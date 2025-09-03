Бенефис Си. Почему не существует никакого нового военно-политического союза Китай-Россия

Саммит в Китае породил целый ряд почти мифов, которые начали массово тиражироваться как западными, так и нашими медиа. Давайте попробуем рассмотреть эти мифы (пока мифы).

1. Отношение к Путину резко потеплело. Ровно год назад саммит ШОС проходил в Астане. Кому не лень, прогуглите, а что тогда писала мировая и наша пресса. И вы удивитесь, как много было общего. Единственное отличие прошлогоднего саммита – отсутствие индийского премьера Моди. Но, потепление отношений Индия-Россия началось значительно раньше, чем Трамп ввел свои санкции. Так еще в июле 2024 года Моди посетил Москву, обнимался с Путиным и призвал прекратить войну (его визит начался менее чем через сутки после кошмарного обстрела Украины). Отношение к Путину на глобальном Юге особо не изменилось. Но мы все время творим подобные мифы.

2. Образовался военно-политический альянс Китай-Россия-Иран-Индия. Разделим этот миф на две части. Во-первых, никакого союза Индии и Китая не существует и его вероятность ничтожна. А что касается оси Пекин-Москва-Тегеран, то разве это новость? Но и здесь речь не идет о военно-политическом союзе (как минимум сейчас). Ни одна из сторон не хочет (не может) воевать за другую (Китай не будет воевать за Россию, а Россия в Сирии показала, как она воюет за союзников).

Сы де-факто вошли в двухполярный мир, который пытаемся измерять по лекалам Холодной войны. Но главное отличие нынешней ситуации от Холоднли войны – это полное отсутствие желания гегемонов воевать за своих союзников (как максимум – это быстрая воздушная операция по типу атаки США на Иран, да и то, всю "черновую" работу по расчистке ПВО сделал Израиль). А главное геополитическое водораздел между государствами лежит не по линии ценностей, а по линии "у кого я покупаю оружие". Индия может сделать "турецкий финт" и купить С-400 у россиян. Но потом, как и турки, не расчехлите их.

3. Азербайджан и Армения не получили приглашение не из-за Индии и Пакистана не из-за роли американцев в урегулировании карабахского конфликта. Главная причина – Китай рассматривает ШОС, как свой геополитический проект и усиление Турции сразу двумя союзниками. Турция становится слишком мощной, чтобы усиливать ее. Нам особенно важно обращать на это внимание, потому что Анкара наш природный союзник против России в Черноморском регионе.

4. Отношения Пекин-Москва вышли на новый уровень. На фоне экономических переговоров США-Россия Пекин приобрел россиян (меморандум о Силе Сибири-2 сейчас особенно ничего Китая не стоит и даже здесь китайцы получили скидку). Но Пекин и дальше не будет продавать оружие РФ. Китаю не нужна победа России (Украина тоже). Китаю нужна слабая Россия с понятным центром. А что касается Украины, то Китай интересует независимая Украина с выходом к Черному морю и возможностью торговать через это украинское окно (особенно если мы вступим в ЕС). Это между прочим одна из главных причин, почему Орбан нас так не любит (повторюсь: одна из). Но главное - отношения России и КНР пока не вышли ни на какой новый уровень. В Шанхае Путин добился того, что Си согласился оставить торговые отношения на нынешнем уровне и продолжит быть покупателем последней надежды (однако ситуация с закупкой Китаем нефти, которая должна была идти на Индию, не может продолжаться вечно. В конце концов, это полная экономическая ловушка для РФ).

5. Россия впервые устами своего главного дипломата Ушакова заявила, что готова к созданию совместных российско-американо-китайских предприятий по разработке Арктики и северного морского пути. Это, конечно, нереально. Если что-то и будет, то будут отдельные СП Россия – США и Россия – Китай. Я не раз говорил, что задача Путина стать посредником между Вашингтоном и Пекином. Глобально – это невозможно, но локально, расторгая морским путем – вполне возможно. И Россия планомерно к этому идет.

Выводов не будет кроме одного. Игнорировать Китай – это невероятно глупо. Мир (заморозка, перемирие), похоже, будет зависеть от того, как будут идти переговоры США - Китай (опять-таки, я об этом говорю очень давно). Но мы настойчиво полагаем, что Китай в этой формуле не появится и вторым полюсом мира не станет.