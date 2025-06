13 курортов на Гавайях для семей: планирование теплого отпуска

Гавайи – идеальное место для семейного отпуска, где вы найдете все необходимое и даже больше: живописные пляжи и радуги, зеленые пальмы и вулканы, современные удобства и безграничные возможности для досуга для всех возрастов и вкусов. Если вы путешествуете с маленькими детьми, важные критерии включают в себя мелководный бассейн, услуги няни, прямой доступ к пляжу и просторные номера с достаточным местом для необходимых вещей, таких как детские кроватки или высокие стулья. Кроме того, многих родителей привлекает предложение бесплатного питания для самых маленьких гостей. Конечно, детский клуб также пригодится, особенно когда взрослые захотят провести время наедине, наслаждаясь спа-процедурами или романтическим ужином. Это может быть сложной задачей, но следующая подборка самых лучших курортов для семейного отдыха на Гавайях поможет вам выбрать оптимальный вариант для совместного приключения.

Montage Kapalua Bay, Мауи

Роскошный бассейн для релакса. Источник: https://www.montage.com/

Montage Kapalua Bay, расположенный в южной части острова Мауи, имеет все преимущества, чтобы выбрать его для следующего отпуска:

идеальное расположение;

роскошные номера;

пятизвездочные удобства;

семейные бонусы и т.д.

Курорт предлагает удивительную детскую программу Paintbox, которая включает уроки игры на укулеле, хула, изготовление традиционных гирлянд леи, плавание, прогулки на природе и многое другое. После насыщенного похождениями дня младшие гости могут отведать гавайскую кухню и понаблюдать за звездами, прежде чем вернуться к своим номерам и заснуть под шум волн.

Four Seasons Resort Maui at Wailea, Мауи

Невероятные приключения на Гавайях. Источник: https://www.fourseasons.com/

Если вы ищете место для роскошного отпуска в стиле сериала "Белый лотос", но без драм, обратите внимание на Four Seasons Resort Maui at Wailea, расположенный на Мауе. Это престижное заведение по праву входит в список 13 лучших курортов Гавайев и является лауреатом Зала славы WBA. Four Seasons Resort Maui предлагает высококлассные пятизвездочные удобства, а также широкий спектр активностей – от ритуального переноса факелов до интересных экскурсий.

Стоимость номера включает бесплатную детскую программу, где младшие гости могут наслаждаться плаванием и теннисом. В настоящее время родители могут расслабиться в спа-центре или провести время у бассейна. При необходимости просторные и элегантные номера оснащены детскими мониторами, колясками, качелями, высокими стульями и другими необходимыми для комфортного отдыха вещами.

Turtle Bay Resort, Оаху

Если вы хотите организовать незабываемый отпуск, во время которого каждый член семьи будет максимально доволен, советуем остановиться в Turtle Bay Resort. Расположенный на северном побережье Оаху, курорт занимает 1300 акров живописных ландшафтов, поэтому предлагает огромное количество активностей и удобств. В частности, Turtle Bay Resort имеет несколько бассейнов, семь пляжей и бунгало на берегу океана. Развлечения включают уроки серфинга под руководством опытных инструкторов, снорклинг с морскими черепахами, верховую езду, уроки хула и многое другое. Такой веселый и разнообразный досуг создаст воспоминания на всю жизнь для всей семьи.

Mauna Lani, The Collection by The Reserve Hotels, Остров Гавайи

Среди лучших курортов для семей на Гавайях – Mauna Lani, Auberge Resorts Collection. Это действительно особое место с атмосферой, отражающей дух острова. В частности, гости могут наслаждаться удивительными культурными активностями, включая кулинарные мастер-классы и увлекательные рассказы под лунным сиянием. Помимо стильно оформленных, эстетически привлекательных номеров, Mauna Lani предлагает бесплатный детский клуб с разнообразной программой.

Чтобы почувствовать неразрывную связь между морем и сушей, попробуйте специально разработанные блюда в ресторане CanoeHouse. Другие удобства, необходимые для идеального семейного отпуска, включают в себя высококлассный спа-центр и услуги няни, которые понадобятся, когда родители захотят провести время наедине.

The Ritz-Carlton Maui, Kapalua, Мауи

The Ritz-Carlton Maui, Kapalua, расположенный на 54 акрах пышных тропических территорий, — идеальное место для семейного происшествия, где каждый путешественник, независимо от возраста, найдет что-нибудь интересное. Курорт может похвастаться двумя полями для гольфа, песчаными пляжами, шестью ресторанами и роскошными резиденциями, доступными для бронирования. Кроме того, на территории есть ароматные сады и столетняя ананасовая плантация, поэтому есть много локаций для приятных прогулок.

Изюминкой The Ritz-Carlton Maui является программа, разработанная в партнерстве с Обществом океанского будущего Жана-Мишеля Кусто, которая предоставляет младшим гостям бесценный экологический опыт из-за ряда практических активностей, таких как высадка местных семян, уборка пляжей, снорклинг и т.д.

Aulani, Disney Resort & Spa, Оаху

Если вам нужно найти компромисс между поездкой в Диснейленд, которую так стремятся посетить дети, и пляжным отдыхом, Aulani, Disney Resort & Spa может стать идеальным решением. Расположенный на побережье Оаху, этот прекрасный гавайский курорт имеет доступ к частной лагуне с возможностями для снорклинга. Другие удобства, доступные для гостей, включают:

водные горки;

шесть бассейнов;

медленную реку;

зону залива;

доступ к прекрасному пляжу.

Чтобы погрузиться в гавайскую культуру, Aulani, Disney Resort & Spa предлагает уроки хула и мастер-классы по изготовлению леи, а в Lū'aūs есть специальный островной буфет с большим выбором традиционных блюд. Конечно, как и во всех курортах, принадлежащих Disney, дети могут наслаждаться завтраками с Микки Маусом, просматривать классические мультфильмы на большом экране под открытым небом и фотографироваться с любимыми персонажами.

Кона Village, Rosewood Resort, Остров Гавайи

Этот курорт на острове Гавайи занимает площадь 81 акр, на которой разбросаны 150 домов, каждый из них украшен уникальными произведениями искусства, созданными по заказу преимущественно местными художниками. Kona Village, A Rosewood Resort идеально подходит для тех, кто ищет роскошный, спокойный и экологичный отдых на Большом острове.

Дети имеют возможность проводить время в Keiki Rosewood Explorer Club, на частных пляжах или в бассейне. Кроме того, курорт предлагает центр активностей, где гости могут заняться паддлбордингом и каякингом, арендовать оборудование для дайвинга и многое другое.

Kona Village, A Rosewood Resort имеет четыре ресторана и бара, один из которых создан из затонувшего неподалеку парусника. Не упустите посещение главного ресторана Moana, где на завтрак подают вкусные гавайские пончики массалада. Другие ключевые удобства курорта включают:

тренажерный зал;

современный спа;

теннисные корты и зоны для пикбола;

бесплатный Wi-Fi и т.д.

Вы даже можете смотреть фильмы, посетив кинотеатр под звездами на песке.

Four Seasons Resort Hualalai, Остров Гавайи

Four Seasons Resort Hualalai – это гламурный и комфортный комплекс с именно тем уровнем роскоши, чтобы дети не получали косых взглядов от других гостей. Кроме того, в 2023 году он был признан одним из лучших курортов Гавайев, привлекая семьи, которые любят веселье, изысканность и ценят отличный сервис.

Four Seasons Resort Hualalai расположен на живописном побережье Кона на Большом острове. Этот пятизвездочный отель предлагает песчаные пляжи со спокойными водами, бесплатную детскую программу, семь бассейнов, лагерь Camp Manitou для подростков и бесконечные активности на любой вкус. От близкого знакомства с морской жизнью вместе с биологами до обучения игре на укулеле возможности для досуга ограничены лишь временем.

1 Hotel Hanalei Bay, Кауаи

1 Hotel Hanalei Bay характеризуется минималистической роскошной эстетикой, эстетическими ландшафтами, высококачественным сервисом и вниманием к окружающей среде. Новый форпост бренда на Гавайях находится на берегу океана, на северном побережье Кауаи. Кроме того, курорт отличается особым гостеприимством для семей. 1 Hotel Hanalei Bay имеет отличный детский клуб Seedlings Kids Club с большим количеством активностей и впечатлений, большинство из которых направлены на максимальное приближение молодых гостей к природному миру. Родители, желающие избавиться от стресса и максимально расслабиться, могут забронировать трансформационные оздоровительные ритуалы в популярном спа-центре Bamford Spa. Если вы хотите провести время всей семьей, соберитесь на кулинарные мастер-классы, серфинг и йогу, а вечером завершите день, сидя у костра под звездами, рассказывая друг другу истории.

Fairmont Kea Lani, Мауи

В список 13 лучших семейных курортов Гавайев входит Fairmont Kea Lani, расположенный на Мауи. Это не только прекрасное место для пляжного отдыха и веселья под солнцем, но и комплекс, который может похвастаться широким спектром удобств и разными вариантами размещения. Проводите время, плавая в бассейнах, строя замки из песка на пляже Polo Beach и наслаждаясь десертами в Makana Market+Cafe.

Вы можете выбрать просторную однокомнатную квартиру, которая комфортно вмещает до четырех человек. Для большего количества удобств и приватности можно забронировать роскошную виллу, которая включает в себя отдельную полноценную кухню, частный патио, небольшой бассейн и зону для барбекю.

Koloa Landing Resort at Poipu & Spa, Aloha Collection, Кауаи

Если вы планируете идеальный отпуск, полон солнца и водных активностей, обратите внимание на Koloa Landing Resort at Poipu, Autograph Collection. Этот прекрасный курорт расположен на южном побережье Кауаи, предлагая семейные номера и три больших бассейна, один из которых имеет 350 000 галлонов, с каскадами и водными горками. Другие удобства, доступные для гостей Koloa Landing Resort at Poipu, включают:

волейбольная площадка;

поле для гольфа;

круглосуточный фитнес-центр;

бесплатную утреннюю йогу на живописной лужайке под открытым небом;

активности для детей, включая устройства для исследования острова, такие как компасы, бинокли, блокноты с подсказками и т.д.

Курорт расположен вблизи всемирно известных пляжей, лучших ресторанов и магазинов острова, а побережье Кауаи идеально подходит для активного отдыха на природе, такого как серфинг, верховая езда, снорклинг и пешие прогулки.

Кроме того, комплекс может похвастаться одними из самых больших номеров. Например, если вы хотите максимальной роскоши и конфиденциальности, советуем остановиться в удивительном пентхаусе. С потрясающими видами на океан, интерьеры индивидуально оформлены и разработаны Сарой Ламбсон, с бесконечным перечнем удобств, таких как большая обеденная зона, три полностью меблированных веранда, кондиционер, двуспальная кровать в главной спальне и многое другое.

Grand Hyatt Kauai Resort & Spa, Кауаи

Grand Hyatt Kauai Resort & Spa на Кауаи – одно из лучших мест для семейного отдыха на Гавайях с современными удобствами для детей, неограниченными активностями и развлечениями, самым современным спа-центром площадью 45 000 квадратных футов и полем для гольфа чемпионского уровня. Независимо от возраста, вы будете в восторге от часов, проведенных в соленой лагуне или многоуровневых бассейнах. Вы также можете сплавляться по медленной реке, спускаться с 150-футовой водной горки, играть в баскетбол или волейбол. Благодаря полинезийским танцам и пирам с традиционными и современными блюдами тихоокеанских островов путешественники могут погрузиться в местную культуру.

Курорт предлагает просторные стильные люксы, включая большие гостевые номера и частные веранда, которые идеально подходят для размещения всей семьи.

Hyatt Regency Maui Resort & Spa, Мауи

В список 13 лучших семейных курортов Гавайев заслуженно входит Hyatt Regency Maui Resort & Spa. Расположенный на Мауи, этот роскошный курорт с рейтингом AAA Four Diamond предлагает множество активностей на свежем воздухе, таких как веревочные мосты и горки, гигантский лабиринт из джакузи, бассейнов и водопадов, где можно провести целый день, перекусывая и отдыхая на удобных шезлонгах. Номера или люксы предлагают виды на Тихий океан, горы или пышную зелень. Начните день с завтрака "шведский стол", чтобы максимизировать энергию, пробуя вафли, блины, домашнюю выпечку и т.д.

Недавно отреставрированный комплекс занимает площадь 40 акров, предлагая доступ ко всему, что вы хотите. В частности, Hyatt Regency Maui Resort & Spa имеет поле для гольфа на берегу океана, отдельную водную игровую площадку для детей и большой пляжный спа. Курорт также известен своими культурными мероприятиями, подлинным гавайским гостеприимством и лучшим сервисом в сети. Для аутентичного опыта гости могут принять участие в традиционной церемонии и посетить увлекательное шоу с песнями, плясками и пением Полинезии.

Рядом с отелем Whalers Village, и если вы захотите покинуть свой уютный номер, отправляйтесь исследовать достопримечательности Западного Мауи.