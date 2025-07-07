Амстердам: Лучшие гей-бары и ночные клубы с яркими вечеринками и историческими кафе.

Это город с яркой, свободной и увлекательной ночной жизнью. Амстердам умеет устраивать вечеринки, куда бы вы ни пошли — в крутой ночной клуб, цветной гей-паб или коктейльный бар. Но у него также есть одна из лучших квир-сцен на континенте с вечеринками, с которыми трудно соревноваться. В Амстердаме есть фантастические гей-клубы и бары, посещаемые не только представителями ЛГБТК+, но и многими гетеросексуалами. В конце концов это самые крутые вечеринки в городе. Многие из лучших гей-баров Амстердама расположены на знаменитой улице Reguliersdwarsstraat, и выбор очень разнообразен: от бисексуальных клубов до лаунджей с живыми выступлениями. Итак, если вы ищете место для потрясающего вечера в Амстердаме, эти 6 ЛГБТ-клубов точно стоит посетить.

1. Club NYX

Один из самых популярных гей-клубов Амстердама, NYX, назван в честь греческой богини ночи. И не зря, ведь это одна из главных ячеек ночной жизни для молодежи города. Этот большой клуб занимает 4 этажа бывшего каретного дома. Здесь несколько танцполов, баров и лаундж-зон, где звучит преимущественно поп, хаус или урбан-музыка. Каждый этаж посвящен отдельному жанру музыки. Вы не пропустите ни одного звука, ведь диджейские кабины есть даже в туалетах. Посетителям предлагается большое меню напитков. Лучший гей-танцевальный клуб Амстердама с расслабленной атмосферой и свободным характером имеет яркий интерьер с широким использованием граффити, блесток и бетона и эксклюзивную звуковую систему VOID. Клуб может вместить около 850 гостей.

2. Café't Mandje

Интерьер одного из первых гей-клубов хранит много памятных вещей. Источник: Image Cafetmandje.amsterdam

Этот клуб в Амстердаме считается пионером. Его основала в 1927 году Бет ван Беэрен, превратив заведение в популярный центр для ЛГБТ-сообщества города. Он существовал в таком виде до 1982 года, когда его закрыли. Но в 2008 году, благодаря усилиям сестры Бет, Гритт (которая, к сожалению, вскоре умерла), Café't Mandje вновь открыло свои двери для публики под управлением племянницы Бет, Дианы ван Лаар. Это заведение работает как винокурня и магазин, сохраняя ностальгический интерьер со стенами, увешанными памятными вещами, бильярдным столом, музыкальными автоматами и коктейлями с провокационными названиями. Этот бар популярен среди ЛГБТ-людей и не только. В 2020 году из-за пандемии владельцы были вынуждены продать заведение компании NV Zeedijk, стремящейся сохранить его открытым еще на сто лет.

3. Taboo

Это модное заведение с уютной террасой, идеальной для отдыха днем и напитков в теплом вечере, расположено в самом сердце знаменитого гей-квартала Амстердама на улице Reguliersdwarsstraat, где сосредоточено большинство гей-клубов и баров города. Taboo поделен на две зоны: столовую и бар, а если внизу становится многолюдно, можно занять место на террасе. Здесь тоже весело. Посетителям предлагается хороший выбор коктейлей и закусок. Это популярное место для отдыха после работы с напитком или бокалом перед посещением лучших гей-баров Амстердама, Нидерланды. Входите на террасу во время счастливых часов с 18:00 до 19:00 или на еженедельное драг-шоу. В среду проходит особенная коктейльная ночь с развлечениями.

4. Lellebel

Маленькая жемчужина в списке лучших гей- и драг-клубов Амстердама расположена недалеко от площади Рембрандта. Небольшой мультикультурный трансгендерный бар на улице Utrechtsestraat открылся в 1997 году с барочным интерьером: картины, зеркала, маленькие люстры и рюши. Несколько лет назад атмосфера была обновлена, сделав старый барочный стиль более ярким, современным и просторным. Lellebel привлекает разнообразную аудиторию ЛГБТКИА+ и гетеросексуалов, и, как многие ЛГБТК+ клубов Амстердама, он пользуется спросом для громких вечеринок, мальчишников и девичьих вечеринок. Посетителям предлагают напитки и разнообразные выступления, такие как драг-шоу, живые вокалы, стендапы. В воскресенье проходит караоке-вечер.

5. Prik

Розовый интерьер – одна из главных изюминок этого клуба. Источник: Image Prikamsterdam.nl

Один из самых атмосферных гей-клубов Амстердама, Prik, открылся в 2006 году, привнося фотогенический бар, веселье под стробоскопическим освещением и буйство неоново-розового цвета в интерьере. Гостям предлагают широкий выбор уникальных коктейлей и просекко, закуски, громкую поп-музыку и дружескую атмосферу. Вы можете веселиться внутри или отдыхать на террасе. Цены такие же радушные, как и персонал. На выходных лаундж-бар собирает тусовщиков и превращается в мини-гей-дискотеку. Заходите, чтобы насладиться прекрасным саундтреком, игристыми напитками и особыми событиями, такими как распродажа коктейлей.

6. Bar Buka

Одно из самых необычных и новых заведений в списке лучших гей-нических клубов и баров Амстердама сочетает арт-пространство, бар и кафе. Он расположен в центре города недалеко от рынка Альберта Кейпа и сосредоточен на поддержке и расширении возможностей женщин. Это небольшое заведение известно своими коктейльными вечерами и выставками произведений искусства, созданных женщинами, особенно принадлежащими к ЛГБТК+ сообществу. Хотя бар ориентирован на женщин, он открыт всем. Вы можете сидеть за барной стойкой или за столом с напитком, играть в настольные игры или смотреть спортивные события. На выходных столы расширяют, чтобы освободить место для танцев.