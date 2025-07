Лучшие места для завтрака в Лондоне: откройте новые гастрономические горизонты

Если вы в Великобритании и ищете лучшие места для завтрака в Лондоне, вы на верном пути. Это город, где вы найдете много заведений, предлагающих вкусные блюда мировых кухонь. Готовьтесь к кулинарной поездке, ведь мы составили список лучших ресторанов для завтрака в Лондоне, где вы можете перекусить перед началом дня.

Dishoom Covent Garden

Dishoom Covent Garden – чрезвычайно уютный индийский ресторан в Ковент-Гардене, идеальное место для завтрака в Лондоне.

Вебсайт: https://www.dishoom.com

Адрес: 12 Upper St Martin's Ln, London WC2H 9FB

Рейтинг: ⭐ 4.5 из 5 на Google ⭐ 4.5 из 5 на Tripadvisor

Одна из достопримечательностей ресторана – его подлинная атмосфера. В Dishoom Covent Garden вы будете чувствовать себя так, словно находитесь в настоящей Индии. Необычный интерьер, оформленный в стиле бомбейских кафе, создает уникальную атмосферу, где время пролетает незаметно. Но, конечно, самое главное – это еда! Если вы ищете ресторан для завтрака в Лондоне, где можно начать день во вкусной атмосфере, то Dishoom Covent Garden – именно то место, которое вы искали! Вот некоторые блюда, которые обязательно понравятся каждому гостю:

Классический завтрак из яиц, бекона и тостов.

Бомбейский омлет

Вкусная индийская выпечка

Тандури-гриль Ресторан имеет собственное кафе, где вы можете насладиться чашкой ароматного кофе. Итак, если вы ищете милые места для завтрака в Лондоне, Dishoom Covent Garden – это место, которое стоит посетить! Здесь вы найдете все необходимое для приятного утреннего перерыва – отличную еду, уникальную атмосферу и приятное обслуживание.

Granger & Co. King's Cross

Австралийский ресторан для завтрака в Лондоне, Англия. Заведение расположено в Ноттинг-Хилл, и его меню включает рыбные роллы, овсяную кашу и свиную грудинку.

Классический лондонский завтрак. Источник: Pixabay

Вебсайт: https://grangerandco.com

Адрес: Unit 1, The Stanley building, 7 Pancras Sq, London N1C 4AG

Рейтинг: ⭐ 4.1 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

Granger & Co. King's Cross – одно из самых лучших мест для завтрака в Лондоне! Расположенный в самом центре города, Granger & Co. King's Cross предлагает широкий выбор блюд на любой вкус. Здесь вы можете заказать все – от классических яиц с беконом и тостами до вегетарианских вариантов и салатов. Все блюда готовятся из свежих и натуральных продуктов, что делает завтрак здесь вкуснее и полезнее. Ресторан также предлагает разнообразные напитки:

Свежезаваренный кофе

Прохладные сорбеты

Фруктовые соки А если вы хотите заказать что-нибудь необычное, обратите внимание на их знаменитые банановые блины! Granger & Co. King's Cross – это не только уютно, но и стильно с яркими цветами и интересными элементами декора. Ресторан идеально подходит для тех, кто любит завтракать в красивой и элегантной обстановке. Итак, если вы ищете вкусный завтрак в Лондоне, не забудьте заглянуть в Granger & Co. King's Cross. Здесь вы найдете все необходимое для прекрасного утра – вкусную еду, отличные напитки и приятную атмосферу.

The Wolseley

The Wolseley – знаменитый ресторан, предлагающий один из лучших завтраков в Лондоне! В самом центре Лондона, на Пикадилле, вы найдете все необходимое для прекрасного утра – отличную еду, отличную атмосферу и высокий уровень обслуживания. Вебсайт: https://www.thewolseley.com

Адрес: 160 Piccadilly, St. James's, London W1J 9EB

Рейтинг: ⭐ 4.4 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

The Wolseley – это не просто кафе для завтрака в Лондоне, а настоящий символ города. Его интерьер напоминает дорогую гостиницу, где подают только роскошные блюда. На самом деле заведение было создано по этому принципу – интерьер напоминает знаменитые кафе Европы, где в начале XX века встречались аристократы и знаменитости. The Wolseley предлагает широкий выбор блюд на любой вкус. Вы можете заказать классический английский завтрак:

Яичница Бенедикт

Йогурт со свежими фруктами и круассанами

Нежная и полезная каша

Сезонные десерты Или попробуйте что-то более экзотичное – например, чизкейки с лососем и авокадо. Все блюда готовятся из свежих и натуральных продуктов, что делает завтрак здесь вкуснее и полезнее. Итак, если вы ищете уютные места для завтрака в Лондоне, вы обязательно должны посетить The Wolseley.

The Breakfast Club

The Breakfast Club – одно из самых лучших мест для завтрака в Лондоне!

Американские блины в Лондоне. Источник: Pixabay

Вебсайт: https://thebreakfastclubcafes.com

Адрес: 31 Camden Psge, London N1 8EA

Рейтинг: ⭐ 4.2 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

The Breakfast Club – очень популярное заведение, которое предлагает широкий выбор блюд на любой вкус. Независимо от того, вы фанат классического английского завтрака или предпочитаете более экзотические блюда, вы точно найдете что-то, что захотите попробовать в меню ресторана. The Breakfast Club известен своим необычным дизайном и веселой атмосферой. Внутри много элементов в стиле ретро, создающих особую уют. И, конечно, ресторан славится своей вкусной едой для завтрака в Лондоне. Если вы хотите попробовать что-то новое на завтрак, обязательно побалуйте себя одним из уникальных блюд The Breakfast Club:

Знаменитый Full Monty – завтрак со всеми ингредиентами

Мексиканские бурито с яйцами.

Традиционные омлеты и яичница

Американские блины Обязательно посетите сюда, если ищете ресторан для завтрака в Лондоне.

The Attendant

Если вы ищете интересные места для завтрака в Лондоне, обязательно посетите это уютное и стильное кафе.

Вебсайт: https://www.the-attendant.com

Меню: https://cdn.shopify.com

Рейтинг: ⭐ 4.6 из 5 на Google ⭐ 4.5 из 5 на Tripadvisor

Расположенный в здании исторического общественного туалета, The Attendant поразит вас своим уникальным интерьером и оригинальным дизайном. Посещение этого кафе – настоящий опыт, который вы запомните надолго. The Attendant предлагает лучшие блюда для завтрака в Лондоне на любой вкус, от классических сэндвичей и бургеров до оригинальных запеканок и смузи. Блюда здесь готовятся только из свежих и качественных ингредиентов, что гарантирует их уникальный вкус и высокое качество. Кроме того, The Attendant известен своим великолепным кафе. Здесь вы найдете широкий выбор свежесваренных напитков, от простого эспрессо до экзотических латте с добавлением специй и сиропов. Обязательно посетите это кафе, чтобы насладиться лучшим завтраком в Лондоне, Великобритания, и запомнить это необычное, но очень уютное место!

Caravan Kings Cross

Caravan Kings Cross – заведение в Кингс-Кросс, которое подает отличные завтраки в Лондоне от ведущих британских шеф-поваров!

Изысканная кухня в Кингс-Кроссе. Источник: Pixabay

Вебсайт: https://caravanandco.com/pages/kings-cross

Адрес: 1 Granary Square, London N1C 4AA

Рейтинг: ⭐ 4.1 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

Caravan Kings Cross – уютный ресторан с красивым интерьером и великолепной едой. Вы найдете широкий выбор блюд на любой вкус, от классической яичницы с беконом до более экзотических блюд, таких как тосты из авокадо или вафельные сэндвичи. Кафе идеально подходит для тех, кто ищет лучшие места для завтрака в Лондоне и не представляет свое утро без кофе. В кафе вы найдете прекрасный свежезаваренный кофе, изготовленный из специально отобранных зерен. Не забудьте попробовать их оригинальные напитки для завтрака, такие как медовый коктейль или матч-латте – это вкусно и незабываемо! Caravan Kings Cross – одно из лучших мест для завтрака благодаря изысканной кухне, приятной атмосфере и высокому уровню обслуживания.

The Good Egg

Если вы ищете уютные места для завтрака в Лондоне, обязательно посетите The Good Egg.

Вебсайт: https://www.thegoodegg.co

Рейтинг: ⭐ 4.2 из 5 на Google ⭐ 3.5 из 5 на Tripadvisor

The Good Egg известен своей вкусной кухней и оригинальными блюдами, трудно найти в других заведениях. Если вы любите международную кухню, обязательно попробуйте знаменитый завтрак в Лондоне в израильской традиции:

Яйца

Овощи

Хумус

Сыры

Свежая выпечка The Good Egg предлагает свежезаваренный кофе и другие напитки из натуральных ингредиентов. Обязательно посетите The Good Egg для лучшего завтрака в Лондоне и всей Великобритании для незабываемого опыта!

Grind

Ищете лучший завтрак в Лондоне? Посетите Grind! Это уютное и стильное кафе предлагает широкий выбор блюд на любой вкус, от классических завтраков до экзотических вариантов.

Лондонское кафе для завтрака. Источник: Pixabay

Вебсайт: https://grind.co.uk

Рейтинг: ⭐ 4.3 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

Grind – это не только хорошее место для завтрака в Лондоне, но и отличная кофейня. Здесь вы можете заказать свежезаваренный кофе высокого качества, изготовленный из специально отобранных зерен. Grind предлагает разнообразную выпечку и десерты, идеальные для вкусного обеда или перекуса. А если вы ищете что-то более сытное для завтрака, у Grind есть вкусные блины, омлеты и сэндвичи. Grind идеально подходит для тех, кто ищет отличное кафе для завтрака в Лондоне.

The Hoxton Holborn

The Hoxton Holborn – хорошее место для завтрака в Лондоне! Здесь вы найдете все, что хотите для прекрасного утра – от вкусной еды до отличной атмосферы и высокого уровня обслуживания.

Вебсайт: https://thehoxton.com

Адрес: 199-206 High Holborn, London WC1V 7BD

Рейтинг: ⭐ 4.4 из 5 на Google ⭐ 4.5 из 5 на Tripadvisor

The Hoxton Holborn предлагает специальные завтраки:

Тосты с авокадо и яйцом

Вафли

Беглы с лососем

Гранола

Безумные сэндвичи Независимо от того, что вы выберете для завтрака, это будет вкусно и питательно. Кроме того, The Hoxton Holborn располагает хорошим интерьером, который создает расслабляющую и атмосферную обстановку. Здесь вы можете провести время, наслаждаясь крутым завтраком в Лондоне. The Hoxton Holborn идеально подходит для тех, кто ищет лучшие места для завтрака в Лондоне.

Berners Tavern

Berners Tavern – одно из самых крутых мест для завтрака в Лондоне. Оно славится своей изысканной кухней, сочетающей традиционные ингредиенты со свежими и экзотическими вкусами.

Правильное начало дня в Лондоне. Источник: Pixabay

Вебсайт: https://www.bernerstavern.com

Адрес: 10 Berners St, London W1T 3NP

Рейтинг: ⭐ 4.5 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

Здесь вы можете насладиться широким выбором блюд на любой вкус, от традиционного английского завтрака до более изысканных блюд.

Тосты из авокадо

Яичные роллы

Круасаны

Овсянка с фруктами Таким образом, Berners Tavern предлагает выбор как для любителей знаменитого лондонского завтрака, так и для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое и необычное. Кроме того, Berners Tavern расположен в историческом здании, создающем особую атмосферу и добавляя к общему опыту завтрака. Обязательно посетите Berners Tavern для лучшего завтрака в Лондоне и насладитесь незабываемым опытом благодаря изысканной кухне, знаменитому меню и красивому интерьеру!

The Riding House Cafe

The Riding House Cafe – одно из лучших кафе для завтрака в Лондоне, известное своей кухней, вдохновленной британскими традициями. Здесь вы найдете все необходимое для прекрасного утра: вкусную и сытную пищу, отличный кофе и приятное окружение.

Вебсайт: https://www.riding.house

Рейтинг: ⭐ 4.2 из 5 на Google ⭐ 4 из 5 на Tripadvisor

The Riding House Cafe – одно из крутых мест для завтрака в Лондоне, известное своей изысканной кухней на любой вкус.

Английский завтрак

Круасаны с шоколадом

Блинчики с красной икрой и сметаной

Различные омлеты

Тосты с лососем Кроме того, The Riding House Cafe – отличное место для любителей кофе. Здесь используются только свежие и качественные зерна, чтобы каждый гость мог насладиться идеальным вкусом. The Riding House Cafe заслуживает места в топе завтраков Лондона. Обязательно посетите это место, чтобы насладиться вкусной едой, отличным кофе и красивой атмосферой. Заведение имеет необычный дизайн: гости могут наслаждаться едой и напитками в ярком, просторном окружении. The Riding House Cafe это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Лондон.

Market Cafe

Вкусные пирожные в Лондоне. Источник: Pixabay

Market Cafe – одно из самых лучших мест для завтрака в Лондоне! Здесь вы можете насладиться вкусной и сытной едой, приятным окружением и отличным обслуживанием.

Вебсайт: https://coventmarket.com

Адрес: Covent Garden Market Bldg, 130 King St, London

Рейтинг: ⭐ 3.8 из 5 на Google ⭐ 5 из 5 на Tripadvisor

Кафе предлагает разнообразное меню завтраков и закусок на любой вкус:

Классическая яичница

Овсянка с разными начинками

Вкусные круассаны

Тосты из авокадо

Салаты

Домашние запеканки

Кроме того, Market Cafe – это уютное и привлекательное место, ставшее популярным среди жителей Лондона и туристов. Здесь обычно царит живая и приятная атмосфера, что делает это заведение идеальным выбором для тех, кто ищет отличный завтрак в Лондоне. Кроме завтрака, Market Cafe предлагает разнообразные напитки и выпечку, чтобы дополнить ваше насыщенное утро. Кафе также является отличным выбором, если вы ищете место для перекуса или обеда в центре Лондона. Market Cafe – одно из отличных мест для завтрака в Лондоне. Обязательно посетите это место, чтобы насладиться вкусной едой, приятной атмосферой и отличным обслуживанием!

В Лондоне есть множество мест, где можно насладиться вкусным завтраком. В нашем списке 12 лучших ресторанов, где вы всегда можете открыть новые вкусовые грани с завтраком вблизи Лондона. Вкусная еда обязательно поднимет вам настроение.