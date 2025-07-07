Несколько дней назад бывшая немецкая канцлер Ангела Меркель выступила во дворе Шверинского замка на панельной дискуссии по темам агрессивной войны России против Украины, войны в Газе и новой цели НАТО по увеличению военных расходов. Об этом передало Северо-Германское радио (Norddeutscher Rundfunk, NDR).

Ангела Меркель (ХДС) намеренно дистанцировалась от министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) одним заявлением. Она сказала, имея в виду российскую агрессивную войну против Украины: "Мы должны стать способными к миру благодаря военной силе". Писториус ранее заявлял, что Германия должна стать "способной к войне".

В своем разговоре с радио NDR Меркель отметила важность дипломатии в агрессивной войне России против Украины. Нападки лучше всего предотвратить, развивая сдерживающий эффект и одновременно пытаясь поддерживать дипломатические контакты, сказала бывший канцлер: "Именно так мы пережили холодную войну, и именно так мы должны пережить будущую". Хорошо, что люди снова разговаривают с Россией. "Без разговоров эта война точно не закончится", - подчеркнула Меркель.

Как видим, Ангела Меркель не изменяет свою риторику. Ее совершенно не волнует то, какие разговоры ведутся с Москвой. Для нее главное, чтобы они велись. Как и не волнует и то, что никакими разговорами о войне Российской Федерации никогда не остановить. О миротворческих переговорах Меркель с Путиным мы хорошо помним, как и о том, к чему они в итоге привели для Украины.

И каждый раз, после страшных обстрелов российскими имперцами Киева и Украины, упоминается о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель. Которая также ответственна за войну Путина в Украине, как и ее подельник – российский диктатор. Ведь именно она, на Бухарестском саммите в 2008 году, заблокировала вместе с президентом Франции Николя Саркози вступление Украины в НАТО.

Теперь эта дама на "заслуженной" политической пенсии, и время от времени рассказывает медиа, что это ее решение было правильным. Но для нас, украинцев, этот человек сыграл очень зловещую роль. Подыграв Путину, она открыла ему путь для нападения на украинское государство. И очевидно, что пришедшего тебя убивать врага умиротворить никакими словами – невозможно. Его можно только уничтожить.

В ее совести сегодня сотни тысяч смертей украинских граждан. И очень важно, чтобы эта "Фрау Миротворка" понесла всю полноту ответственности за свои зловещие решения по Украине. Она ведь перекрыла нашему государству возможности попасть в зону безопасности, которую предоставляет членство в Североатлантическом альянсе. Этим направив Москве четкий сигнал, что Украина теперь остается один на один с Российской Федерацией.

Эта персона из прошлого не дала шанса украинцам на мирную жизнь, но подыграла своему другу из Кремля, цинично действуя в его геополитических интересах. С тех пор как ее впервые избрали на должность канцлера в 2005 году, Ангела Меркель стала для Путина очень ценным политическим активом. Ведь она сделала все для того, чтобы критически снизить вооруженные силы Германии, а закрыв все атомные электростанции, перевела Федеративную Республику Германию на почти полную зависимость от России в поставках газа и нефти. Готовя этим невозможность для немцев спрыгнуть с газонефтяной иглы Российской Федерации.

Также следует вспомнить, что фрау Меркель продвигала и защищала необходимость прокладки и функционирования немецко-российских трубопроводов Северного потока-1 и Северного потока-2. Которые давно нужно было бы демонтировать, поскольку Кремль до сих пор не отказался от планов реанимации этой энергетической угрозы для объединенной Европы.

А сделав Североатлантический альянс уязвимым к капризам противника, которым и после окончания холодной войны была и оставалась Россия, Меркель тем самым показала Путину, что к его требованиям будут прислушиваться. И Москва может решать, кого можно принимать в Альянс, а кто не имеет права на коллективную защиту. Хотя именно для обороны Европы от СССР НАТО и было создано.

Однако эта фрау считала, что членство в НАТО "повредило" бы Украине. Теперь же мы воочию убедились, какими трагическими кровавыми последствиями вылились решения этого человека для украинского народа. Хотя эта пророссийская политика такого высокого ранга не могла не знать того, что если бы Украина была членом НАТО, защищенным статьей 5 Североатлантического договора, и членом Европейского Союза, защищенным пунктом о взаимной обороне (статья 42.7) Договора о Европейском Союзе, 24 февраля украинские земли.

Почти 30 лет Украину держали на пороге НАТО и Евросоюза, провоцируя этим Путина на нападение. Ведь, в таком случае, логика Москвы была следующей: если Европа не вовлекает Украину в европейские структуры, значит она, как и мы, не считает ее полноценным государством. А значит, что нет никаких препятствий для вторжения. Чем еще объяснить, что всем европейским государствам можно было до НАТО и ЕС, а для Украины постоянно придумывали басни о ее неготовности к вступлению?

Диктаторы не понимают язык дипломатии – только язык силы. И теперь уже для большинства европейских лидеров становится очевидным, что все попытки умиротворения российского деспота были тщетными и абсолютно провальными. А если Украине не помочь и позволить Путину захватить ее территории, то следующими уж точно будут они. Потому что если рухнет Украина – рухнет Европа.

Понятно, что немногие политики готовы признавать свои ошибки и неправоту. Но часто после выхода на пенсию, на пороге вечности они становятся немного честнее. Но это совсем не касается Меркель, которая при своем правлении и после него, в упор не желала замечать коррупцию и преступления против человечности тоталитарного путинского режима клептократов. Ее ошибки и ложные представления о реальности усилили намерения Путина применить силу и проложили путь ко всем его военным преступлениям против Украины.

Действия Меркель в отношении Путина свидетельствуют либо о политической неполноценности, либо о неприкрытом ее вовлечении в обслуживание политических прихотей Москвы. Алогично, что человек, который благодаря своей должности, имел от немецких спецслужб всю необходимую ему информацию и когда-то проживал в ГДР под советским контролем, не понимал того, какую опасность представляет Путин.

Политические подходы Ангелы Меркель очень напоминают позицию премьер-министра Великобритании 1937-1940 годов Невилла Чемберлена. Он также никогда не брал на себя ответственности за свои действия, но всегда умиротворение диктаторов приводит к войне. Если бывший канцлер не понимала неизбежного результата своей миротворческой деятельности и заигрывания с российским диктатором, то она все время не соответствовала должности, на которой так долго находилась.

Меркель является позором для Германии. Работая на посту канцлера, она откровенно обслуживала интересы Путина и Российской Федерации. За что "Фрау Миротворка" должна понести заслуженное наказание. В самой Германии этот вопрос уже неоднократно поднимался, но он до сих пор так и не нашел своего логического продолжения.

Предшественник Меркель, Шредер, получал почти 1 миллион долларов в год от контролируемых Россией энергетических компаний. Похоже, что зло глубоко укоренилось среди политического класса в Германии. Поэтому вряд ли в Берлине заинтересованы в том, чтобы "политическое меркельство" в их стране получило свое продолжение.

Ведь безнаказанное зло является приглашением для других европейских политиков работать на интересы России, заранее отлично зная, что им за это ничего не будет. Конечно, можно рассматривать разные варианты. Но сейчас вырисовывается решение, которое могло бы упростить ситуацию, возникшую из фрау Меркель.

За предательство интересов германского народа, антигерманскую деятельность и желание помочь русским врагам, лишить Ангелу Меркель, как и другого бывшего канцлера Герхарда Шредера, гражданства Германии. С последующей возможной депортацией этих лиц в Российскую Федерацию.

Потому что если вы так любите Россию и работаете на ее интересы, то переезжайте туда и присоединяйтесь к компании Башара Асада, Виктора Януковича и других политических вассалов прогоревших диктатора Путина. Зло непременно должно быть наказано.

Ведь победа России в войне в Украине означала бы распад НАТО и ЕС, поскольку запугивание и вмешательство в выборы положат конец демократии в Европе.

А когда Украина сможет выиграть эту войну, путинизм и рашизм терпят закономерный крах. Ведь российско-украинская война – это испытание не только для Украины и Европы. Это испытание для всего коллективного Запада и демократической цивилизации.