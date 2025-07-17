В элитах России начинаются турбулентные процессы: кто и как готовится к транзиту власти

Аналитический центр Деловая Столица провел исследование "Преемники Путина. Кто и как готовится к транзиту власти в РФ". В элитах России начинаются определенные турбулентные процессы связанные с уменьшением финансового пирога, беспрецедентным в новейшей истории переделом имущества и лавинообразным расширением круга тех, кого могут посадить уже сегодня (неприкосновенными остались лишь 20 человек из окружения Путина, среднее и высшее звено ФСБ). Конечно, завтра никакой смены власти в России не будет, но запущенные процессы внушают определенный оптимизм.

Ниже – очень короткое резюме.

Итак, главные выводы из исследования:

* Тема транзита власти в РФ, несмотря на заявления самого Путина, табуирована, В то же время элиты уже начали мыслить и действовать в логике транзита (подготовки к транзиту).

* Ключевыми факторами, ускорившими транзитную логику, являются уменьшение бюджетного пирога и развертывание массовой национализации/реприватизации, которая в денежном эквиваленте масштабнее приватизации 1990-х годов.

* Важно отметить, что ключевой фигурой в национализации является генеральный прокурор Краснов. Но при этом Краснов не получил политической субъективности.

* На сегодня можем четко говорить, что армия не приобрела субъектность и перспективы обретения этой самой политической субъектности минималистичны.

* Крупный бизнес окончательно потерял политическую субъектность и все больше превращается в просителя дотаций из госбюджета.

* В ФСБ де-факто существует двоевластие, когда первый заместитель председателя ФСБ Королев напрямую выполняет задачи, поставленные Путиным, в обход своего непосредственного руководителя Бортникова. При этом ФСБ сохраняет свою главную роль в репрессивной системе РФ. На сегодняшний день своего кандидата в президенты в службе просто не существует. И, исходя из позиции Путина по отношению к дуумвирату, в среднесрочной перспективе такого кандидата может и не появиться. Если все будет развиваться по такому сценарию, мы будем видеть борьбу разных групп влияния в ФСБ на стороне тех или иных групп участников транзита.

* На сегодняшний день выстраивается система, в которой весомую политическую силу имеет лишь несколько групп влияния: это тандемы Патрушев-Чемезов, Ковальчуки-Кириенко и, вероятно, Игорь Сечин.

* Семья Путина не оформлена в какую-то политическую группу, но с большой долей вероятности мы можем предположить, что первый электоральный цикл транзита власти пройдет под слоганом "Мы продолжаем курс Владимира Путина", поэтому семья будет важной частью этого самого транзита.