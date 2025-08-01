Трамп считает, что войну нужно завершать, но не говорит как

Д. Трамп заявил, что воздушные атаки городов — это позорно, особенно мост, далекий от линии фронта (а прифронтовые что, можно?). То есть ему докладывают о том, медведев издевается над ним в соцсетях, а пути — в реале.

Соответственно, Трамп намерен ввести свои "адские" санкции в действие, о чем он заявил в Белом Доме. И добавил, что не знает, повлияют ли эти санкции на Россию.

Собственно, именно это сложение и характеризует политику Трампа наиболее точно. Если с ЕС, Китаем, заметными странами БРИКС он тщательно готовит свои любимые "дела", торгуется за каждый процент и сразу называет достигнутые соглашения лучшими за всю историю США, то с недоимперией он ведет себя вяло и неуверенно.

При этом Дж. Келли, который сейчас представляю США в ООН, заявил, что Трамп хочет, чтобы война России против Украины была закончена до 8 августа. Ну, хочет… А что для этого собирается делать? Пока ничего решительного, что действительно могло бы повлиять на Россию.

И снова С. Виткофф отправляется в Россию о чем-то договариваться. О чем?

Есть только два сценария развития событий.

Первый: США совместно со странами НАТО разрабатывает и реализует план радикального сокращения поступлений денег от торговли энергоносителями в Россию. И это только экономические санкции на тех в мире, кто эти энергоносители покупает, но и блокирование теневого танкерного флота недоимперии.

Второй: Трамп просто забывает обо всех своих мирных обещаниях и обязательствах и делает вид, что все это выдумки проклятых демократов во главе с Б. Обамой, Х. Клинтон и Дж. Байден. И эта война — не его война... Дальше мы все это много раз слышали.

Второй сценарий кажется мне более вероятным.