Почему россияне бьют по ТЦК и что с этим делать

Кременчуг, Кривой Рог, Полтава – в этих городах россияне атаковали ТЦК и СП. Вероятно, будет попытка врага расширить географию ударов по этим учреждениям.

Очевидно, россияне своими ударами по терцентрам, кроме усложнения мобилизационных процедур и механизмов социальной поддержки военнослужащих (не забывайте, что есть еще и такая функция у этих структур), стремятся подобными террористическими проделками "сбить" какую-то часть украинского общества в условную группу "партия мира" на фоне.

Смотрите, здесь на самом деле нет ничего ультрасложного или черно-белого, как некоторым даже чешется представить.

У того, кто радуется фактам ударов по ТЦК (то есть радуется угрозе жизни соотечественника-украинца), и в своей сокровенной душе прокручивает злорадную сатисфакцию за свою психологическую травму — есть беда с адекватной работой когнитивного аппарата.

В условиях фанатической войны за идентичность, когда гражданин Украины радуется смерти другого гражданина Украины, а все они на самом деле в одном крою целей обороны своей земли и государства (хотя и существенно расходится с ее методами, потому что порог справедливости у всех разный) - это успех врага.

ТЦК и СП - учреждение, которое объективно не может рассчитывать на репутационную защиту, доверие и поддержку со стороны изуродованного войной общества.

Так устроено, что деятельность этого военного учреждения (она до сих пор подчинена оперативным командованием Сухопутных Войск ВСУ) прямо затрагивает естественные инстинкты человека (инстинкт жизни, прежде всего) и думать, что даже в условиях экзистенциальной коллективной угрозы все станут в очередь в армию — наивная вера 1914 года.

20-е годы XXI века — это время, где, извините, каждый сам себе президент, папа римский, блогер, бизнесмен или художник.

Поэтому и имеем, что любое государственное принуждение (а государство — это аппарат легитимного насилия) воспринимается в протестных красках. Отсюда вся эта детская лабуда о либертарианстве, государстве как сервисе, контрактной армии и т.п. авторитарная Россия. Сили на кинетическом уровне способна противостоять только такая же мощная сила.

Волей обстоятельств (факты нарушений прав гражданин со стороны работников ТЦК, безумная информационная кампания врага в соцсетях по дискредитации мобилизации и заинтересованность определенных кругов в противоречивом восприятии ТЦК с целью переноса негатива на весь институт ВСУ) терцентры вместо эффективного инструмента комплектования и поддержки стали пороком обороны.

Идеально было бы в будущем их вывести из-под подчинения Сухопутных Войск и подчинить непосредственно Минобороны, распространить на них эффективные практики центров рекрутинга, превратить в административно-сервисную службу подобно ЦНАПам.