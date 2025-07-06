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Война в Украине

Пока мир боится ядерных ударов, Россия применит более страшное оружие

Виталий ПортниковВиталий Портников

Пока мир боится ядерных ударов, Россия применит более страшное оружие
Пока мир боится ядерных ударов, Россия применит более страшное оружие

Теперь почти каждый вечер Киев превращается в другой город. Сотни людей после первых сирен воздушной тревоги направляются к станциям метрополитена. Кто-то вкладывает спать детей, кто-то успокаивает собачку, которая устроилась под сиденьями. Кто-то читает бумажную книгу, как в те давние времена метро, кто-то смотрит фильм на ноутбуке. Остальные следят за сообщениями мониторинговых каналов, читают о взрывах над головой. Кто-то звонит по телефону родным, которых нет рядом, и спрашивает: "Как вы? Громко?"

Этот отдельный город – ночной, альтернативный, со своим привычным ритмом. Долгие тревоги, вызванные полетами шахедов, изменили быт укрытий. В первые месяцы войны пребывание в метро или другом приюте было коротким – перерывом в ночном сне. Теперь на наших глазах у подземки рождается другая жизнь. Люди стараются не просто выжить – жить. Вот молодой человек поднялся из метро к ночному кафе в вестибюле моей станции и принес для компании кофе с пирожными. Вот кто-то устроился на стульях в переходе, ловя прохладу летней ночью, чтобы спуститься в метро только после сигнала о приближении баллистических ракет.

Еще через несколько часов все эти люди – уставшие, заспанные, но живые – поднимутся в свои дома. Кто-то уйдет на работу, кто-то – в родстве. И Киев, как и другие украинские города, снова станет дневным городом, где о ночных ударах будут напоминать пожары и руины. Но жизнь будет продолжаться. Люди будут спешить в метро уже не чтобы спрятаться, а чтобы добраться до работы, дома, на встречу с друзьями или в театр. До вечера. Когда снова могут понадобиться платформы, эскалаторы и стулья.

Есть что-то символическое в том, что книга о метро как территории апокалипсиса появилась именно в новой русской литературе. Дмитрий Глуховский, автор серии фантастических романов, самым известным из которых стало "Метро 2035", после начала полномасштабной войны был заочно приговорен в России к восьми годам заключения – за "дискредитацию армии" и осуждение нападения на Украину и преступлений российских военных. И то, что автора, предсказывавшего жизнь в метро как реальность выживания, объявили в России "врагом народа", – не менее красноречивый символ, чем его книги.

Когда Глуховский писал о территории метро, его романы казались фантастикой. Теперь, за десять лет до "Метро 2035", мы видим, как фантастика переплетается с повседневной жизнью. Да, метро еще не стало нашим постоянным жильем – мы все еще можем выйти наружу. Но главный вопрос – что окажется временным: нахождение в укрытии или жизнь на поверхности?

Как и любая великая война, война России против Украины ускоряет прогресс смерти. Наряду с сообщениями о модификации шахедов появляются новости о новом химическом оружии, которое Россия, свободная от каких-либо моральных ограничений, готова применять. Если соединить возможности дронов, химоружия, скорость ракет – становится понятно, что будущее человечества под землей может оказаться безопаснее жизни на поверхности. И тогда мир Глуховского станет не выдумкой, а обыденностью. И мы будем удивляться предсказаниям из "Метро 2035" так, как мы сейчас удивляемся предсказаниям Жюля Верна.

Как избежать тоннелей метрополитена? Ответ прост: чем быстрее завершится эта война и удастся предотвратить распространение ее очагов по миру, тем больше шансов у человечества остаться на поверхности. Для западных лидеров наибольшим страхом является ядерный удар, поэтому они осторожно избегают конфронтации с Путиным. Но пока Запад ходит кругами вокруг России, появляется новое оружие, усиливаются новые угрозы – возможно, не менее роковые, чем ядерный взрыв.

И может наступить день, когда жители метро в Киеве вместе с жителями метро в Мадриде или Вашингтоне и без всякого ядерного удара будут радоваться, что нашли убежище именно на станции под землей. Ибо рецепт апокалипсиса может быть написан совсем другими чернилами.

Источник:facebook.com

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