Известные сооружения Рима: Топ-12 самых красивых построек итальянской столицы

Римская архитектура, как современная, так и древняя, соединена с подлинными шедеврами инженерного искусства, известна во всем мире. Одна из самых богатых столиц по культуре и истории, она демонстрирует множество сокровищ, отражающих особый стиль. Некоторые здания более тысячи лет, свидетельствуя об уровне цивилизации, которого достиг город на протяжении веков. Посещая итальянскую столицу, мы рекомендуем осмотреть несколько известных зданий Рима из следующего списка, которые точно оставят приятные воспоминания о путешествиях и атмосферных фотографиях.

Колизей

Открывшись еще в 80 году н.э., это известное сооружение Рима никогда не перестает поражать всех. Колизей, ранее известный как амфитеатр Флавиев, был гигантской ареной диаметром около 500 метров. Он мог вместить более 50 тысяч зрителей (по некоторым оценкам до 80 тысяч), которые могли быстро покинуть место благодаря сети выходов, названных "вомиториями". Массивный амфитеатр использовался для многих соревнований, включая кровавые бои не на жизнь, а на смерть. В период расцвета Колизей был украшен мраморными изваяниями в каждой из многочисленных арок. Несмотря на свой почтенный возраст, амфитеатр принимает гостей, даря незабываемые впечатления. Советуем не только сфотографироваться перед культовыми арками, но заглянуть внутрь и исследовать руины. Туристы могут ступить на арену, где проходили ужасные представления, а также спуститься в подземелье, где гладиаторы ждали своей участи.

Базилика Святого Петра

Невероятная церковь, украшенная золотом и мрамором. Источник: Image Mauricio A./Pixabay

Количество церквей в итальянской столице превышает 900. Однако одно из самых известных построек Рима — Базилика Святого Петра — заслуживает особого внимания. Внутри можно увидеть культовые произведения искусства Микеланджело, Карла Мадерно, Браманте, Бернини и других. Церковь поражает размерами и может вместить 20 тысяч человек. Отдельным произведением искусства базилики есть купол, строительство которого завершилось в 1614 году. Интерьер этого выдающегося здания изысканно украшен огромным количеством мрамора и золота, включая картины и скульптуры итальянского Ренессанса. Вершина этого известного здания в Риме, Италия, предлагает невероятные виды на площадь Святого Петра и расположена недалеко от самых популярных туристических мест, таких как Ватиканские музеи и Сикстинская капелла.

Театр Марцелла

Одной из центральных культурных особенностей в лучшие времена Римской империи были не только кровавые гладиаторские бои и спортивные мероприятия, но и знаменитые театральные представления. Одно из самых известных построек Рима — Театр Марцелла — заслуживает особого внимания. Расположенный на восточном берегу реки Тибр в центре исторического района столицы, театр по форме и дизайну напоминает знаменитый Колизей. Вы можете увидеть большое количество арок на наружных стенах, но масштаб самого здания, конечно, не так велик. Строительство Театра Марцелла завершилось в 13 году н. во время правления Августа Цезаря. С тех пор значительная часть знаменитого заведения разрушилась, но большинство стен и сам фундамент остались в хорошем состоянии.

Витториано

Это римское здание, называемое "свадебным тортом", расположено на знаменитой площади Венеции. Белое мраморное здание, возведенное на склоне Капитолийского холма, вызвало противоречивые мысли с момента открытия. Витториано или Алтарь Родины был построен в честь первого короля объединенной Италии, Виктора Эммануила II. Комплекс включает музей, но самым интересным является верхний уровень "свадебного торта". Верхний ярус памятника, до которого можно добраться до стеклянного лифта, предлагает панорамный вид на город. В ясный день видна почти вся столица, включая окрестности и живописные холмы за городом.

Пантеон

Известные постройки можно найти почти на каждом шагу в Риме. Однако одно из наиболее сохранившихся старинных зданий заслуживает особого внимания. Пантеон — древнее сооружение, построенное в 128 году н.э. римским императором Адрианом. Здание было спроектировано как храм в честь 12 важнейших божеств. Позже, в 608 году, Пантеон был превращен в христианскую церковь. Пантеон поражает размерами. Окулюс, круглое отверстие диаметром 9 метров, расположен в центре полусферического купола. Это единственный источник света, символизирующий связь между небом и храмом. Внутри здания можно увидеть гробницы Виктора Эммануила II и других выдающихся итальянцев, включая Рафаэля.

Палаццо делла Чивилта Италиана

Палаццо делла Чивилта Италиана, более известный как "квадратный Колизей", был построен в 1942 году для Всемирной выставки по приказу Муссолини. Проект реализовали Марио Романо, Джованни Гуэррини и Эрнесто Ла Падула, одни из самых уважаемых архитекторов своего времени. Вторая мировая война помешала планам грандиозного открытия культового здания в Риме, но, несмотря на его четко фашистскую архитектуру, она все еще стоит в итальянской столице. Дворец Итальянской Цивилизации задумывался как музей, в котором скульптуры должны храниться в полуоткрытой среде. Здание покрыто белым мрамором и включает в себя большое количество лоджий, украшенных статуями, подобно культовому римскому памятнику — Колизею. Сейчас Палаццо делла Чивилта Италиана занимает бренд Fendi, поэтому на первом этаже часто проходят выставки, открытые для всех.

Музей Ара Пачиса

Это римское здание отличается стеклянным фасадом и прямыми белыми линиями в противоположность контрастному сочетанию итальянских архитектурных стилей и выгоревших пастельных цветов. Музей Ара Пачиса был спроектирован Ричардом Мейером, известным американским архитектором. Когда часть большого комплекса, древний алтарь теперь является центральным элементом музея. Мраморное сооружение было построено в 13 году до н. в честь императора Августа и использовалась, парадоксально, для жертвоприношений богини Мира (Pax). Алтарь отличается сложностью декоративных элементов с фризами, изображающими битвы, фигуры и процессии.

Замок Святого Ангела

Прекрасный замок в Риме. Источник: Image 5786499/Pixabay

Одно из лучших построек Рима — Замок Святого Ангела. Это величественное цилиндрическое здание расположено вдоль реки Тибр. Построенный при Адриане, Замок Святого Ангела предназначался для использования в качестве гробницы римского императора. Строительство началось примерно в 123 году н. До сих пор ученые не смогли определить место захоронения Адриана. По одной из версий, императора кремировали, а его прах развеяли над замком. В 400 году н. здание превратили в военную крепость во время многочисленных сражений Римской империи с германскими племенами. Сегодня одно из самых известных построек Рима привлекает миллионы туристов со всего мира. До Замка Святого Ангела можно добраться по мосту, соединяющему культовое здание с противоположным берегом Тибра.

Палаццо Дориа Памфили

Это красивое здание в Риме, которое часто несправедливо обходят вниманием из-за его расположения на Виа дель Корсо – активной, всегда шумной улице, заполненной сетевыми магазинами. Галерея Дориа Памфили была спроектирована в XVII веке известным итальянским архитектором Франческо Николетти. Здание получило свое название благодаря семье Дориа, владевшей галереей и зданием с начала ее основания. За снаружи строгим фасадом скрывается живописный дворик. Однако особого внимания заслуживает музей на верхнем этаже. Главная галерея, состоящая из четырех коридоров, наполнена мраморными скульптурами, картинами, фресками и другими произведениями искусства. В зеркальном зале Палаццо Дориа Памфили, который почти всегда остается полупустым, можно найти портрет Папы Иннокентия X кисти Веласкеса, а также картины Тинторетто и Караваджо. Коллекция галереи насчитывает более 400 уникальных и разнообразных произведений. В сочетании с украшенными залами это создает впечатление обитания в особом, незабываемом месте.

MAXXI

Популярное здание в Риме, не старинное сооружение, является домом для Национального музея искусств Италии XXI века. MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) был создан известной британской архитекторшей Захой Хадид. Здание выделяется среди классических древних сооружений и средневековых дворцов своими изогнутыми металлическими трубами и изогнутой лестницей. Музей расположен в популярном районе Фламинио, привлекая эклектичных, творческих посетителей, желающих исследовать уникальную архитектуру MAXXI и его художественные коллекции со всего мира. Наиболее достойны внимания величественные стальные и стеклянные инсталляции.

Квартал Коппеде

Джино Коппеде, известный итальянский архитектор и скульптор, получивший полную свободу для проектирования нового района в столице в 1917 году, решил не останавливаться на одном стиле. Квартал Коппеде – это не просто одно здание для осмотра в Риме, а целый комплекс построек, окружающих площадь Минчо. Детали в стиле ар-нуво, готические акценты, греческое и средневековое влияние: работы Джино Коппеде поражают своей многогранностью и разнообразием. К сожалению, культовые постройки Рима сейчас закрыты для публики, поскольку внутри расположены частные офисы и квартиры. Тем не менее, мы рекомендуем прогуляться по району Триесте, чтобы увидеть многочисленные декоративные детали эклектических фасадов. Вы даже можете увидеть огромные наружные люстры!

Казино дель Бель Респиро

Дорога к Казино дель Бель Респиро пролегает через самый большой парк столицы, Виллу Памфили, прогулка по которому доставляет удовольствие благодаря живописным полям и высоким соснам. Это изысканное здание в Италии, Риме, было построено в 1644 году. К сожалению, вилла закрыта для публики, но ее внешний вид стоит короткой прогулки. Само здание окружено резными декоративными фигурами, которые намекают на невероятный интерьер, скрытый за голубыми ставнями.