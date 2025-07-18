15 лучших индийских ресторанов в Лондоне: от традиционных рецептов до инновационных меню

Если вы любите индийскую кухню, Лондон, Великобритания, разбалует вас невероятным выбором. От классических кари-хаусов до ресторанов со звездами Мишлен, в столице представлено множество заведений, где подают лучшие блюда индийской кухни. Вы найдете отличные индийские рестораны в Лондоне и его окрестностях — от известных заведений, которые десятилетиями готовят традиционные блюда, до новых амбициозных новичков.

Индийские кулинарные традиции представлены в разных частях британской столицы, но если вы ищете особую зону индийской кухни в Лондоне, многие эксперты выделяют Мейфер и Сохо. Здесь расположены роскошные рестораны и небольшие кафе с креативной кухней. Отправляйтесь по следам специй, чтобы насладиться традиционными рецептами, региональными вариациями и современными интерпретациями классических блюд. В этом списке вы найдете лучшие рестораны Лондона, которые демонстрируют полный спектр региональных кулинарных стилей Индии и ее фантастические вкусы.

Tayyabs

Этот ресторан является одним из самых популярных в Лондоне. Источник: Image Tayyabs.co.uk

Один из известных индийских ресторанов Лондона, давно завоевавший популярность благодаря смелым блюдам по доступной цене. Открытый в 1972 году, он специализируется на традиционной пенджабской кухне и очереди за столиком здесь не прекращаются. Обязательно попробуйте их жареные ягнячьи отбивные, ставшие лондонской классикой. Остальное меню включает в себя разнообразные мясные закуски, изысканные карри, пряные супы и другие впечатляющие блюда, поданные в почти гигантских порциях. Не ждите спокойной атмосферы: этот традиционный индийский ресторан в Лондоне оживлен, переполнен в пиковые часы и требует предварительного бронирования на выходных.

Адрес: 83-89 Fieldgate Street, Whitechapel, London E1 1JU, Великобритания

Вебсайт: www.tayyabs.co.uk

Rasa

Еще один "ветеран" среди лучших индийских ресторанов Лондона, появившийся в середине 1990-х. Rasa отражает семейные традиции основателя Даса Сридахарана и его воспоминания о родном селе в Керале. Это один из известнейших вегетарианских индийских ресторанов в Лондоне. Блюда на его меню так же ярки и насыщены по вкусу, как и глубоко розовые стены заведения. Попробуйте разнообразные интересные закуски и закажите что-нибудь необычное, например moru kachiathu — сладко-острое блюдо из манго и зеленых бананов в йогурте с чили, имбирем и листьями карри. Меню этого ресторана в Сток-Ньюингтоне многообразно, а цены достаточно бюджетные. Сегодня это часть сети, которая включает в себя не только вегетарианские заведения, но и рестораны для любителей мяса.

Адрес: 55 Stoke Newington Church St, London N16 0AR, Великобритания

Вебсайт: www.rasarestaurants.com

Dishoom

Переступив порог этого заведения в Ковент-Гардене, вы окажетесь в оживленном пространстве, стилизованном под бомбейское кафе, с винтажными рекламными плакатами и потолочными вентиляторами. Это лучшее место для завтрака, если вы любите индийскую кухню, ведь сосисочные роллы с джемом чили здесь потрясающие. С момента открытия в 2010 году Dishoom разросся до пяти индийских ресторанов в Лондоне и Эдинбурге. Главная приманка этого места – меню, через которое здесь образуются очереди. Попробуйте черный дал-суп и беконовый наан, ставшие синонимами лучшей индийской пищи в Лондоне, а также бхел (хрустящий воздушный рис из чатни) и пау бхаджи (жареные булочки с пряным овощным рагу). Завершите трапезу вином на разлив и домашним чаем.

Адрес: 12 Upper St Martin's Ln, London WC2H 9FB, Великобритания (Covent Garden)

Вебсайт: www.dishoom.com

India Club

Этот индийский ресторан на верхнем этаже Strand Continental не похож ни на один другой в Лондоне. Он работает по этому адресу с 1946 года, и за это время мало изменился. Интерьер сохранил вид колониальных времен: украшенные металлические фонари, горчичные стены и маленькие коврики как яркий акцент в декоре. Меню ресторана предлагает простую домашнюю еду. Порции большие и очень дешевые. Не пропустите яичное карри, которое редко встречается в лондонских ресторанах, а также баклажаны и ягня бхуна. India Club — один из оцененных индийских ресторанов в Лондоне, который сохраняет неизменную атмосферу, но поспешите посетить его, пока заведение не попало под реконструкцию.

Адрес: 143 Strand, London WC2R 1JA, Великобритания

Вебсайт: www.theindiaclub.co.uk

Bibi

Посетителей здесь привлекает вкусная кухня и интересный интерьер. Источник: Image Bibirestaurants.com

В сердце Мейфер расположен один из лучших традиционных индийских ресторанов Лондона. Он отображает воспоминания и семейную историю шеф-повара Чета Шармы. Переступив тяжелый бархатный занавес на входе, вы словно попадаете в роскошный вагон поезда, путешествующего по Индии. Интерьер в стиле ар-деко выполнен в тёплых оттенках орехового дерева, дополнен лампами и антикварными зеркалами. Открытая кухня с ярусным грилем занимает центральное место. Начните визит с закуски – сырных чипсов с зеленым соусом или фриттером куркуре, а затем перейдите к одному из изысканных блюд, например, курицы лахоре с соусом с кешью или воздушного риса с ароматом груши и тмина. Прекрасная индийская еда в этом лондонском ресторане дополняется интересным чайным меню и ассортиментом коктейлей и пива.

Адрес: 42 N Audley St, London W1K 6ZR, Великобритания

Вебсайт: www.bibirestaurants.com

Gunpowder

Этот индийский ресторан в Спиталфилдсе смотрится довольно маленьким. Он предлагает традиционные семейные рецепты владельца Харнита Баведжи с современным оттенком. Обычно индийские рестораны в Лондоне подают еду на больших тарелках, но шеф-повар Нирвал Саве, ранее главный повар Tamarind в Мейфере, против общепринятых норм. Меню ресторана состоит из маленьких порций лучшей индийской еды в Лондоне. Здесь примерно 20 блюд, представляющих разные регионы Индии. Попробуйте незабываемое основное блюдо из краба, жареную курицу тандури или ягнячьи отбивные кашмирского стиля. Есть отличные вегетарианские варианты, такие как сладкая брокколи с горчицей. На десерт не откажите себе в удовольствии отведать пряный шоколадный торт и масала-чай.

Адрес: 11 White's Row, London E1 7NF, Великобритания

Вебсайт: www.gunpowderlondon.com

Tandoor Chop House

Этот ресторан напоминает иранское кафе в оживленном Бомбее: стены украшены старыми фотографиями, пол выложен монохромной плиткой, а все панели из темного дерева. Если вы раньше посещали Dishoom, это заведение может показаться похожим. Но этот красивый индийский ресторан в Лондоне поражает своей дымящейся атмосферой и тремя большими печами тандур. Следует посетить ради замечательных мясных блюд и наанов. Рекомендуем ягневые отбивные и острую курицу с черным перцем. Также можно попробовать запеченную в тандуре цветную капусту. Обязательно добавьте к заказу несколько разных наанов – эти закуски имеют особую ценность в меню. Выбирайте из лучших индийских ресторанов Лондона для ужина с друзьями и заказывайте как можно больше разных блюд, чтобы насладиться взрывными вкусами.

Адрес: 8 Adelaide St, London WC2N 4HZ, Великобритания

Вебсайт: www.tandoorchophouse.com

Needoo Grill

Этот индийский ресторан в Лондоне был открыт в 2009 году бывшим менеджером Tayyabs недалеко от этого заведения. С тех пор он успешно конкурирует с ним за звание лучших ягнячьих отбивных. Интерьер не изыскан, с алыми стенами, кожаными скамьями и большими телевизорами на стенах, но после того, как вы попробуете карие, все это отходит на второй план. Меню предлагает аутентичные блюда на основе традиционных пенджабских рецептов, а использование многих видов свежих специй и трав придает вкус всему ресторану. Есть вегетарианские блюда, а также напитки, включая несколько видов чая и ласси. Добавьте к заказу караи и что-то особенное, например, овцы из ягненка на кости, биряные или ягненные отбивные.

Адрес: 87 New Rd, London E1 1HH, Великобритания

Вебсайт: www.needoogrill.co.uk

Gymkhana

Ресторан со звездой Мишлен в Мейфере имеет репутацию лучшего индийского ресторана в Лондоне. После пожара он подвергся реконструкции, но атмосфера элитного британско-колониального джентльменского клуба в Индии осталась неизменной. Gymkhana разделен на два этажа. Первый, где расположен ресторан и бар, вдохновлен особняками Калькутты и Пондичерри: палитра нефритово-зеленого, полированное темное дерево и богатые ткани с принтами. Спускаясь по зеркальной лестнице на нижний этаж, вы попадете в зал с тонкими элементами североиндийской архитектуры и яркими цветами. Еда здесь такая же шикарная и дорогая, как и окружение. Закажите дегустационное меню, чтобы отведать как можно больше вкусов, от самоса до кардамонового хира и пудинга с манговым сорбетом. Как и в большинстве индийских ресторанов Лондона, порции щедры, поэтому приходите голодными.

Адрес: 42 Albemarle St, London W1S 4JH, Великобритания

Вебсайт: www.gymkhanalondon.com

Jamavar

Если вы планируете романтический ужин, выберите этот самый лучший индийский ресторан в Лондоне. Интерьер с высокими потолками, панелями из темного дерева и латунными светильниками идеально подходит для особенного вечера. Не менее впечатляющее меню шеф-повара Сурендера Мохана, отражающее его любовь к аутентичным рецептам из разных регионов Индии. Все блюда изысканно приправлены, но особое внимание следует обратить на морепродукты. Попробуйте роскошные гребешки с хрустящим воздушным рисом или тикка из морского окуня, запеченного в тандуре. Десерты не менее изысканны, например, манговый расмалай – бенгальский деликатес из сыра и манго на основе бисквитов пшеницы. Jamavar – один из лучших индийских ресторанов Лондона, с соответствующей ценой, но сервис и качество еды соответствуют статусу.

Адрес: 8 Mount St, London W1K 3NF, Великобритания

Вебсайт: www.jamavarrestaurants.com

Cinnamon Kitchen

Удивите себя сочетанием британских продуктов и индийских специй. Источник: Image Bibirestaurants.com

Расположенный в составе специй Ост-Индийской торговой компании, этот изысканный индийский ресторан в Лондоне открылся в 2008 году и принес новую волну кулинарных инноваций на гастрономическую сцену города. Энергичная атмосфера поддерживается открытой кухней и грилем тандур, а меню бросает вызов традициям, сочетая индийские специи с лучшими британскими ингредиентами. Во главе кухни стоит один из самых влиятельных шеф-поваров Индии, Вивек Сингх, добавляющий свой фирменный стиль в меню. Попробуйте закуски уличной еды, карри или что-нибудь веганское. Еда в этом популярном индийском ресторане в центре Лондона хорошо продумана, а меню меняется сезонно.

Адрес: 9 Devonshire Square, London EC2M 4YL, Великобритания

Вебсайт: www.cinnamon-kitchen.com

Bombay Bustle

Интерьеры этого филиала Jamavar вдохновлены оживленными улицами и знаменитыми железными дорогами. Обеденные зоны напоминают сиденья в вагонах поезда, а вывески похожи на железнодорожные. Со столами, освещенными масляными лампами, крышей, напоминающей арку огромного каравана, и темными деревянными полами, крутые индийские рестораны Лондона, как этот, кажутся взятыми из книги о колониальных интерьерах, но с более стильным оттенком. Ресторан наполнен громкими разговорами и дымными ароматами. Приходите сюда за маленькими порциями и коллекцией джин-коктейлей. Добавьте к ужину фриттеры бхаджи с зеленым чили и красным луком, пряные утиные досы и одно из блюд из тандура, например куриный чаат масала или ягнячьи отбивные в корнуольском стиле. Цены достаточно умеренные для Мейфера, с обеденными сетами от £16–£19. Атмосфера яркая и веселая, поэтому это хороший выбор для ужина с коктейлем и лучшей индийской едой в Лондоне.

Адрес: 29 Maddox St, London W1S 2PA, Великобритания

Вебсайт: www.bombaybustle.com

Lahore Kebab House

Если судить строго, это заведение следует классифицировать как пакистанский, а не индийский ресторан в Лондоне, но если вы фанат карие, вы будете довольны визитом. Это небольшое заведение, поэтому на выходных у дверей выстраиваются очереди. Но не размер, а пенджабские жареные мясные блюда и щедрые порции карие из гхи привлекают посетителей издалека. Попробуйте фирменные блюда – рекомендуем овец и сухое ягняное карри, ягневые отбивные с горой сладких луковых бхаджи или масляный наан. Декор достаточно спартанский, без излишеств, с главным акцентом на открытой кухне. Цены умеренные, а сервис внимателен, поэтому вы насладитесь лучшей индийской едой в Лондоне и атмосферой.

Адрес: 2-10 Umberston St, London E1 1PY, Великобритания

Вебсайт: www.lahorekebabhouse.com

Amaya

Этот изысканный индийский ресторан в Лондоне делает акцент на общих тарелках разного размера. Их ставят на ваш стол прямо из гриля и тандура. Обеденный зал и коктейль-бар ресторана оформлены в соблазнительной комбинации темного дерева, терракотовых статуй, черного гранита и современного художественного декора. Amaya специализируется на стильных паниндийских тапасах, недавно добавив в меню жареные куриные бедра с куркумой и лаймовым соком. Также стоит попробовать лакхнайский ягнячий якорь-кебаб, домашний панир и куриную корму с ароматом кардамона. Атмосфера дружеская и живая, а персонал приветлив и готов помочь с выбором столика у кухни, чтобы вы могли любоваться работой шеф-поваров.

Адрес: Halkin Arcade, 19 Motcomb St, London SW1X 8JT, United Kingdom

Вебсайт: www.amayalondon.com

Brilliant

Этот ресторан предлагает лондонцам наслаждение пенджабской кухней. Источник: Image Brilliantrestaurant.com

Еще один представитель старейших хороших индийских ресторанов в Лондоне, почти 50 лет принимающий гостей в Саутхолле. Семья владельца Ананда происходит из Кении, и это отображено в меню, в частности в виде закусок из тилапии и чипсов из корня маниоки. Но именно образцовые пенджабские рецепты являются основой ресторана и помогли ему получить признание. Это семейный бизнес третьего поколения, но их блюда неизменно сохраняют баланс пенджабских и кенийских нот. Начните трапезу с яичного масала, а затем продолжите ягнячий палак со шпинатом или куриным караем цели. Этот отличный индийский ресторан вблизи Лондона расположен далеко от центра города, но остается любимым среди местных.

Адрес: 72-76 Western Rd, Southall UB2 5DZ, Великобритания

Вебсайт: www.brilliantrestaurant.com