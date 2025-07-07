Трамп впервые признал: он не уверен, что ему удастся остановить русско-украинскую войну

После шести с момента возвращения в Овальный кабинет разговора с Владимиром Путиным — и только через четыре месяца после восстановления президентских полномочий — Дональд Трамп впервые признал: он не уверен, что ему удастся остановить российско-украинскую войну. И выразил разочарование результатами переговоров с российским лидером.

Это было первое настоящее разочарование Трампа, хотя очевидное нежелание Путина соглашаться на любые его предложения можно было увидеть еще раньше. Американский президент считал, что ключом к завершению войны является прекращение огня на фронте, за которым должен начаться длительный переговорный процесс, дополненный политическими и экономическими преференциями. Такая логика казалась Трампу простой. Но не Путину, тот видит завершение войны не в компромиссах, а в уничтожении Украины как государства.

С самого начала диалога с Трампом Путин пытался использовать сам процесс переговоров не для достижения мира, а как способ сохранения контактов с американским президентом, параллельно продолжая боевые действия. После четвертого телефонного разговора Трамп фактически согласился на проведение переговоров во время войны — заблокировал уже согласованные с европейскими союзниками санкции, убедил Киев принять участие в фиктивном диалоге в надежде, что Путин оценит этот жест и согласится на прекращение огня.

Когда и это не сработало, американский президент пошел еще дальше. Перед шестым разговором с Путиным США приостановили поставки оружия Украине, а ранее частично сняли санкции с ряда российских финансовых учреждений (формально — в рамках ослабления ограничений в отношении Сирии). Но и эти шаги не принесли результата. Путин снова отверг все предложения Трампа — и даже разрешил своим советникам поиздеваться над американским президентом. После переговоров кремлевские спикеры говорили, что главным достижением стала договоренность об обмене фильмами — якобы защищающими "общие ценности" России и новой американской администрации.

Так Трамп окончательно убедился, что процесс, в котором он пытался убедить Путина, зашел в тупик. Об этом можно было говорить еще в первый день, когда Трамп заявил, что завершит войну через 24 часа. Но понадобилось четыре месяца, чтобы прийти к выводам, очевидным еще до избрания: у президента США нет волшебной палочки, которой можно заставить Путина прекратить войну. Ее не было у Джо Байдена. Ее не будет и у преемника Трампа. Но каждый американский президент может способствовать завершению войны — на условиях, важных для цивилизованного мира.

В США, как и в других западных странах, часто говорят, что Украина должна быть благодарна за помощь. Но Запад помогает не ради Украины. Он помогает ради себя. Украинцев не нужно благодарить ни Трампа, ни какого-либо другого гражданина США или Европы. Как в свое время не за что благодарить Джорджа Буша-старшего жителей Кувейта, оккупированного Ираком и уволенного международной коалицией во главе с США.

Соединенные Штаты действовали и должны действовать ради сохранения международного порядка, установленного после Второй мировой войны. Порядка, согласно которому одно государство не имеет права присоединять территории другой. Каждый знает, чем отличается Ирак времен Саддама Хусейна от России Путина. Россия – ядерное государство. Но если мир смирится с тем, что ядерное государство может делать с чужими землями все, что заблагорассудится, — война в Украине станет прецедентом. И тогда путь к распространению ядерного оружия в десятках стран будет открыт.

Потому что ядерная бомба – это уже будет не о защите. А о праве на агрессию.

Будущее мира решается именно сейчас. Если США докажут, что они способны сдерживать ядерный шантаж и восстанавливать международное право, это сохранит жизнь не только украинцам, но и, возможно, миллионам американцев в будущей ядерной войне.

Следовательно, речь не о благодарности. Речь о том, что именно украинцы держат сейчас удар российской агрессии и создают надежды на возвращение к силе права, а не к праву силы.

Благодаря этому граждане других стран все еще имеют шанс жить в мире. И да, никто из этих граждан не сможет остановить войну. Но президент США может больше, чем кто-либо другой. Он может хотя бы

– усилить помощь Украине,

– восстановить давление новыми санкциями,

– заставить Китай и других союзников Москвы отказаться от закупки российской нефти,

– лишить Путина иллюзии о возвращении на международную арену до завершения войны.

И тогда, возможно, удастся если не завершить войну, то хотя бы создать условия для прекращения огня. Те же условия, которые дадут всем нам возможность определиться, как действовать дальше. И именно это и будет главным итогом шести бесполезных разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.