Лучшие курорты Коста-Рики с полным пансионом: планируйте свое путешествие

Курорты Коста-Рики – это место, где вы можете оставить все заботы позади и насладиться идеальной атмосферой тропической красоты и беззаботного отдыха. Воспользуйтесь возможностью активного отдыха, наслаждайтесь теплым климатом и невероятными видами. Вы можете посетить всемирно известные национальные парки, вулканы и пещеры, сплавиться по бурной реке или пролететь на соплайне над джунглями.

Путешествие в Коста-Рику с пакетом "все включено" станет вашим самым незабываемым приключением. Предпочитаете более спокойный стиль отдыха? Никаких проблем: горячие источники, мягкие песчаные пляжи, романтические развлечения и разнообразные активности на роскошных курортах – от спа и гольфа до экскурсий и громких вечеринок. Курорты Коста-Рики с полным пансионом берут на себя все заботы по организации идеального отпуска. Так что путешественникам гораздо легче заранее согласовать свои желания с бюджетом, чтобы не беспокоиться об этом во время отдыха. После бронирования места в одном из лучших курортов Коста-Рики с полным пансионом ваша единственная задача – наслаждаться этим незабываемым приключением.

1. The Westin Reserva Conchal

Это место сочетает пляжный и гольф-курорт, а также спа-центр. Источник: Image Marriott.com.

Этот лучший курорт Коста-Рики с полным пансионом расположен вблизи живописного пляжа Плайя-Кончаль в заливе Брасилит. Увлекательные закаты делают его популярным местом для романтических отпусков. Отель предлагает просторные номера с кондиционерами, комфортными кроватями и круглосуточным обслуживанием. На территории есть несколько баров и ресторанов, специализирующихся на кухнях мира – от латиноамериканской и итальянской классики до азиатских деликатесов и популярных американских блюд. Гости могут воспользоваться фитнес-центром, теннисными кортами и открытым бассейном. Для семей с детьми есть детский клуб и детский бассейн. Также можно арендовать велосипеды, поиграть в гольф и отправиться на экскурсии. The Westin Reserva Conchal известен своим спа-центром с процедурами по уходу за лицом до обертываний.

2. Occidental Papagayo

Очаровательный пятизвездочный курорт в районе Гуанакасте предназначен только для взрослых. У него рейтинг 5 звезд, но цены остаются достаточно умеренными. Отель расположен над скалами залива Кулебра, а его просторные номера предлагают великолепные виды на побережье. Курорт Коста-Рики также работает по системе "все включено" и имеет два бассейна, спа-центр и частный пляж. Каждый номер оснащен минибаром и частным балконом. Консьерж отеля поможет спланировать дополнительные активности: экскурсии за пределы курорта, стрельбу из лука, игру в теннис на гостиничном корте, посещение фитнес-центра и морской каякинг. На территории отеля есть несколько баров и ресторанов с азиатской и итальянской кухней.

3. Rancho Margot

Этот эко-курорт расположен в горной долине, окруженной тропическим лесом, в 40 минутах от Ла-Фортуны. Вблизи находятся Национальный парк вулкана Ареналь и одноименное озеро. На территории площадью более 400 акров расположено 19 бунгало и 20 домов, расположенных на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить гостям приватность и возможность единения с природой. Бунгало оснащен большими кроватями, ванными комнатами с душем, балконами и террасами с гамаками. В домах предлагается размещение типа хостел: гости могут арендовать место в общей комнате, общая ванная с душем и балкон. Это один из самых популярных пакетов "все включено" в Коста-Рике, который включает трехразовое питание с органической фермы в формате шведского стола, тур по ранчо, занятия йогой, рыбалку в пруду, бассейн с природной водой, пешеходные тропы в тропическом лесу и бар с фирменными коктейлями.

4. Secrets Papagayo

Один из самых оцененных курортов Коста-Рики с полным пансионом на побережье Тихого океана принимает лишь взрослых гостей в нескольких шагах от пляжа Аренья. Более 200 номеров и люксов в пятизвездочном отеле имеют частные меблированные террасы или балконы с захватывающими видами на залив Папагайо и пышные тропические сады. В стоимость входит круглосуточное обслуживание номеров, питание и премиум-напитки в десятке ресторанов и баров, а также развлечения на территории. Курорт также предлагает отдых у бассейна, водные виды спорта, живую музыку и спа-центр мирового класса с процедурами для друга и массажами для пар в частных кабинетах. По желанию гости могут отправиться на пешие или конные экскурсии, чтобы покупаться у подножия водопадов. В курорте разрешено размещение с небольшими домашними животными.

5. La Paloma Lodge

Этот роскошный курорт расположен на острове Оса в заливе Дрейк и привлекает гостей уединенными пляжами с черным песком и великолепными видами на Тихий океан. Для гостей подготовлено 7 одно- и двухэтажных бунгало и 4 гостиничных номера посреди дикой природы. Все они оснащены большими кроватями, постельными и ванными принадлежностями, балконами с гамаками и ванными комнатами. В стоимость входит питание, а также однодневные поездки в Национальный парк Корковадо и биологический заповедник острова Кано, где доступны снорклинг и дайвинг. В заливе Дрейк можно наблюдать за миграцией горбатых китов и китовыми акулами. Курорт предоставляет услуги консьержа для организации других активностей, таких как каякинг, спортивная рыбалка, конные прогулки, туры по мангровым зарослям и ночная экскурсия по дикому тропическому лесу.

6. Villas Sol Hotel & Beach Resort

Окруженные пышным лесом, виллы предлагают безупречные виды на море. Источник: Image Villassol.com

Еще один из лучших курортов Коста-Рики расположен на знаменитом девственном пляже Плайя-Эрмоса, окруженный пышным лесом. Размещение организовано в уютных номерах и просторных виллах с современными интерьерами в спокойной цветовой гамме. Во всех номерах есть большие кровати, ванные комнаты с тропическим душем, большинство из них имеют балкон или доступ к террасе; некоторые виллы дополнены небольшими приватными бассейнами. На территории отеля есть ресторан, несколько баров и закусочная возле главного бассейна. Обратитесь к консьержу по программе активности. Вы можете посетить Национальный парк Пало-Верде, какао-ферму, ботанический сад, отправиться в поход к горячим источникам и водопадам Ареналь и Рио-Селесте, прокатиться на квадроциклах и сплавиться по реке. И, конечно, отдать должное великолепным пляжам Фламинго, Брасилит, Тамариндо и многочисленным магазинам на последнем.

7. La Carolina Lodge

Самые популярные курорты Коста-Рики с полным пансионом предлагают не только красивые виды, но и уникальные активности. К примеру, La Carolina Lodge окружен густым лесом с видами на реку и расположен на склонах вулкана Тенорио. Гости размещаются в хижинах и домах разного размера с одной или несколькими спальнями, ванными комнатами, верандами с гамаками, некоторые также имеют гидромассажные ванны на дровах и камины. В стоимость входит питание (три блюда местной кухни), безалкогольные напитки и активности на территории: прогулки по тропическому саду и наблюдение за птицами, конные прогулки, дойка коров и общение с телятами в сарае на территории. Гости также могут насладиться спа-центром у реки, йогой, рафтингом, конными прогулками или однодневной поездкой в природные достопримечательности, такие как вулкан Ареналь, заповедник Лас-Пумас и водопад Рио-Селесте за дополнительную плату.

8. Riu Guanacaste

Этот роскошный пятизвездочный курорт расположен на пляже Мата-Пало в Гуанакасте и насчитывает 700 стандартных номеров, улучшенных номеров и люксов. Это самый большой отель в этом списке курортов Коста-Рики с полным пансионом, который включает питание, закуски, напитки и круглосуточное обслуживание номеров. На территории отеля есть открытый бассейн и джакузи, спа-услуги с различными процедурами и тренажерный зал; в отеле работают 4 ресторана и буфеты. Это отличный выбор для семейного отдыха благодаря программам для детей. Активности для гостей включают в себя тематические ужины, живую музыку и дискотеки, детские шоу, групповые занятия фитнесом, каякинг, теннис, гребли на каноэ, ознакомительный урок дайвинга в бассейне и посещение казино.

9. CC Beach Front Papagayo

Этот эксклюзивный бутик-отель на пляже, окруженный тропическим лесом, расположен в заливе Папагайо напротив пляжа Панама. Гостям предлагается 50 номеров разных категорий. Мастер-люкс имеет меблированную террасу, джакузи, кухню с обеденной зоной и гостиной. Улучшенные люксы оснащены мраморной ванной, балконом, минибаром и ванными принадлежностями. Стандартные номера с видом на океан или сад имеют ванные комнаты, минибары, а также джакузи. На территории есть волейбольные и детские площадки, бассейн, столы для пинг-понга, два бассейна и зоны для пеших прогулок. Лучшие курорты Коста-Рики с полным пансионом позволяют максимально приблизиться к природе. Во время прогулок по лесу в этом районе можно встретить ленивцев, обезьян и других животных. Гости могут пообедать в двух ресторанах с изысканной костариканской и международной кухней и насладиться разнообразными напитками в нескольких барах. Катание на квадроциклах, каякинг и пешие прогулки в Национальном парке вулкана Ареналь доступны за дополнительную плату.

10. Fiesta Resort All Inclusive

Один из лучших семейных курортов Коста-Рики с полным пансионом расположен у пляжа с темным вулканическим песком и окружен тропическими садами. На территории отеля есть пять бассейнов, спа-центр, развлекательный амфитеатр и детский клуб, волейбольный и теннисный корты, а также три ресторана с латиноамериканской и международной кухней и пять баров. В отеле 408 номеров и люксов с яркими дизайнами и частными балконами с видом на бассейн, сад или океан. Это одно из лучших мест в Коста-Рике для семейных отпусков с полным пансионом. Вечером гости могут посетить развлекательные шоу, дискотеки, расслабиться в караоке и барах с живой музыкой.

11. Dreams Las Mareas Costa Rica

Живописный отель предлагает широкий спектр развлечений для всей семьи. Источник: Image Fiestaresort.com

Идеальное убежище для двух и одновременно очаровательный семейный курорт расположен у пляжа Плайя-Эль-Хобо в Гуанакасте среди гор и джунглей. Размещение предоставляется в номерах различных категорий с балконами и люксами с доступом к бассейну и круглосуточным обслуживанием. В стоимость входит питание и напитки в 8 ресторанах и в нескольких барах. На территории есть спа-центр мирового класса, который предлагает омолаживающие процедуры, косметологические терапии и комплексы с сауной, парной и душами с водопадами. Отпуск с полным пансионом в этом курорте Коста-Рики ориентирован не только на индивидуальных путешественников, но и на семьи с детьми. Поэтому выбор активностей для всех возрастов постоянно расширяется: от велопрогулок и походов по тропическому лесу до активного вулкана, рафтинга, конных прогулок и водных видов спорта до настольного тенниса, просмотра фильмов на большом экране, пляжных вечеринок и уроков кулинарии и испанского языка.

12. Occidental Tamarindo

Один из самых романтичных курортов Коста-Рики с полным пансионом и идеальное место для медового месяца расположен на пляже Лангоста, в 2 километрах от центра Тамариндо. Этот пятизвездочный отель – единственный курорт с полным пансионом в этой части Коста-Рики. Вы можете выбрать размещение в одном из 198 номеров и люксов с видом на океан и элегантными сдержанными интерьерами. Это место идеально подходит для семейных отпусков и уединенного отдыха для пар, а также будет оценено поклонниками серфинга и любителями природных достопримечательностей. На территории отеля есть ресторан и бар, прекрасный спа-центр с косметическими и терапевтическими процедурами, открытый бассейн с джакузи и теннисный корт. Проведите время на солнце на безупречных пляжах, займитесь аэробикой в бассейне или каякингом, греблей и дайвингом или поиграйте в гигантские шахматы на территории – курорт не жалеет усилий, чтобы развлечь своих гостей.

13. Hotel Riu Palace

Этот огромный отель с полным пансионом на пляже Матапало в Гуанакасте, Коста-Рика, идеально подходит для семей. Здесь много пространства и более 500 номеров и люксов для размещения. Гостям предлагается 4 бассейна (с баром возле одного из них), джакузи, сауна, тренажерный зал и оздоровительный центр Renova Spa с разнообразными процедурами и массажем. На территории отеля есть несколько ресторанов. Отель организует пляжные активности (дайвинг, виндсерфинг, рыбалку в открытом океане, каякинг) и предоставляет оборудование для гостей, а также экотуры в вулканические зоны и развлечения для детей и всей семьи в течение дня. На территории отеля есть волейбольные корты, теннисный корт и гольф-клуб For Seasons. Как и большинство других курортов Коста-Рики, он является отправной точкой для экскурсий в Национальный парк Ринкон-де-ла-Вьеха, Сафари-парк и посещение Либерии, столицы провинции Гуанакасте.

14. Margaritaville Beach Resort

Курорты Коста-Рики обеспечивают все условия для различных активностей. Источник: Image margaritavillebeachresortcostarica.com

Этот отличный курорт на берегу Тихого океана с золотыми песками расположен на пляже Фламинго. Номера и люксы с аутентичным декором предлагают современные удобства и живописные виды с частных балконов на пляж, бассейн и сады. На этом курорте вы можете расслабиться у бассейна с коктейлем, загорать на прекрасном пляже или заниматься активными водными видами спорта, поиграть в теннис на корте, посетить фитнес-центр и занятия сальсой, а также насладиться массажем в спа-центре. Вы также можете разнообразить свое пребывание по прогулкам по тропическому саду и наблюдению за экзотическими животными, снорклингом, серфингом и глубоководной рыбалкой. Утренний круиз на съемной яхте, чтобы увидеть дельфинов и скатов-манта, оставит особое впечатление. Гости могут пообедать в трех ресторанах и насладиться напитками в двух барах, включая бар на крыше. Мы включили этот курорт в список лучших в Коста-Рике 2023, хотя здесь нет полного пансиона. Но есть подобный пакет, который включает в себя трехразовое питание, закуски и неограниченные напитки, попкорн и напитки в кинотеатре курорта, а также аренду велосипедов.