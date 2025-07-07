Лучшие панорамные бары Парижа: 12 идей для напитков и прекрасных пейзажей

Парижский горизонт — один из самых известных в мире. Во время путешествия список дел в Париже может оказаться огромным и пугающим. Но то, что должно быть в ваших планах, — это посещение волшебных и атмосферных панорамных баров французской столицы. Что может быть лучше, чем любоваться архитектурными достопримечательностями с высоты с великолепным коктейлем в руке? Ниже вы найдете топ-12 лучших панорамных баров Парижа со всей необходимой информацией (местонахождение, сезон работы, атмосфера), чтобы выбрать, какой посетить первым. Вы также можете пройтись по лучшим крышным барам и насладиться самыми увлекательными панорамами Парижа.

1. Bar le Perchoir

Уютное место с цветочным декором – отличный выбор для созерцания заката. Источник: Image Leperchoir.fr

Этот недавно отремонтированный и многолюдный ресторан возле станции метро Menilmontant имеет огромную террасу на крыше с красивым баром в богемном стиле и крытой террасой. С высоты 7-го этажа открывается 360-градусная панорама города с великолепными закатами над Сакре-Кер. Этот бар можно считать самым лучшим панорамным баром Парижа. Пространство украшено мягкими диванами и стильными деревянными столами, с горшками для растений и ароматными травами вокруг бара и зон отдыха. В меню есть фирменные коктейли дня, но обязательно попробуйте продукцию le Perchoir – джин и водку, дистиллированные вблизи Коньяка. Также есть разливное и импортное бутылочное пиво, вино и сезонные закуски. Терраса вмещает 100 человек, и у входа часто бывает очередь, поэтому, если хотите столик, лучше прийти рано или после 22 часов. Бар работает со вторника по субботу с 18:00 до 02:00.

Адрес : 14 Rue Crespin du Gast, 75011 Париж, Франция

Вебсайт : leperchoir.fr

Примечание : Расположен в районе Менильмонтан, известный своей богемной атмосферой и 360-градусным видом на Париж, включая Сакре-Кер.

2. The Shed

Один из лучших и атмосферных панорамных баров Парижа расположен в центре города на бульваре Пуассоньер над роскошной гостиницей Hôtel des Grands Boulevards. Со своей спокойной атмосферой, мягким освещением, расслабляющей музыкой на фоне, растениями и, конечно, видом на живописные крыши и типичные фасады города это место кажется оазисом спокойствия среди суеты Парижа. Здесь можно насладиться большим количеством алкогольных и безалкогольных фирменных коктейлей, вин и шампанского. Их дополняет меню с легкими закусками, например, ассорти сыров или итальянских колбас. Заведение имеет довольно скромные размеры по сравнению с другими популярными барами Парижа с видом, поэтому рекомендуем бронировать столик. Но будьте осторожны: в отеле есть еще один бар на первом этаже под названием The Shell и посетители часто путают их во время бронирования. Бар работает ежедневно с 17:00 до 23:00.

Адрес : Hôtel des Grands Boulevards, 17 Boulevard Poissonnière, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : grandsboulevardshotel.com

Примечание : Уютный бар с садовой атмосферой, расположенный в центре Парижа, предлагает коктейли и легкие закуски.

3. Terrass Hotel

Один из лучших панорамных баров Парижа расположен на верхушке величественного отеля в Монмартре и достаточно исключителен. Он имеет шикарную современную атмосферу, дорогие коктейли, изысканное меню и богатую клиентуру. Но это не редкость для французских заведений. Исключительным его делает вид, которого больше нигде в городе не сыщешь. Практически весь Париж будет перед вами как на ладони: от Монмартра и Эйфелевой башни до купола Сакре-Кер и холмов Буа-де-Булонь. Ресторан предлагает разнообразные напитки: пиво, вино, коктейли, виски, шампанское и т.д., а также полное меню блюд от завтрака до позднего ужина и закусок. Этот панорамный бар – идеальное место для отдыха после прогулки по извилистым холмам Монмартра. Если вы остаетесь на ночь, не упустите огромный завтрак (летом подается на свежем воздухе). Бар работает ежедневно с 17:00 до полуночи.

Адрес : 12-14 Rue Joseph de Maistre, 75018 Париж, Франция

Вебсайт : terrass-hotel.com

Примечание : Расположенный в Монмартре, предлагает потрясающий вид на Эйфелеву башню и широкий выбор напитков и блюд.

4. Hotel National des Arts et Métiers

Идеальное место для напитков на свежем воздухе – на верхнем этаже отеля National des Arts et Métiers в знаменитом районе Маре. Потрясающая терраса на крыше вмещает около 30 гостей, поэтому заранее стоит бронировать место. Расположенный в 3-м округе Парижа в оживленном районе близ Музея искусств и ремесел, этот небесный бар предлагает великолепные виды на важнейшие достопримечательности столицы: Центр Помпиду, Лувр, площадь Республики и Эйфелеву башню. Здесь нет неприятной суеты, только уютная и интимная атмосфера, пышная зелень, изысканный выбор вин и фирменных коктейлей. Терраса предназначена только для напитков, но, спустившись в ресторан на этаж ниже, можно отведать изысканные итальянские блюда и закуски. Эта терраса на 7-м этаже – прекрасная тихая альтернатива хаосу центра Парижа по вечерам. Бар работает с апреля по начало сентября с 17:00 до 00:00 с понедельника по четверг и с 16:00 до 00:00 с пятницы по воскресенье.

Адрес: 243 Rue Saint-Martin, 75003 Париж, Франция

Вебсайт: hotelnational.paris

Примечание: Расположен в районе Маре, предлагает уютную террасу с видом на Центр Помпиду, Лувр и Эйфелеву башню. Бронирование рекомендуется.

5. Le Louxor

Это заведение в Париже имеет такую культовую историю, что его стоит посетить, даже если бы он не был панорамным баром. В 1921 году он открылся как кинотеатр немых фильмов, но после Второй мировой войны пережил сложные времена: был наркопритоном, ночным клубом и гей-дискотекой, прежде чем закрыться на четверть века. В 2013 году здание в стиле египетского ар-деко открыло кинотеатр и центр для художественных и образовательных проектов. Но небольшая часть бурного прошлого осталась в новом баре на верхнем этаже. Здесь предлагают качественные закуски из сезонных продуктов и местные вина. Цены достаточно высоки, но вид на Барбес и Сакре-Кер с этой элегантной террасы компенсирует это. Этот исторический панорамный бар Парижа работает с понедельника по пятницу с 18:00 до 23:00, в субботу с 17:00 до 23:30 и в воскресенье с 13:00 до 21:00.

Адрес: 170 Boulevard de Magenta, 75010 Париж, Франция

Вебсайт: cinemalouxor.fr

Примечание: Историческое заведение с террасой, которое предлагает вид на Барбес и Сакре-Кер, известно своей ар-деко архитектурой.

6. Hotel Raphael Terrace

Самая роскошная открытая терраса в Париже расположена в 16-м округе в 5-звездочном отеле Le Raphael. Сидя на безупречных белых подушках на 7-м этаже с премиальным коктейлем в руке, вы будете видеть панорамный пейзаж с Триумфальной аркой с одной стороны и Эйфелевой башней с другой. Пространство этого стильного парижского бара просторно и напоминает "висящий сад" благодаря большому количеству растений и цветов. Здесь предлагают полное меню: кроме легких закусок есть основные блюда и десерты, а напитки включают в себя шампанское, вино, пиво и коктейли. Для последних попробуйте фирменный коктейль Raphael с шампанским Perrier-Jouët Grand Brut, клубничным пюре, лаймом и ликером манзана верде. Одевайтесь непринужденно, но элегантно и посетите один из лучших панорамных баров Парижа с июня по сентябрь с 12:00 до 23:00.

Адрес : 17 Avenue Kléber, 75116 Париж, Франция

Вебсайт : raphael-hotel.com

Примечание : Роскошная терраса в 16-м округе с видом на Триумфальную арку и Эйфелевую башню, известная фирменным коктейлем Raphael.

7. 43 Cocktail Bar

Этот панорамный бар имеет один из лучших пейзажей Парижа. Источник: Image Damedesarts.com

Очаровательный панорамный коктейль бар находится на 9-м этаже отеля Notre-Dame Holiday Inn в Париже. Его пространство окружено тропическими растениями, что делает его идеальным местом для летних вечеров. Изысканная атмосфера с потрясающими видами на Тур Монпарнас и Сакре-Кер привлекает непринужденную публику местных молодых людей, влюбленных пар и туристов, ищущих новые впечатляющие точки обзора Эйфелевой башни. Этот романтичный уголок в сердце Латинского квартала вмещает около 50 человек. Здесь тихо, приятно и, как и ожидалось, дорого, особенно, если речь идет о ценах на напитки. Есть также интересная опция DIY: сообщите персоналу бара свои предпочтения по поводу напитков, и они импровизируют. Бар работает по бронированию с 17:00 до полуночи, поэтому бронируйте место по крайней мере за две недели. Лучшее время для посещения – во время заката.

Адрес : Holiday Inn Paris Notre-Dame, 4 Rue Danton, 75006 Paris, Франция

Вебсайт : holidayinn.com

Примечание : Расположенный в Латинском квартале, предлагает тропическую атмосферу и панорамный вид на Тур Монпарнас и Сакре-Кер. Бронирование обязательно.

8. Le Georges

Если в ваших планах посещение Центра Помпиду, соедините это с коктейльной прогулкой и посетите один из самых культовых баров Парижа с видом после выставки. Пройдите мимо ресторана (он не так хорош, как мог бы быть) и направляйтесь на открытую террасу, украшенную столами с розами в вазах, с потрясающим видом на собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню. С высоты сияющий вечером город кажется крошечным, и парижане и гости города приходят любоваться этим зрелищем. Не ждите здесь покоя: место оживленное и туристическое, так что, возможно, придется стоять в очереди за столиком. Цены соответственно выше средних. В меню есть традиционная и фьюжн-кухня, вина и коктейли. Этот небесный бар в Париже работает всю неделю, кроме вторника, с 12:00 до 02:00.

Адрес : Centre Georges Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Париж, Франция

Вебсайт : centrepompidou.fr

Примечание : Резвый бар на крыше Центра Помпиду с видом на Нотр-Дам и Эйфелеву башню, популярен среди туристов.

9. Point Ephémère

Здесь вы найдете что-то, что напоминает Берлин: слои граффити на голом бетоне, стеклянные потолки, потрепанные шезлонги, кадки с растениями и большое количество мясных блюд в меню. Это заведение в 10-м округе на верхушке отеля Point Ephémère также используется для летних художественных мероприятий, кинопоказов и занятий йогой. Отель и его терраса на крыше предлагают великолепный вид на воды канала Сен-Мартен. В теплые месяцы красивая солнечная терраса с большими зонтиками и пышными растениями – прекрасное место для обеда или ужина и посиделок с напитком. Еда вкусная, но немного дорогая по размеру порций. Это прекрасное место для знакомства с новыми людьми из культурного движения Парижа и идеальной летней сценой для вкусного коктейля. Этот небесный бар Парижа открывается в сезоне в конце апреля. Работает с 18:00 до 23:00 с понедельника по пятницу, с 15:00 по выходным.

Адрес : 200 Quai de Valmy, 75010 Париж, Франция

Вебсайт: pointephemere.org

Примечание: Альтернативное пространство в 10-м округе с видом на канал Сен-Мартен, известное художественными событиями и летней террасой.

10. Le Jardin Suspendu

Вероятный победитель в соревновании среди самых крутых панорамных баров Парижа по площади расположен на верхушке многоэтажного паркинга в 15-м округе. Пространство площадью 3500 квадратных метров используется для мероприятий, таких как выступления диджеев, йога, распродажа пластинок или винтажной одежды. В 2018 году здесь открылся необычный бар, который стал излюбленным среди парижан, ищущих передышку от туристов. Вы можете сидеть в роскошных креслах под оливковыми и лимонными деревьями среди обилия кактусов, отведать закуску из фуд-стендов и выпить, любуясь панорамным видом города. Это отличный пример небесных баров Парижа, сочетающих хорошие напитки со множеством веселых активностей. Сезон на этой зеленой крыше длится с конца июня по начало сентября. Бар работает с 18:00 до полуночи в среду и четверг, до 02:00 в пятницу, с 14:00 до 02:00 в субботу и с 12:00 до 22:00 в воскресенье.

Адрес : 40 Rue d'Alleray, 75015 Париж, Франция

Вебсайт : lejardinsuspendu.com

Примечание: Большой панорамный бар Парижа, расположенный на многоэтажном паркинге, предлагает вечеринки и панорамные виды.

11. Auteuil Brasserie

Эта итальянская брасерия расположена в 16-м округе в здании бывшей станции легендарной заброшенной железной дороги Petite Ceinture. На крыше ее величественной постройки есть бар с красивой террасой, отгороженной от остального Парижа горшками с растениями и виноградными лозами. Это приятное место со стильной и спокойной атмосферой подходит для отдыха с друзьями или романтической встречи. Большой панорамы сквозь занавес зелени не видно, но этот оаза на крыше как глоток свежего воздуха и дает прекрасное чувство приватности. Ресторан предлагает итальянскую кухню, а цены немного выше среднего. Напитки включают в себя выбор коктейлей и вин. Чтобы ужинать здесь летом, как и в большинстве топовых панорамных баров Парижа, стоит бронировать столик по крайней мере за пару дней. Бар работает ежедневно с 09:00 до 02:00.

Адрес : 78 Rue d'Auteuil, 75016 Париж, Франция

Вебсайт : brasserie-auteuil.fr

Итальянская брасерия с террасой, окруженной зеленью, идеальна для уютного отдыха.

12. Le Perchoir Marais

После прогулки по магазинам торгового центра посетите прекрасную террасу на крыше. Источник: Image Leperchoir.fr

Еще один панорамный бар Le Perchoir спрятан на верхушке известного универмага BHV MARAIS. Посетите этот бар на крыше в районе Маре и пейзаж Парижа поразит вас, хотя напитки вряд ли будут открытием. Место напоминает модный греческий курорт: синие столы с полосатыми подушками, белый паркет, украшенные деревья и живые диджеи. Этот ресторан открылся в 2014 году и длинные очереди быстро стали его спутниками. Со стильной террасы видна Эйфелева башня, мэрия Парижа и Колонна Жуйе на площади Бастилии. В меню ограничено количество закусок, а список напитков включает в себя пиво и стандартные коктейли. Место популярно среди местных и туристов, поэтому приходите рано или после 21:00, чтобы избежать очереди. Наслаждаться парижскими ночами здесь можно только в теплое время года с 20:15 до 01:30.

Адрес : 33 Rue de la Verrerie, 75004 Париж, Франция

Вебсайт : leperchoir.fr

Примечание : Важное обновление: Le Perchoir Marais закрыто и превращено в Terraza Mikuna, южноамериканский ресторан и коктейльный бар. Новый вебсайт: terrassamikuna.com. Расположенный на крыше универмага BHV MARAIS, предлагает вид на Эйфелеву башню и Hôtel de Ville.