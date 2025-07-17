AirAsia открывает новый прямой маршрут, облегчающий доступ к скрытым жемчужинам Северного Вьетнама

AirAsia запустила новый прямой маршрут, соединяющий аэропорт Дон Муанг в Бангкоке с международным аэропортом Хайфон в Северном Вьетнаме. Это решение подчеркивает усилия по открытию доступа к второстепенным городам, выбирая Хайфон вместо более известных аэропортов в Ханое или Хошимине. Теперь путешественники могут наслаждаться более быстрыми поездками, более удобными пересадками и более легким доступом к менее посещаемым районам Северного Вьетнама.

Начиная с 16 июля 2025 года рейсы будут выполняться четыре раза в неделю в следующие дни:

Понедельник

Среда

Пятница

Воскресенье

Это решение подчеркивает региональный фокус на улучшении сочетания со второстепенными городами, где Хайфон выбран вместо больших и более известных хабов, таких как Ханой или Хошимин.

"Вьетнам остается одним из ключевых стратегических рынков AirAsia и показывает значительные перспективы роста. Продолжая расширять нашу сеть, гости могут рассчитывать на еще большее количество туристических возможностей, охватывающих новые направления в регионе", – Сантисук Клонгчайя, генеральный директор Thai AirAsia.

Благодаря новым рейсам туристы могут легче посетить несколько достопримечательностей вблизи Хайфона. Остров Кат Ба отличается ключевым направлением, предлагая впечатляющие карстовые пейзажи и возможности для пеших прогулок в национальном парке. Рядом с Кат Ба расположен залив Лан Ха, известный своими спокойными водами и популярный для каякинга и лодочных экскурсий. Для тех, кто ищет спокойного уединения, пагода Ду Ханг предлагает традиционный дизайн и отражает местную религиозную культуру.

Маршрут также открывает доступ к другим интересным местам, в частности пляжу К Сон, известному своей песчаной береговой линией и местными рынками морепродуктов. Любители природы найдут возможности для пеших прогулок и наблюдения за птицами в почти девственном лесном заповеднике Туи Нгуен неподалеку. Интересующиеся экотуризмом могут насладиться спокойными лодочными прогулками по реке Транг Кен, позволяющей детально рассмотреть ее преуспевающую мангровую экосистему.

Лодочные туры набирают популярность вдоль нового маршрута. Источник: · Pixabay

Новый прямой маршрут между Бангкоком и Хайфоном обеспечивает более быстрый и удобный доступ к пейзажам и культурным достопримечательностям Северного Вьетнама. Этот маршрут облегчает организацию путешествий, от коротких уикенд-поездок до более длительных исследований. Соединяя Хайфон с Бангкоком, новый маршрут способствует региональному туризму и поощряет посещение тех частей Вьетнама, которые обычно видят меньше международных туристов.