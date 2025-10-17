Трамп звонил Путину. Какую игру ведет Кремль

Телефонный разговор Дональда Трампа с "главным по бункерным чемоданам" вызвал какие-то нездоровые эмоции и новостной поток в формате уже полузабытой измены "Все пропало".

Соответственно, назначена в кратчайшие сроки встреча Рубио с предположительно Лавровым, а в случае успеха и Трампа с Путиным вообще идет по категории "слили нас".

Причем не просто слили, а слили снова. От такой волны слез и причитаний я даже растерялся. И несколько часов реагировал на всенародный плач только повторением вопроса – а откуда вы это взяли?

Действительно – откуда? Разговор длился два с половиной часа? Да. Но была достаточно прохладной. Трамп по результатам ни о каких уступках не заявил, о спасенной дружбе с бункерной крысой тоже. Пошутил о страхе России перед "Томагавками". Путин поздравил его с дипломатической победой на Ближнем Востоке.

Куда, к слову, российскую делегацию демонстративно даже не приглашали. С российской стороны разговор комментировал адмирал Ушаков. Тот вообще не выглядел счастливым. Констатировал, что Трамп даже с днем рождения Путина не поздравил, а договорились только о встрече. И? Где катастрофа и трагедия?

Давайте по существу. "Томагавки" не является "вундервафлей", которая завтра же изменит весь ход войны. Однако они пугают Москву. Как и общее настроение Трампа. Потому что такой сценарий развития событий ведет их к одному из двух сценариев.

Первый – обвал экономики, а вследствие этого кризис на фронте и во внутренней политике.

Второй – чтобы не влипнуть в первый, срочно заключать мир на невыгодных условиях.

На любых условиях. Такая реальность мы ее уже не раз здесь обсуждали. Кризисные явления в российской экономике растут. К концу года станут вполне ощутимы, а весной все может посыпаться. И чем раньше начинать договариваться, тем меньше урона. В Москве умеют считать.

Другое дело, что сам Путин эти переговоры оттягивал, сколько мог. Давая своим генералам шанс выполнить обещания, добиться обрушения украинской обороны и хотя бы Донецкую область захватить. Холоднеет, проходит осень. Генералы продолжают обещать, но настоящий счет на табло. На печальном табло этих же генералов, пропагандистов и экономического блока правительства.

Санкции действуют, украинские дроны с ракетами выводят НПЗ, по мешкам скрежещет все тоскливее, на фронте выразительных побед нет. И дальше будет только ужаснее. Значит, следует наступить на свою гордость и начинать переговоры.

Конечно с Америкой это хотя бы внешний статус спасет. Пропагандисты смогут потом говорить не о победе, но о диалоге "двух великих держав". За неимением симпатичной горничной приходится довольствоваться покладистым дворником. Так что переговоры в Будапеште будут гораздо серьезнее, чем о "Томагавках" или паузе ради историй о печенегов.

Возможно, это и есть первый этап больших и реальных переговоров о мире. У Трампа нет никаких причин спешить и прогибаться. У Зеленского – тоже. Европа также может позволить себе продолжать это противостояние. Торопиться приходится Москве. А вся эта игра построена на том, что Путин платит больше всех. Это ему нужна встреча, нужные переговоры и результат. Это он в ситуации, когда "глаза боятся, а руки прикованы к батарее".

Конечно, через две недели мир не будет провозглашен. И через три тоже. Возможно, алчность и наглость бункерной крысы вообще приведет к очередному срыву всего процесса. Но общая картина очевидна. Уже не Киев и не Брюссель – Москва хочет договариваться. Потому что вынуждена это делать.