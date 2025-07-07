Исследование рынка в Украине: доступные источники данных для бизнеса

Прежде чем выйти на новый сегмент, заключить сделку или запустить продукт, важно понимать, как устроен украинский рынок. Надежная информация — основа качественного анализа, а следовательно, и эффективных решений. Ее можно получить из открытых источников или через профессиональные аналитические платформы.

Об исследовании рынка с помощью различных источников — читайте в материале.

Как исследовать украинский рынок: источники достоверной информации и роль аналитики Открытые государственные реестры

Большинство хозяйствующих субъектов в Украине фиксируются в официальных базах. Для первичного исследования рынка доступны следующие реестры:

Единый государственный реестр юридических лиц и ФЛП (ЕГР) – базовая информация о компаниях и предпринимателях;

Реестр прав на недвижимое имущество — сведения о собственности;

Единый реестр судебных решений (ЕГССР) – данные о судебных производствах;

Реестр плательщиков НДС – проверка налогового статуса;

Реестр должников, санкционный список СНБО, декларации НАПК, база разыскиваемых лиц МВД.

Другие отраслевые или профильные базы в зависимости от сферы.

Эти источники позволяют собрать базовую информацию: наличие долгов, судебных дел, статус регистрации и т.п. Однако они не дают полную аналитическую картину.

Медиа и репутационный фон

Для оценки публичного имиджа брендов или компаний можно использовать публикации в СМИ, форумах, порталах отраслей. Они дополняют представление о ситуации на рынке, однако следует учитывать, что такая информация не всегда проверена или объективна.

Аналитические платформы – источник целостного видения

Наиболее эффективный способ исследования рынка Украины — использование аналитических инструментов, объединяющих данные из десятков источников, структурирующих их и предоставляющих в удобном формате. Именно аналитика позволяет увидеть взаимосвязи, выявить закономерности и принимать решения на основе фактов.

Одним из таких решений является YC.Market — платформа, которая не только предоставляет информацию о компаниях и ФЛП, но и позволяет исследовать целые рынки: фильтровать компании по деятельности, финансам, участию в тендерах, регионах и т.д.

В следующем разделе – больше о том, как YC.Market помогает превратить открытые данные в практические решения для бизнеса.

YC.Market – аналитический инструмент для глубокого исследования рынка Украины

YC.Market – это современная аналитическая платформа, созданная на основе открытых данных, позволяющая проводить глубокое исследование рынка Украины в конкретной сфере и в целом, расширять базу клиентов и партнеров, а также следить за появлением новых игроков на рынке.

Платформа охватывает более 7,5 миллионов компаний и ФЛП, что позволяет строить полную картину рынка: по региону, виду деятельности, финансовым показателям, участию в тендерах, изменениям в составе собственников и т.д. Вы можете фильтровать нужные параметры прямо на платформе или загрузить аналитический отчет в формате таблицы – для более глубокого анализа в удобной для вас среде.

Отдельное преимущество - функция "Мониторинг", которая автоматически отслеживает вновь созданные компании и предпринимателей. Это открывает возможности для своевременного обнаружения новых конкурентов или потенциальных клиентов в вашей нише.

YC.Market особенно ценен для специалистов по продажам, маркетингу, развитию бизнеса и комплаенсу – всех, кто отвечает за поиск, проверку и выбор надежных контрагентов. Платформа помогает принимать взвешенные решения на основе актуальной и структурированной информации.

Следовательно, исследование рынка, анализ конкурентов, проверка потенциальных или текущих контрагентов — все это сегодня невозможно осуществить быстро и точно без аналитических инструментов, которых требует время и место, где строится бизнес.