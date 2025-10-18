Президенту Трампу важно привезти нелегального президента Путина в центр Европы, в Венгрию Орбана, чтобы показать бессилие Европы против антиевропейских планов Москвы и Вашингтона.

Демонстративный приезд Путина в Будапешт это публичный способ унизить ЕС и НАТО и нигде не будь в Каире или на Аляске, а в центре Европы. Российская агрессия в Украине и приостановка войны — это лишь второстепенная цель переговоров Трампа с Путиным в Будапеште.

Они оба прекрасно знают, что Украина не намерена сдаваться с Томагавками или без Томаговок. Скорее всего это лишь повод встречи Трампа и Путина. Ибо главная цель Трампа в Будапеште это очередная попытка Трампа подвинуть Путина на предательство Пекина, используя проблемы, возникшие у Си Цзиньпина в Китае.