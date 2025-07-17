Перебронирование и возврат авиабилетов: как спасти поездку, если ваш рейс отменен

В июле сотни тысяч путешественников столкнулись с вынужденными отменами или задержками рейсов из-за сильных грозов, охвативших восточное и западное побережье Соединенных Штатов. По данным FlightAware, сервису отслеживания рейсов только за один выходной день в США было отменено около 2000 рейсов. К сожалению, такие события не редкость: наиболее распространенными причинами отмены рейсов являются неблагоприятные погодные условия и технические сбои в работе авиакомпаний и аэропортов. В Европе подобные проблемы также случаются, особенно во время пиковых туристических сезонов или из-за забастовок персонала, часто влияющих на авиасообщение.

В таких случаях авиакомпания обычно предлагает перебронирование. Это процесс изменения плана поездки, когда пассажира переоформляют на другое время или маршрут. Конечно, отмена рейса или его длительная задержка может испортить любую поездку, будь то отпуск или командировка. Однако важно сохранять спокойствие и соблюдать несколько рекомендаций по действиям при отмене рейса и перебронировании. Следование этим советам поможет спасти вашу поездку и улучшить ситуацию в таких неприятных обстоятельствах, особенно для европейских путешественников, защищенных строгими правилами ЕС.

Рейс отменен. Что делать дальше?

Авиакомпания обязана предложить вам перебронирование билета. Источник: Image wavebreakmedia_micro/Freepik

В Европейском Союзе пассажиры имеют значительные права в соответствии с Регламентом ЕС 261/2004, который регулирует компенсации и поддержку в случае отмены или задержки рейсов. Если ваш рейс отменен, авиакомпания обязана:

Перебронируйте вас бесплатно на ближайший доступный рейс, если вы все еще хотите путешествовать. Вы имеете право на альтернативный рейс в ваш конечный пункт назначения при схожих условиях. Вернуть полную стоимость билета, если вы решили отказаться от поездки. Это касается даже билетов, не подлежащих возврату, включая дополнительные сборы за выбор места, багаж и т.д. Принять компенсацию, если отмена произошла по вине авиакомпании (например, из-за технических проблем или операционных сбоев) и об отмене сообщили менее чем за 14 дней до вылета. Компенсация зависит от дальности полета: €250 для рейсов до 1500 км;

€400 для рейсов от 1500 до 3500 км;

€600 для рейсов свыше 3500 км.

Эти правила применяются ко всем рейсам, вылетающим из аэропортов ЕС, или к рейсам, прибывающим в ЕС, если их выполняет европейская авиакомпания. Рекомендуем внимательно ознакомиться с информацией о перебронировании и компенсации за отмену на сайте вашего перевозчика, поскольку некоторые авиакомпании могут иметь дополнительные внутренние политики.

Можно ли забронировать рейс другой авиакомпанией?

Прежде чем обращаться к агенту вашей авиакомпании, следует проверить альтернативные рейсы других перевозчиков. Если другой оператор имеет места на более подходящих рейсах, вы можете попросить перебронировать вас на этот вариант. Хотя авиакомпании не обязаны это делать, во многих случаях они могут пойти навстречу, особенно если их расписание не позволяет быстро найти альтернативу. В ситуациях массовой отмены рейсов агенты авиакомпаний обычно перегружены запросами, поэтому предложение конкретного решения может ускорить процесс. Также рассмотрите возможность использования соседних аэропортов, если они более удобны для вас.

Могу ли я получить отель или другую компенсацию?

В Европейском Союзе авиакомпании обязаны оказывать дополнительную поддержку в случае задержки или отмены рейса, если это произошло по их вине. Согласно Регламенту ЕС 261/2004, если вас перебронируют на вылетающий значительно позже рейс, авиакомпания должна обеспечить:

Питание и напитки в зависимости от продолжительности.

в зависимости от продолжительности. Доступ к средствам связи (телефон, электронная почта).

(телефон, электронная почта). Проживание в отеле, если задержка требует ночлега, а также трансфер до отеля и обратно.

Уровень компенсации зависит от продолжительности задержки и дальности полета. К примеру, если ваш рейс задержали более чем на 3 часа из-за проблем авиакомпании, вы можете претендовать на компенсацию, указанную выше.

Обязательно храните доказательства отмены или задержки рейса: посадочные талоны, письменные документы, выданные персоналом авиакомпании, багажные бирки и т.д. Также храните квитанции за ночлег, такси и питание, если вы были вынуждены оплачивать их самостоятельно – эти расходы могут быть возмещены.

Перебронирование задерживается – что делать?

При обращении в службу поддержки используйте свой статус постоянного пассажира. Источник: Image Freepik

Если рейс отменен, а процесс перебронирования затягивается, свяжитесь со службой поддержки авиакомпании, чтобы выяснить причину задержки. Используйте номер телефона для пассажиров с более высоким статусом в программе лояльности, если вы частый клиент перевозчика – это может ускорить решение вопроса. Если местная служба поддержки не может помочь, попробуйте обратиться в международный колл-центр – их агенты обычно имеют больше полномочий для внесения изменений.

Как застраховаться от отмены рейса?

Чтобы минимизировать проблемы из-за отмены рейсов, тщательно планируйте путешествие:

Выбирайте авиакомпании с гибкими условиями перебронирования. При покупке билетов внимательно ознакомьтесь с политикой авиакомпании по отменам, задержкам и компенсациям. Отдавайте предпочтение прямым и утренним рейсам, поскольку они обычно более надежны. Избегайте пиковых дат. Выбирайте менее загруженные дни для путешествий, чтобы уменьшить риск отмены из-за перегрузки авиакомпаний. Рассмотрите отель возле аэропорта, если у вас утренний рейс, чтобы избежать опозданий. Оформите страховку от отмены рейса. Такая страховка покрывает различные сценарии, от непредвиденных событий до травм или опозданий, и может обеспечить возврат средств или дополнительную компенсацию.

Отмена рейсов в 2025 году

Представители авиакомпаний отмечают, что количество отмен рейсов в 2025 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом благодаря найму дополнительного персонала и использованию более крупных самолетов. Однако дефицит кадров, включая авиадиспетчеров, пилотов и других ключевых специалистов, остается проблемой, которая может влиять на бесперебойность авиасообщения. Кроме того, природные явления, такие как штормы или вулканическая активность по-прежнему могут привести к отмене рейсов. В Европе забастовки работников авиационной отрасли также остаются значительным фактором, влияющим на расписание рейсов.

Для европейских путешественников важно знать свои права, предусмотренные Регламентом ЕС 261/2004 и быть готовыми к активному общению с авиакомпанией для защиты своих интересов. Сохраняйте спокойствие, документируйте все детали и используйте доступные инструменты, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным даже в случае непредвиденных обстоятельств.