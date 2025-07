Найкращі місця для сніданку в Лондоні: відкрийте нові гастрономічні горизонти

Якщо ви у Великій Британії і шукаєте найкращі місця для сніданку в Лондоні, ви на правильному шляху. Це місто, де ви знайдете багато закладів, які пропонують смачні страви світових кухонь. Готуйтеся до кулінарної подорожі, адже ми склали список найкращих ресторанів для сніданку в Лондоні, де ви можете перекусити перед початком дня.

Dishoom Covent Garden

Dishoom Covent Garden – надзвичайно затишний індійський ресторан у Ковент-Гардені, який є ідеальним місцем для сніданку в Лондоні.

Вебсайт: https://www.dishoom.com

Адреса: 12 Upper St Martin's Ln, London WC2H 9FB

Рейтинг: ⭐ 4.5 з 5 на Google ⭐ 4.5 з 5 на Tripadvisor

Одна з визначних особливостей ресторану – його автентична атмосфера. У Dishoom Covent Garden ви почуватиметеся так, ніби перебуваєте в справжній Індії. Незвичайний інтер’єр, оформлений у стилі бомбейських кафе, створює унікальну атмосферу, де час пролітає непомітно. Але, звісно, найголовніше – це їжа! Якщо ви шукаєте ресторан для сніданку в Лондоні, де можна розпочати день у смачній атмосфері, то Dishoom Covent Garden – саме те місце, яке ви шукали! Ось деякі страви, які неодмінно сподобаються кожному гостю:

Класичний сніданок із яєць, бекону та тостів

Бомбейський омлет

Смачна індійська випічка

Тандурі-гриль Ресторан має власну кав’ярню, де ви можете насолодитися чашкою ароматної кави. Отже, якщо ви шукаєте милі місця для сніданку в Лондоні, Dishoom Covent Garden – це місце, яке варто відвідати! Тут ви знайдете все необхідне для приємної ранкової перерви – чудову їжу, унікальну атмосферу та приємне обслуговування.

Granger & Co. King's Cross

Австралійський ресторан для сніданку в Лондоні, Англія. Заклад розташований у Ноттінг-Гілл, і його меню включає рибні роли, вівсяну кашу та свинячу грудинку.

Класичний лондонський сніданок. Джерело: Pixabay

Вебсайт: https://grangerandco.com

Адреса: Unit 1, The Stanley building, 7 Pancras Sq, London N1C 4AG

Рейтинг: ⭐ 4.1 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

Granger & Co. King's Cross – одне з найкращих місць для сніданку в Лондоні! Розташований у самому центрі міста, Granger & Co. King's Cross пропонує широкий вибір страв на будь-який смак. Тут ви можете замовити все – від класичних яєць із беконом і тостами до вегетаріанських варіантів і салатів. Усі страви готуються зі свіжих і натуральних продуктів, що робить сніданок тут ще смачнішим і кориснішим. Ресторан також пропонує різноманітні напої:

Свіжозаварена кава

Прохолодні сорбети

Фруктові соки А якщо ви хочете замовити щось незвичайне, зверніть увагу на їхні знамениті бананові млинці! Granger & Co. King's Cross – це не лише затишно, але й стильно, з яскравими кольорами та цікавими елементами декору. Цей ресторан ідеально підходить для тих, хто любить снідати в красивій та елегантній обстановці. Отже, якщо ви шукаєте смачний сніданок у Лондоні, не забудьте зазирнути до Granger & Co. King's Cross. Тут ви знайдете все необхідне для чудового ранку – смачну їжу, чудові напої та приємну атмосферу.

The Wolseley

The Wolseley – знаменитий ресторан, який пропонує один із найкращих сніданків у Лондоні! У самому центрі Лондона, на Пікаділлі, ви знайдете все необхідне для чудового ранку – чудову їжу, чудову атмосферу та високий рівень обслуговування. Вебсайт: https://www.thewolseley.com

Адреса: 160 Piccadilly, St. James's, London W1J 9EB

Рейтинг: ⭐ 4.4 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

The Wolseley – це не просто кафе для сніданку в Лондоні, а справжній символ міста. Його інтер’єр нагадує дорогий готель, де подають лише розкішні страви. Насправді заклад був створений за цим принципом – інтер’єр нагадує знамениті кафе Європи, де на початку XX століття зустрічалися аристократи та знаменитості. The Wolseley пропонує широкий вибір страв на будь-який смак. Ви можете замовити класичний англійський сніданок:

Яєчня Бенедикт

Йогурт зі свіжими фруктами та круасанами

Ніжна та корисна каша

Сезонні десерти Або спробуйте щось екзотичніше – наприклад, чізкейки з лососем і авокадо. Усі страви готуються зі свіжих і натуральних продуктів, що робить сніданок тут ще смачнішим і кориснішим. Отже, якщо ви шукаєте затишні місця для сніданку в Лондоні, ви обов’язково повинні відвідати The Wolseley.

The Breakfast Club

The Breakfast Club – одне з найкращих місць для сніданку в Лондоні!

Американські млинці в Лондоні. Джерело: Pixabay

Вебсайт: https://thebreakfastclubcafes.com

Адреса: 31 Camden Psge, London N1 8EA

Рейтинг: ⭐ 4.2 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

The Breakfast Club – дуже популярний заклад, який пропонує широкий вибір страв на будь-який смак. Незалежно від того, чи ви фанат класичного англійського сніданку, чи віддаєте перевагу більш екзотичним стравам, ви точно знайдете щось, що захочете спробувати в меню ресторану. The Breakfast Club відомий своїм незвичайним дизайном і веселою атмосферою. Всередині багато елементів у стилі ретро, що створюють особливу затишність. І, звісно, ресторан славиться своєю смачною їжею для сніданку в Лондоні. Якщо ви хочете спробувати щось нове на сніданок, обов’язково побалуйте себе однією з унікальних страв The Breakfast Club:

Знаменитий Full Monty – сніданок із усіма інгредієнтами

Мексиканські буріто з яйцями

Традиційні омлети та яєчня

Американські млинці Обов’язково завітайте сюди, якщо шукаєте ресторан для сніданку в Лондоні.

The Attendant

Якщо ви шукаєте цікаві місця для сніданку в Лондоні, обов’язково відвідайте це затишне та стильне кафе.

Вебсайт: https://www.the-attendant.com

Меню: https://cdn.shopify.com

Рейтинг: ⭐ 4.6 з 5 на Google ⭐ 4.5 з 5 на Tripadvisor

Розташоване в будівлі історичного громадського туалету, The Attendant вразить вас своїм унікальним інтер’єром та оригінальним дизайном. Відвідування цього кафе – це справжній досвід, який ви запам’ятаєте надовго. The Attendant пропонує найкращі страви для сніданку в Лондоні на будь-який смак, від класичних сендвічів і бургерів до оригінальних запіканок і смузі. Страви тут готуються лише зі свіжих і якісних інгредієнтів, що гарантує їхній унікальний смак і високу якість. Крім того, The Attendant відомий своєю чудовою кав’ярнею. Тут ви знайдете широкий вибір свіжозварених напоїв, від простого еспресо до екзотичних латте з додаванням спецій і сиропів. Обов’язково відвідайте це кафе, щоб насолодитися найкращим сніданком у Лондоні, Велика Британія, і запам’ятати це незвичайне, але дуже затишне місце!

Caravan Kings Cross

Caravan Kings Cross – заклад у Кінгс-Крос, який подає чудові сніданки в Лондоні від провідних британських шеф-кухарів!

Вишукана кухня в Кінгс-Крос. Джерело: Pixabay

Вебсайт: https://caravanandco.com/pages/kings-cross

Адреса: 1 Granary Square, London N1C 4AA

Рейтинг: ⭐ 4.1 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

Caravan Kings Cross – затишний ресторан із красивим інтер’єром і чудовою їжею. Ви знайдете широкий вибір страв на будь-який смак, від класичної яєчні з беконом до більш екзотичних страв, як-от тости з авокадо чи вафельні сендвічі. Кафе ідеально підходить для тих, хто шукає найкращі місця для сніданку в Лондоні і не уявляє свого ранку без кави. У кав’ярні ви знайдете чудову свіжозаварену каву, виготовлену зі спеціально відібраних зерен. Не забудьте спробувати їхні оригінальні напої для сніданку, такі як медовий коктейль або матча-латте – це смачно і незабутньо! Caravan Kings Cross – одне з найкращих місць для сніданку завдяки вишуканій кухні, приємній атмосфері та високому рівню обслуговування.

The Good Egg

Якщо ви шукаєте затишні місця для сніданку в Лондоні, обов’язково відвідайте The Good Egg.

Вебсайт: https://www.thegoodegg.co

Рейтинг: ⭐ 4.2 з 5 на Google ⭐ 3.5 з 5 на Tripadvisor

The Good Egg відомий своєю смачною кухнею та оригінальними стравами, які важко знайти в інших закладах. Якщо ви любите міжнародну кухню, обов’язково спробуйте знаменитий сніданок у Лондоні в ізраїльській традиції:

Яйця

Овочі

Хумус

Сири

Свіжа випічка The Good Egg також пропонує свіжозаварену каву та інші напої з натуральних інгредієнтів. Обов’язково відвідайте The Good Egg для найкращого сніданку в Лондоні та всій Великій Британії для незабутнього досвіду!

Grind

Шукаєте найкращий сніданок у Лондоні? Завітайте до Grind! Це затишне та стильне кафе пропонує широкий вибір страв на будь-який смак, від класичних сніданків до більш екзотичних варіантів.

Лондонське кафе для сніданку. Джерело: Pixabay

Вебсайт: https://grind.co.uk

Рейтинг: ⭐ 4.3 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

Grind – це не лише гарне місце для сніданку в Лондоні, але й чудова кав’ярня. Тут ви можете замовити свіжозаварену каву високої якості, виготовлену зі спеціально відібраних зерен. Grind також пропонує різноманітну випічку та десерти, ідеальні для смачного обіду чи перекусу. А якщо ви шукаєте щось ситніше для сніданку, у Grind є смачні млинці, омлети та сендвічі. Grind ідеально підходить для тих, хто шукає чудове кафе для сніданку в Лондоні.

The Hoxton Holborn

The Hoxton Holborn – гарне місце для сніданку в Лондоні! Тут ви знайдете все, що хочете для чудового ранку – від смачної їжі до чудової атмосфери та високого рівня обслуговування.

Вебсайт: https://thehoxton.com

Адреса: 199-206 High Holborn, London WC1V 7BD

Рейтинг: ⭐ 4.4 з 5 на Google ⭐ 4.5 з 5 на Tripadvisor

The Hoxton Holborn пропонує різноманітні спеціалітети для сніданку:

Тости з авокадо та яйцем

Вафлі

Бейгли з лососем

Гранола

Божевільні сендвічі Незалежно від того, що ви оберете для сніданку, це буде смачно та поживно. Крім того, The Hoxton Holborn має гарний інтер’єр, який створює розслаблюючу та атмосферну обстановку. Тут ви можете провести час, насолоджуючись крутим сніданком у Лондоні. The Hoxton Holborn ідеально підходить для тих, хто шукає найкращі місця для сніданку в Лондоні.

Berners Tavern

Berners Tavern – одне з крутих місць для сніданку в Лондоні. Воно славиться своєю вишуканою кухнею, яка поєднує традиційні інгредієнти зі свіжими та екзотичними смаками.

Правильний початок дня в Лондоні. Джерело: Pixabay

Вебсайт: https://www.bernerstavern.com

Адреса: 10 Berners St, London W1T 3NP

Рейтинг: ⭐ 4.5 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

Тут ви можете насолодитися широким вибором страв на будь-який смак, від традиційного англійського сніданку до більш вишуканих страв:

Тости з авокадо

Яєчні роли

Круасани

Вівсянка з фруктами Таким чином, Berners Tavern пропонує вибір як для любителів знаменитого лондонського сніданку, так і для тих, хто хоче спробувати щось нове та незвичайне. Крім того, Berners Tavern розташований в історичній будівлі, що створює особливу атмосферу та додає до загального досвіду сніданку. Обов’язково відвідайте Berners Tavern для найкращого сніданку в Лондоні та насолодіться незабутнім досвідом завдяки вишуканій кухні, знаменитому меню та красивому інтер’єру!

The Riding House Cafe

The Riding House Cafe – одне з найкращих кафе для сніданку в Лондоні, відоме своєю кухнею, натхненною британськими традиціями. Тут ви знайдете все необхідне для чудового ранку: смачну та ситну їжу, чудову каву та приємне оточення.

Вебсайт: https://www.riding.house

Рейтинг: ⭐ 4.2 з 5 на Google ⭐ 4 з 5 на Tripadvisor

The Riding House Cafe – одне з крутих місць для сніданку в Лондоні, відоме своєю вишуканою кухнею на будь-який смак:

Англійський сніданок

Круасани з шоколадом

Млинці з червоною ікрою та сметаною

Різноманітні омлети

Тости з лососем Крім того, The Riding House Cafe – чудове місце для любителів кави. Тут використовуються лише свіжі та якісні зерна, щоб кожен гість міг насолодитися ідеальним смаком. The Riding House Cafe заслуговує на місце в топі сніданків Лондона. Обов’язково відвідайте це місце, щоб насолодитися смачною їжею, чудовою кавою та красивою атмосферою. Заклад має незвичайний дизайн: гості можуть насолоджуватися їжею та напоями в яскравому, просторому оточенні. Якщо ви шукаєте найкращі місця для сніданку в Лондоні, The Riding House Cafe – це те місце, де варто побувати.

Market Cafe

Смачні тістечка в Лондоні. Джерело: Pixabay

Market Cafe – одне з найкращих місць для сніданку в Лондоні! Тут ви можете насолодитися смачною та ситною їжею, приємним оточенням і чудовим обслуговуванням.

Вебсайт: https://coventmarket.com

Адреса: Covent Garden Market Bldg, 130 King St, London

Рейтинг: ⭐ 3.8 з 5 на Google ⭐ 5 з 5 на Tripadvisor

Кафе пропонує різноманітне меню сніданків і закусок на будь-який смак:

Класична яєчня

Вівсянка з різними начинками

Смачні круасани

Тости з авокадо

Салати

Домашні запіканки

Крім того, Market Cafe – це затишне та привабливе місце, яке стало популярним серед жителів Лондона та туристів. Тут зазвичай панує жвава та приємна атмосфера, що робить цей заклад ідеальним вибором для тих, хто шукає чудовий сніданок у Лондоні. Окрім сніданку, Market Cafe пропонує різноманітні напої та випічку, щоб доповнити ваш насичений ранок. Кафе також є чудовим вибором, якщо ви шукаєте місце для перекусу чи обіду в центрі Лондона. Market Cafe – одне з гарних місць для сніданку в Лондоні. Обов’язково відвідайте це місце, щоб насолодитися смачною їжею, приємною атмосферою та чудовим обслуговуванням!

У Лондоні є безліч місць, де можна насолодитися смачним сніданком. У нашому списку 12 найкращих ресторанів, де ви завжди можете відкрити нові смакові грані зі сніданком поблизу Лондона. Смачна їжа неодмінно підніме вам настрій.