии. Среди самых популярных мест – песчаная банка Накупенда и Стоун Таун.

Адрес: Nungwi, Занзибар, Танзания

Вебсайт: www.zanzibartravelguide.com

Пляж Бай Дам Трау, Вьетнам

Острова Кон Дао во Вьетнаме имеют один из самых удивительных пляжей мира – Бай Дам Трау. Это райский уголок с золотым песком, ласковым морем и зелеными деревьями, под которыми можно отдохнуть в гамаке. Здесь можно наслаждаться спокойствием и красотой природы, читая книгу или попивая кокосовый сок. Единственное, что может нарушить идиллию, – самолеты, иногда пролетающие над пляжем, ведь рядом расположен аэропорт. Но для многих это не помеха, а дополнительный энтузиазм.

Адрес: Bai Dam Trau, Con Dao Islands, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam

Вебсайт: www.condao.com.vn

Пляж Копакабана, Бразилия

Лучший пляж Бразилии. Источник: Pixabay

Один из самых замечательных пляжей мира – Копакабана. Это символ Рио-де-Жанейро и его веселый дух. Вы найдете три мили золотого песка, оживленную атмосферу и потрясающие виды на горы и архитектуру, а также пляжный бульвар, украшенный черно-белыми мозаиками в португальском стиле ар-деко – работа ландшафтного архитектора Роберто Бурле Маркса. На Копакабане можно найти развлечения на любой вкус:

загорать;

играть в волейбол;

наслаждаться уличной едой. Хотя Копакабана уже не так модна, как Леблон или Ипанема, она все еще имеет уникальный шарм.

Адрес: Copacabana Beach, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

Вебсайт: www.riodejaneiro.com

Пляж Сауд, Филиппины

Пляж Сауд на острове Лусон в Юго-Восточной Азии – это место, где вы почувствуете себя в раю. Здесь вас ждет белый песок, плавно переходящий в кристально чистую воду. Вы можете плавать в спокойном море, обедать в тени пальм в беседке с соломенной крышей или взять лодку с выносными поплавками, чтобы осмотреть окрестности. Это один из самых удивительных пляжей мира.

Адрес: Saud Beach, Pagudpud, Ilocos Norte, Philippines

Вебсайт: www.pagudpud.gov.ph

Пляж Грейтон, Флорида

1300 миль побережья Флориды омываются Мексиканским заливом, Атлантическим океаном и Карибским морем. Но если вы хотите избежать толп и насладиться одним из самых красивых пляжей мира с природной красотой, посетите пляж Грейтон в Южном Волтоне, между Пенсаколой и Панама-Сити. Здесь вы найдете 400 акров белого песка и удивительное озеро среди дюн, где можно прокатиться на каяках. А рядом с пляжем – милый городок с особым шармом.

Адрес: Grayton Beach State Park, Santa Rosa Beach, FL 32459, США

Вебсайт: www.floridastateparks.org/parks-and-trails/grayton-beach-state-park

Пляж Сотавенто, Испания

Канарские острова имеют красивейшие уединенные пляжи мира, в частности Сотавенто. Этот 17-мильный рай с золотыми дюнами, широкой песчаной береговой линией и голубыми волнами позволяет легко уйти от суеты и насладиться природой. Постоянные пассаты создают удивительные сцены пустыни и океана, а при отливе образуются большие приливные лагуны. Сотавенто – идеальное место для любителей водных видов спорта:

плавание;

серфинг;

кайтбординг;

парусный спорт на катамаранах Hobie Cat. Вода здесь теплая и ветреная целый год, что ценят отдыхающие.

Адрес: Playa de Sotavento, Fuerteventura, Canary Islands, Spain

Вебсайт: www.fuerteventura.com

Пляж Кэмпс-Бэй, Южная Африка

Кейптаун, пляж у подножия горы. Источник: Pixabay

Самый красивый пляж на Земле, Кэмпс-Бэй, расположен в Кейптауне у подножия Столовой горы и имеет широкую песчаную береговую линию с чистой голубой водой. Здесь можно наслаждаться солнцем и серфингом, но нужно быть осторожным из-за течения или плавать в приливном бассейне. Кейптаун – город с множеством достопримечательностей и развлечений. Вы можете:

посетить район Бо-Каап с цветными домами и булыжными улочками;

подняться на Столовую гору пешком или по канатной дороге;

проехаться по живописному маршруту Чапманс Пик с видами на скалы и океан. Также можно отправиться на сафари, винный тур, наблюдение за китами или ныряние с акулами недалеко от города.

Адрес: Camps Bay Beach, Cape Town, 8005, South Africa

Вебсайт: www.capetown.travel

Пляж Анс Сурс д'Аржан, Сейшельские острова

Сейшелы – место, где мечты о райском отпуске становятся реальностью. Здесь вы найдете самые прекрасные пляжи мира, зеленые оазисы и дикую природу. Анс Сурс Д'Аржан – одна из красивейших береговых линий Сейшел с кристально чистой лагуной, где можно наблюдать за рыбами, кораллами и гигантскими гранитными скалами, создающими удивительный контраст с белым песком.

Адрес: Anse Source D'Argent, La Digue, Seychelles

Вебсайт: www.seychelles.travel

Пляж Прайя де Санта Моника, Кабо-Верде

Остров Боа Виста в Кабо-Верде привлекает любителей одного из красивейших пляжей мира и приключений. Прайя де Санта Моника – длинный песчаный пляж на юго-западе острова, окруженный дюнами, скалами и мощным океаном. Здесь можно любоваться разными оттенками синего и зеленого в воде, но плавание не рекомендуется из-за течения. Однако можно гулять по пляжу и наблюдать за китами.

Адрес: Praia de Santa Monica, Boa Vista, Cape Verde

Вебсайт: www.caboverde.com

Пляж Плайя-де-Сес Ильетес, Испания

Плайя де Сес Ильетес – пляж на севере Форментеры, поражающий своей красотой и спокойствием. Он расположен на узком полуострове, окруженном голубой лагуной. Пляж является частью природного парка, поэтому здесь не бывает многолюдно. Вы можете пройти вдоль берега до конца острова, откуда открывается вид на С'Эспалмадор. Этот красивый пляж мира обязательно стоит навестить любителям пляжного отдыха хотя бы раз в жизни.

Адрес: Playa de Ses Illetes, Formentera, Balearic Islands, Spain

Вебсайт: www.formentera.es

Пляж Кэннон, Орегон

Пески Орегона. Источник: Pixabay

Кэннон-Бич – жемчужина побережья Тихоокеанского Северо-Запада, один из красивейших пляжей мира, расположенный недалеко от Портленда, Орегон. Здесь вы можете любоваться холодным океаном и поразительной скалой Хейстек, которая поднимается на 72 метра над водой. Рядом стоят меньшие скалы, создавая уникальный вид. Это одно из самых популярных мест для фотографов в Орегоне, поэтому здесь может быть многолюдно. Но пляж достаточно длинный, чтобы найти свой тихий уголок. А после Кэннон-Бич можно посетить другие парки в окрестностях, таких как Хуг Пойнт или Экола.

Адрес: Cannon Beach, OR 97110, USA

Вебсайт: www.cannonbeach.org

Пляж Ле Морн, Маврикий

Ле Морн – самый живописный пляж мира на Маврикии, поражающий своей спокойной красотой. Здесь вы можете наслаждаться мягким белым песком (пляжи Маврикия часто грубы из-за острых кораллов), пальмами и филанами. Вода здесь теплая и прозрачная, а любители активного пляжного отдыха всегда найдут занятия:

плавание;

коякинг;

снорклинг. Если вы любите кайтсерфинг, здесь одни из лучших условий для этого спорта. И все это на фоне поразительной горы Ле Морн.

Адрес: Le Morne Beach, Le Morne, Mauritius

Вебсайт: www.mauritius.com

Пляж Элафониси, Греция

Элафониси – прекрасный пляж мира на Крите, привлекающий туристов розовым песком, теплой лагуной и дикими окрестностями. Элафониси – это фактически остров, песчаный перешеек, соединяющий его с материком, затапливается только во время прилива. Здесь нет многих удобств, только шезлонги под зонтиками и несколько таверн с морепродуктами. Если вы хотите больше уединения, отправляйтесь в лагуну Балос на севере.

Адрес: Elafonissi Beach, Crete, Greece

Вебсайт: www.crete.gr

Пляж Радханагара, Индия

Остров Сварадж Двип в Бенгальском заливе в Индии славится самыми красивыми пляжами мира для посещения и дайвинга. Одним из самых известных здесь является Радханагара, который выглядит как уединенный рай. Здесь нет гостиниц или водных аттракционов, только тропические деревья и растения, окружающие белый песок и лазурную воду. Вечером можно любоваться потрясающими закатами, отражающимися в море.

Адрес: Radhanagar Beach, Havelock Island, Andaman и Nicobar Islands, Индия

Вебсайт: www.andamans.gov.in

Пляж Байя в Санчо, Бразилия

Байя до Санчо – пляж в архипелаге Фернанду ди Норонья, в 220 милях от побережья Бразилии. Этот самый увлекательный пляж мира охраняется ЮНЕСКО и государством, поэтому остается нетронутым человеком. Чтобы добраться до Байя до Санчо, нужно плыть на лодке или спускаться по каменной лестнице или стальной лестнице через скалы. Но это того стоит, ведь пляж предлагает мягкий песок и чистую воду, где плавают рыбы, дельфины, акулы и скаты.

Адрес: Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Pernambuco, Brazil

Вебсайт: www.noronha.pe.gov.br

Пляж Ла Пелоса, Италия

Пляжи солнечной Италии. Источник: Pixabay

Ла Пелоса – популярный пляж на Сардинии. Летом для посещения пляжа необходимо бронировать и покупать билет онлайн. Кроме того, на пляже действуют правила:

использовать коврики под полотенцами;

не курить;

носить браслет. Это помогает избежать переполненности, чтобы каждый мог насладиться белым песком и чистой водой Ла Пелосы. На фоне видна древняя каменная башня на острове Азинара. Эта сардинская береговая линия – один из красивейших пляжей мира для посещения.

Адрес: La Pelosa Beach, Stintino, Sardinia, Italy

Вебсайт: www.lapelosabeach.com

Пляж Севен Майл, Каймановы острова

Севен Майл – еще один из прекрасных пляжей мира на Большом Каймане, который имеет все для прекрасного отпуска. Несколько миль длинной береговой линии покрыты мягким белым песком. Вода здесь теплая и прозрачная, идеальна для водных видов спорта. У отдыхающих есть доступ к многочисленным пляжным барам и роскошным курортам, где можно веселиться. Но если вы хотите покоя и релакса, вы найдете свой уголок на песке, где можно спрятаться под зонтиком и читать книгу.

Адрес: Seven Mile Beach, Grand Cayman, Cayman Islands

Вебсайт: www.caymanislands.ky

Пляж Грейс Бэй, Теркс и Кайкос

Грейс Бэй – пляж на островах Теркс и Кайкос, который часто называют одним из самых красивых на Земле. Белый песок и голубые воды поражают своей красотой. Здесь также расположен морской парк Принцессы Александры, где можно увидеть удивительный подводный мир со скатами, черепахами и цветными рыбами. Этот пляж очень популярен, но никогда не бывает переполнен – вы можете прогуляться по променаду, который соединяет Грейс Бэй с пляжами Ливорд и Байт.

Адрес: Grace Bay Beach, Providenciales, Turks and Caicos Islands

Вебсайт: www.turksandcaicostourism.com

Пляж Материра, Французская Полинезия

Ищете хорошие пляжи мира? Отправляйтесь к Матери, пляжу на Бора-Бора, известному своей тропической красотой. Белый песок и теплая голубая вода создают незабываемый вид. На фоне видны зеленые вулканические горы, которые придают пляжу особый шарм. Мать – единственный общественный пляж Бора-Бора, но он не шумен или переполнен. Здесь можно отдохнуть на полотенце, искупаться в воде или посетить магазины и кафе.

Адрес: Matira Beach, Bora Bora, French Polynesia

Вебсайт: www.tahititourisme.com

Пляж Рейли Вест, Таиланд

Лучшие пляжи Таиланда. Источник: Pixabay

Рейли – полуостров на юге Таиланда, окруженный высокими утесами и зеленой джунглей. Добраться сюда можно только на лодке, но это того стоит – вы попадете в одно из красивейших пляжных мест мира. Пляж поражает карстовыми скалами, привлекающими альпинистов со всего мира. Ярко-зеленая вода идеальна для каякинга и гребли на каноэ. Рядом расположен пляж Пhranang, где можно увидеть пещеры и святилище плодородия. Если хотите развлечений, отправляйтесь в Восточный Рейл, где есть много баров.

Адрес: Railay West Beach, Краби, Тайланд

Вебсайт: www.tourismthailand.org

Пляж Ханалей, Гавайи

Ханалей – залив на острове Кауаи, известный своей магической красотой. Ее красивые пляжи мира – Вайлоли, Ханалей Павильон и Блэк Пот – окружены зелеными горами, достигающими 4000 футов. Это место любят серферы, особенно зимой, когда волны становятся больше и быстрее.

Адрес: Hanalei Bay, Kauai, HI 96714, USA

Вебсайт: www.gohawaii.com

Пляж Скала деи Турки, Италия

На западном побережье Сицилии есть удивительное место, где вода и время сотворили чудо. Это Скала деи Турки (Лестница турок) – белая, как снег, мраморная скала, которая спускается к морю, словно приглашая на пляж внизу. Белый камень и сине-зеленая вода создают потрясающий контраст, радующий глаз. К сожалению, это прекрасное место пострадало от туризма и эрозии и закрыто для публики в 2020 году. Но оно остается самым красивым пляжем мира.

Адрес: Scala dei Turchi, Realmonte, Sicily, Italy

Вебсайт: www.visitsicily.info

Пляж Прайя де Маринья, Португалия

Алгарве – регион на юге Португалии, славящийся самыми красивыми пляжами на Земле с золотым песком и известняковыми скалами. Среди них выделяется Прайя де Маринья, обладающая уютной атмосферой и отсутствием коммерческих сооружений. Это место кажется краем света. Другие пляжи Алгарве, которые стоит посетить – Прайя дос Трес Ирмаос, Прайя де Бенагил, Прайя да Фалезия и очень уединенный пляж Карвальо.

Адрес: Praia de Marinha, Carvoeiro, Algarve, Portugal

Вебсайт: www.visitalgarve.pt

Надеемся, вам понравилась наша подборка 25 красивейших пляжей мира. Это лишь малая часть того, что может предложить наша планета. Еще много удивительных мест ждут открытия. Не останавливайтесь и исследуйте новые горизонты. Возможно, вы найдете свой рай на земле.