Лучшие места в Турции для отпуска: куда и когда ехать на отдых в Турцию

Турция, одно из самых популярных летних направлений, предлагает оживленные прибрежные города, древние исторические достопримечательности, популярные достопримечательности и развлечения, а также прекрасные природные феномены. Эта яркая страна ежегодно привлекает миллионы туристов своими прекрасными пляжами, роскошными отелями (многие из которых работают по системе "все включено"), самобытной культурой и вкусной кухней. Это также одно из лучших мест в Турции для развлечений и отдыха с детьми благодаря отличным аквапаркам, зоопаркам и программам активностей на курортах. Если вы хотите провести следующий отпуск здесь, ознакомьтесь с лучшими туристическими направлениями Турции и спланируйте незабываемое летнее путешествие.

Стамбул

Голубая мечеть, Стамбул. Источник: Pixabay

Расположенный на стыке Европы и Азии, Стамбул объединяет культуры разных стран и континентов. Когда столица трех империй, Стамбул ныне является самым населенным городом Европы. История этого города насчитывает более двух с половиной тысячелетий, поэтому первое, что привлекает туристов – это величественные исторические достопримечательности. Во время отпуска в Турции посетите изысканные византийские постройки, такие как собор Святой Софии, и полюбуйтесь минаретами Голубой мечети, созданной в османскую эпоху. Туристам советуют обязательно включить в маршрут дворец Топкапы и Базилику Цистерну, а также район Султанахмет, охватывающий многие известные достопримечательности. Также добавьте к идеям отдыха в Турции посещение пролива Босфор, знаменитого Гранд-базара и районов Фенер и Балат. Минимальный список дел в Стамбуле завершает один из самых известных символов города – башня Галата, предлагающая потрясающие виды на Босфор и исторический центр.

Когда ехать в Стамбул

Это одно из самых популярных туристических направлений в Турции, поэтому лучше посещать его, когда основной поток туристов уменьшается. Оптимальное время – июнь и сентябрь. Средняя температура воздуха в этот период составляет 22°C.

Где остановиться

В Стамбуле множество отелей. Некоторые из них расположены в исторических зданиях, например The Public на знаменитой улице Истикляль в здании 1901 года.

Бодрум

Бодрум – популярное направление для прекрасного пляжного отдыха и ночной жизни. Источник: Pixabay

Когда-то здесь располагался древний город Галикарнас, известный одним из чудес света – Мавзолеем Мавсола. Его руины сохранились по сей день, и сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Бодрума наравне со средневековой крепостью Бодрума.

Но в туристических кругах этот регион известен как лучшее место в Турции для отпуска благодаря прекрасному побережью и оживленной ночной жизни: на пляжах, в районе марины и в самом городе есть много баров и клубов. Регион имеет одни из лучших туристических направлений Турции, окруженные зелеными холмами, живописными деревнями и маринами, заполненными яхтами. Бирюзовые воды омывают пляжи с мелким золотым песком, а улицы поблизости устланы роскошными курортами.

Когда ехать в Бодрум

В разгар лета в Бодруме жарко, максимальная средняя температура в июле и августе достигает 35°C. Планируйте лучший отпуск в Турции ближе к октябрю – туристов меньше, цены доступнее, а температура колеблется около 22°C.

Где остановиться

Для роскошного отдыха обратите внимание на Kaya Palazzo. Этот большой приморский курорт в 15 минутах от города предлагает изысканное расположение, частный пляж и открытый бассейн.

Анталия

Уникальная архитектура – одна из главных достопримечательностей Турции. Источник: Pixabay

Одна из самых лучших туристических зон в Турции – Анталия. стены, аквапарк и великолепные виды на море и марины.

После исследования Анталии наслаждайтесь красотой водопадов Дюден и Куршунлу или отправляйтесь в поход по горам Тавр. Лучшие пляжи региона можно найти в городках Патара, Коньяалты и Чирали.

Когда ехать в Анталию

В июне и августе отдых здесь не доставит максимального удовольствия из-за жары: температура превышает 35°C, поэтому следует избегать этих месяцев при планировании поездки в Турцию, а в сентябре температура снижается до 25°C, а осадков мало.

Где остановиться

Вы можете погрузиться в атмосферу красочной Анталии, остановившись в ее историческом центре.

Измир

Один из самых больших и старейших городов Турции, многие путешественники несправедливо обходят стороной.

Прибыв в Измир, добавьте к маршруту отпуска известные исторические достопримечательности Турции: Часовую башню на площади Конак, агору в районе Намазгах, происходящую с римских времен, и древний замок Кадифекале.

Когда посетить Измир

Комфортная температура для посещения, около 25°C, наблюдается в июне и сентябре. Но есть смысл планировать Измир для лучшего отпуска в Турции в мае или октябре, когда туристов меньше, но погода почти такая же теплая.

Где остановиться

Не удаляйтесь от пляжей: остановитесь в отеле на берегу моря, например, Key, а также номера с прекрасными видами на море, спа и ресторан.

Кападокия

Очаровательная Каппадокия. Источник: Pixabay

Этот регион не похож на ни один другой в Турции, но он точно входит в список мест, куда стоит поехать на отпуск. аутентичной местной кухней и гостиницы.

Среди самых популярных активностей для путешественников здесь – пешие тропы, велопрогулки и необычные музеи под открытым небом. Но лучшая часть отпуска в этом регионе Турции – полеты на воздушных шарах.

Когда ехать в Каппадокию

Лучшее время, чтобы увидеть живописную картину многочисленных воздушных шаров в небе – это лето.

Где остановиться

В этом регионе стоит попробовать необычные места для проживания в Турции.

Каш

Между Бодрумом и Анталией расположен еще один интересный городок, являющийся лучшим местом для отпуска в Турции для любителей активного отдыха. Каш расположен между Средиземным морем и горами Тавр, а поблизости проходит знаменитая ликийская тропа длиной 320 миль. Поэтому путешественники найдут лучшие места для проживания и разнообразные активности на природе в Турции: пешие походы, треккинг, каякинг, парапланеризм, дайвинг и многое другое.

Сам городок довольно маленький, но не менее атмосферный. Найдите время, чтобы исследовать его булыжные улочки с побеленными домами и коричневыми черепичными крышами, а также ухоженные пляжи. Для любителей истории также есть интересные туристические направления в Турции, такие как руины древних городов, амфитеатр Каша и частично затопленный остров Кекова.

Когда ехать в Каша

Оптимальная температура для путешествий – около 22°C в мае и октябре. В промежуточный период погода более жаркая, а количество отдыхающих растет.

Где остановиться

Многие ассоциируют Турцию как туристическое направление, прежде всего, с пляжами. Выберите прибрежный отель возле Каша, например Manadlin, который расположен в 10 минутах езды на западной стороне полуострова.

Олюдениз

Олюдениз является домом для одних из самых живописных пейзажей в мире. Источник: Pixabay

Главная достопримечательность этого туристического направления в Турции – уникальная природа. Эти красивые места Турции для отпуска воплощают мечты о рае с идиллическими пляжными пейзажами. Голубая лагуна привлекает своими лазурными водами и участками чистого белого песка. Окруженная зелеными холмами, береговая линия Олюдениза является одним из самых популярных пляжных, плавательных и водных спортивных направлений Турции. Это место обычно переполнено, но вы можете найти еще более красивые пляжи в соседнем национальном парке Кидрак.

Другие путешественники также отдают должное красоте Голубой лагуны, но не отдыхая на пляже. Гора Бабадаг, вдали от моря, является популярным местом для парапланеризма. Таким образом, вы можете оценить панорамный вид на лагуну и окружающие пейзажи природного заповедника. После удовольствия спокойствием природы Турции вы можете найти различные варианты для питания или развлечений в самом селе Олюдениз или отправиться в город Фетхие, что за полчаса езды.

Когда ехать в Олюдениз

Как и в других лучших туристических зонах Турции, лучшее время для посещения с точки зрения погоды – июнь и сентябрь со средней температурой 24 °C.

Где остановиться

Остановитесь у пляжа, чтобы насладиться каждым мгновением. Например, отель Bronze расположен в 50 метрах от песка и предлагает открытый бассейн и завтрак.