Disney World или Disneyland: в чем разница и какой парк выбрать

Посещение тематического курорта Диснея – отличная идея для поездки на выходные или короткий отпуск, которая принесет множество впечатлений как для взрослых, так и для детей. В США есть два таких тематических парка: Disneyland в Калифорнии и Disney World во Флориде. В каждом из них вы найдете увлекательные аттракционы и веселую атмосферу, но между Disneyland и Disney World есть определенные отличия, которые следует учесть при выборе места для отдыха.

Прежде всего, нужно понять, что представляет собой каждый парк, какие аттракционы можно посетить и сколько времени нужно иметь в запасе. Disneyland – первый тематический парк Диснея, открытый в 1955 году в Анахайме, Калифорния. Этот парк олицетворяет классический стиль Диснея, и некоторые его аттракционы, такие как Autopia, работают с момента открытия.

Уолт Дисней участвовал в создании Disney World в Орландо, Флорида, но не дожил до его открытия в 1971 году. Говорят, что концепция этого курорта максимально олицетворяет видение предпринимателя и мультипликатора. По сравнению Disney World против Disneyland выглядит более современным и гораздо большим.

Вы не будете разочарованы, посетив любой из этих тематических парков, но лучше спланировать поездку, чтобы получить максимум впечатлений. Особенно если у вас ограниченное время и бюджет. Для этого стоит разобраться, в чем разница между Disneyland и Disney World и какой парк лучше всего подойдет именно вам.

Расположение

Walt Disney World состоит из нескольких королевств. Источник: Pixabay

В общем, если говорить о расположении, Disney World и Disneyland имеют примерно одинаковые возможности благодаря большим аэропортам поблизости.

Disneyland расположен в Анахайме, городе в южной Калифорнии, округ Орандж. Ближайший большой город – Лос-Анджелес, до которого можно добраться за 30–90 минут в зависимости от трафика. Ближайший аэропорт – аэропорт Джона Уэйна в округе Орандж, откуда в парк всего полчаса езды. Однако удобнее может быть прилететь в Международный аэропорт Лос-Анджелеса: дорога в парк займет около часа, но есть больше вариантов рейсов, включая прямые.

Walt Disney World расположен в Орландо, Флорида. Вы можете прилететь в Международный аэропорт Орландо и добраться до парка за полчаса. Также есть смысл искать выгодные билеты в аэропорт Орландо Санфорд, что в 50 минутах от парка, или Международного аэропорта Мельбурн Орландо, что за полтора часа.

Размер и количество парков

В сражении Disneyland против Disney World последний однозначно побеждает по площади. Курорт Disneyland занимает 500 акров и включает в себя два тематических парка: Disney California Adventure Park и Disneyland Park.

Walt Disney World охватывает почти 25 000 акров. Проще говоря, на его территории можно разместить 50 Disneyland'ов. Он состоит из 4 парков: Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios, Epcot и Disney's Animal Kingdom.

Если ваша цель – увидеть как можно больше за короткое время, выбирайте Disneyland: он более компактен, и для осмотра всех основных аттракционов хватит нескольких дней. Если у вас есть около недели отпуска, отправляйтесь в Walt Disney World – этого времени хватит, чтобы посетить главные достопримечательности.

Цена билетов и абонементов

Посещение тематических парков – недешевое удовольствие, но оно однозначно стоит своих денег. Disneyland и Disney World используют динамическую систему ценообразования, то есть цены на билеты зависят от сезона, дня недели и дополнительных опций. Выбирайте абонемент в зависимости от времени, которое вы планируете провести в парке.

Более выгодные цены на билеты доступны в будние дни. На выходных и праздники стоимость может значительно расти. Также парки предлагают платные дополнения к билетам, например, Genie+ для доступа к аттракционам вне основной очереди. Следовательно, окончательная стоимость отпуска будет зависеть от всех выбранных опций. Следите за специальными предложениями на вебсайтах: например, можно купить многодневный билет или абонемент на посещение нескольких парков по более выгодной цене, чем покупать все отдельно.

Перемещение по парку

В парках организована система шаттлов для удобства посетителей. Источник: Pixabay

Как вы уже догадались, Disneyland более простой и понятный в этом плане по сравнению с огромным Disney World. Первый можно обойти за день-два, но есть бесплатный шаттл от всех внешних парковок и бесплатная монорельс по маршруту Downtown Disney–Tomorrowland.

У Walt Disney World транспорт – не просто удобство, а абсолютная необходимость по сравнению с Disneyland. Поэтому для гостей создана целая бесплатная система шаттлов, включающая автобусы, монорельсы, паромы и гондолы Skyliner. Остановки расположены возле тематических парков и гостиниц на территории.

Лучшее время для путешествия

Выбор между Disneyland и Disney World во многом зависит от времени года, когда вы планируете посетить парк. Калифорния, где расположен Disneyland, имеет более стабильные климатические условия. Здесь солнечная погода круглый год, что дает Disneyland преимущество над Disney World. Но даже здесь есть периоды, которые могут быть не лучшими для посещения: зимой, когда температура может опускаться до 10°C или в августе-сентябре, когда она достигает 38°C.

Walt Disney World расположен в более жарком и влажном климате, поэтому долгое стояние в очередях летом может быть непростым. Планируя поездку в Disney World или Disneyland, отдавайте предпочтение весенним месяцам с умеренной погодой. С другой стороны, избегайте периодов школьных и университетских каникул весной, когда парки могут быть переполнены. По той же причине избегайте больших праздников – Дня благодарения, 4 июля, Рождества или пика Хэллоуина. Пиковые периоды не только повышают цены на билеты, но и увеличивают время, которое придется провести в очередях.

Аттракционы

Оба парка имеют общие классические аттракционы, такие как "Пираты Карибского моря" и "Этот мир". Но они обустроены по-разному, так что даже если вы посетили один из парков раньше, другой все равно будет интересен.

Disney World превосходит Disneyland по количеству аттракционов. В первом гости могут посетить около 250 аттракционов и развлекательных зон в 4 парках. В Disneyland – примерно сотня аттракционов, но они расположены компактнее. Здесь также есть популярные водные аттракционы, такие как Grizzly River Run. Но если вы едете в жаркую пору, Disney World с двумя водными парками выигрывает.

Еда и напитки

Курорты Disneyland и Walt Disney World располагают множеством ресторанов и заведений, где гости могут поесть. В Disneyland их около 90 – от уличных киосков для быстрого перекуса до тематических заведений. На еду тратится немало денег, но вы можете сэкономить, взяв с собой ланч-боксы. В любом случае не отказывайте себе в удовольствии отведать местное культовое лакомство, например кренделя в форме Микки Мауса или десерт Dole Whip.

В Disney World есть 177 разных кафе, закусочных и ресторанов. Например, в Hollywood Studios попробуйте семейное меню, вдохновленное "Историей игрушек", у Roundup Rodeo Barbecue или наслаждайтесь панорамным видом с космического корабля в Space 220 в Epcot. Обед в парках может быть не менее увлекательным.

Проживание

Между Disneyland и Disney World нет заметной разницы в плане размещения гостей: оба курорта предлагают всевозможные отели на любой случай – семейный отпуск с детьми, поездка с друзьями или медовый месяц. В Анахайме есть три гостиницы на территории курорта, которые предоставляют гостям привилегию раннего входа в парк. В Walt Disney World доступно 34 различных варианта размещения, включая палаточные лагеря, коттеджи, виллы и классические гостиничные номера, оформленные в интересных темах.

Атмосфера

Оба тематических парка погружают вас в мир мультфильмов и сказок Уолта Диснея. Источник: Pixabay

Disneyland и Disney World отличаются программами для посетителей, но атмосфера у обоих одинаково сказочна. Кроме основных аттракционов, вы можете посетить звездные парады и пообщаться с любимыми персонажами из сказок и мультфильмов в течение дня. Развлечения продолжаются и ночью во время шоу и фейерверков. Проверяйте расписание развлечений на вебсайтах перед планированием поездки, чтобы определить, что лучше – Disneyland или Disney World.

Какой курорт Диснея выбрать?

В общем, Disneyland и Disney World отличаются площадью и количеством аттракционов, но выбор тематического парка для отпуска должен зависеть от времени, которое вы можете провести, вашего расположения и стиля поездки, которое вы планируете. Жители Западного побережья чаще выбирают Disneyland, поскольку до него быстро добраться. Если вы чувствуете ностальгию, "классический" Disneyland – ваш выбор. К тому же поездку можно совместить с отдыхом на прекрасных пляжах Лос-Анджелеса или посещением Голливуда.

Если у вас достаточно времени, отправляйтесь в Disney World в Орландо. Кроме него, поблизости есть другие тематические парки: Universal Orlando и Fun Spot America за пол часа езды, а Legoland в Винтер-Хейвене – примерно через час. И не исключайте возможность посетить оба парка Диснея, чтобы на собственном опыте выяснить, что лучше – Disneyland или Disney World.