Finnair напоминает пассажирам о правилах перевозки ручной клади накануне новых ограничений ЕС по жидкостям

Finnair разъяснила свою политику относительно ручной клади для разных типов тарифов в ответ на часто задаваемые вопросы путешественников. Пассажиры с билетами Light, Classic и Flex имеют право взять с собой одну небольшую вещь и одну стандартную ручную кладь. Однако пассажиры с тарифом Superlight могут брать только небольшую вещь, которая помещается под сиденье, если они не приобретут дополнительную сумку или не будут иметь права на льготы по программе лояльности авиакомпании.

Чтобы помочь путешественникам правильно упаковывать вещи, Finnair определила точные ограничения по размеру и весу багажа. Эти правила важны для обеспечения плавного процесса посадки и эффективного использования пространства в салоне:

Ограничение по размеру:

Небольшая личная вещь: максимум 40 х 30 х 15 см

Стандартная ручная кладь: максимум 55 х 40 х 23 см

Ограничение по весу:

Пассажиры бизнес-класса могут брать ручную кладь общим весом до 12 кг.

Пассажиры эконом- и премиум-эконом класса имеют ограничения в 8 кг.

Дополнительная информация:

Сумки, слишком большие или тяжелые, необходимо сдавать в багажное отделение самолета, что может вызвать дополнительные сборы.

Товары, приобретенные в аэропорту, должны помещаться в пределах разрешенной нормы багажа пассажира

Помимо этих внутренних обновлений пассажирам следует подготовиться к новым ограничениям ЕС в отношении жидкостей. Начиная с 1 сентября 2024 года, все жидкости в ручной клади должны быть в контейнерах объемом не более 100 мл во всех европейских аэропортах, включая Хельсинки. Исключения составляют необходимые медицинские средства, связанные с путешествиями и детское питание, но все равно подлежат процедурам проверки безопасности в аэропорту.

Эти изменения, вероятно, окажут влияние на привычный порядок пассажиров в аэропорту. Путешественникам нужно тщательно проверить нормы багажа, связанные с их тарифом, и убедиться в соответствии правилам жидкостей во избежание задержек. Отделение медицинских устройств и средств передвижения от стандартных ограничений багажа обеспечивает доступность без компромиссов для пространства для других международных пассажиров.

Для тех, кто планирует предстоящие поездки, обновленная политика предлагает более четкие ожидания и снижает риск непредвиденных сборов. Проверка деталей багажа перед вылетом, особенно для стыковочных рейсов, будет очень важной. С приближением новых правил ЕС путешественникам стоит сейчас начать подготовку и тщательно упаковывать вещи, чтобы обеспечить более комфортный опыт в аэропорту и избежать ненужных проблем.