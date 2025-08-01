Топ-8 курортов с системой ''все включено'' на островах Теркс и Кайкос. Найдите свой собственный багамский рай

Архипелаг Багам известен во всем мире как один из лучших тропических курортов. Даже если вы никогда там не были, вы наверняка видели его панорамные виды в глянцевых журналах и брошюрах. Талантливая природа создала настоящие произведения искусства, а человек подчеркнул их рамками комфорта и разнообразными предложениями доступности.

Теркс и Кайкос — ряд островов с потрясающими белыми пляжами, зелеными пальмами, бриллиантовыми водами и изысканными условиями проживания. Конечно, хочется включить все услуги одним махом и не думать обо всех деталях поездки. Это удобно для планирования бюджета и спокойствия во время отпуска. Мы собрали для вас самые лучшие курорты "все включено" на Теркс и Кайкос. Их немало, но они конкурируют с предложениями отдельных бронирований услуг. В некоторых случаях курорты "все включено" на Теркс и Кайкос даже немного выгоднее финансово, если бронировать тот же список услуг по отдельности.

Каждый остров в группе Теркс и Кайкос – это отдельный курорт со своей изюминкой, активностью и комфортом. Но всех их объединяют потрясающие виды и приятный тропический климат в сезон. Теперь вы можете выбрать самый лучший вариант "все включено" на Теркс и Кайкос.

Не упустите важные советы по посещению лучших курортов на Теркс и Кайкос, чтобы не попасть в ловушку погодных сюрпризов.

1. Курорт Alexandra Resort "все включено"

Люксовый отдых. Источник: https://www.alexandraresort.com/

Этот курорт по праву открывает наш список топ-8 курортов "все включено" на Теркс и Кайкос. Alexandra Resort на Грейс-Бэй мало кто может превзойти по уровню услуг, предоставляемых этим райским направлением.

Гармонично сочетаясь с островом Провиденсьялес и предлагая качественное проживание "все включено", курорт порадует вас: ресторанными блюдами и премиальными напитками, доступом к пляжу, комфортными люксами и возможностью посетить соседний курорт "все включено".

Вы можете выбрать одну из 90 студий, расположенных прямо на белом пляже. Дизайн номеров гармонирует с природой и придает приятный цвет, создавая атмосферу расслабленного отдыха и изысканной роскоши. Во всех номерах есть балкон или терраса, где можно бесконечно наслаждаться впечатляющей лестницей и закатом, с чашкой кофе по утрам или тропическим коктейлем вечером. Все студии оборудованы мини-кухнями и имеют одну или две спальни. Есть вариант пентхауса с четырьмя спальнями и большой кухней. Для детей до 12 лет проживание и питание бесплатны, если они делят номер с родителями без необходимости в дополнительных кроватях. Большой бассейн в форме лагуны станет приятным дополнением к включенным услугам. А разнообразные водные виды спорта в бассейне – это вишенка на торте. Кремом на вашем сладком десерте будет небольшой фитнес-центр, а глазурью – маленький спа-центр.

Привлекательность этого курорта на Грейс-Бэй заключается не только в близости к пляжу, но и в магазинах Regent Village.

Как видите, список удобств в Alexandra Resort действительно роскошный, что делает его одним из лучших курортов "все включено" на Теркс и Кайкос.

Бронирование и перечень услуг Alexandra Resort : http://www.alexandraresort.com

2. Курорт Ambergris Caye на приватном острове

Курорт Ambergris Caye, острова Теркс и Кайкос. Источник: https://www.ambergriscay.com/

В юго-восточной части архипелага Багам предлагается частный курорт Ambergris Caye: "все включено" на Теркс и Кайкос. Это поистине роскошный отпуск в самых комфортных условиях и неизменно живописной природе.

Это место для тех, кто хочет уйти от повседневных забот и активностей, насладиться всеми возможными впечатлениями и ощутить богатство тропического курорта.

Возможно, несколько тысяч долларов за ночь – разумная цена за этот уровень сервиса и перечень услуг.

С момента прибытия в аэропорт вы почувствуете всю заботу и тепло, которые готовы предоставить курорт "все включено". Вас встретят и организуют 20-минутный перелет на остров, где вас доставят прямо в выбранный номер первого класса. Десять люксов, семь вилл, а также коллекция частных домов разместят вас с элитным размахом. Возможность наслаждаться лучшей едой и премиальными напитками от профессиональных шеф-поваров в любом ресторане или баре на Ambergris Caye, от завтрака до обеда и ужина у бассейна. Этот гастрономический опыт точно удовлетворит все ваши кулинарные мечты.

Список включенных активностей впечатляет: каякинг, разнообразные водные экскурсии (мангровые заросли, наблюдение за китами, фридайвинг, рыбалка, круизы на закате, снорклинг) и разнообразные водные виды спорта. Главное – успеть попробовать все активности за день, чтобы осталось немного времени для спа-процедур, отдыха у костра на пляже или заказа эксклюзивного ужина от шеф-повара. Курорт Ambergris Caye – лучший "все включено" на Теркс и Кайкос, который на 100% оправдывает свои 5 звезд.

Узнайте больше о Ambergris Caye Resort : http://www.ambergriscay.com

3. Beaches Turks & Caicos

Все включено. Источник: https://www.beaches.com/

На одном из самых потрясающих пляжей Грейс-Бэй расположен отличный вариант среди курортов "все включено" на Теркс и Кайкос. Известный своим семейным отпуском, Beaches Turks & Caicos очаровал многих огромным перечнем активностей как на воде, так и на суше.

С таким отпуском вы можете посетить архитектуру и атмосферу Италии, Франции, Карибов и Ки-Веста, не покидая острова. Прекрасная идея архитекторов и дизайнеров создала на острове четыре поселка, имитирующие стили этих стран. Изящная романтика Франции с ее изысканными ресторанами; яркие цвета Карибов, окруженные тропической природой; Темпераментные развлечения в итальянском стиле с огромным бассейном или поселок Ки-Вест с живописными видами на океан – это дело вкуса. Вы можете выбрать свое жилье, а развлечения доступны во всех четырех зонах.

Премиум-номера или люксы с одной спальней, а также двухэтажные виллы с несколькими комнатами. Некоторые бронирования включают услуги дворецкого и эксклюзивные ванные комнаты.

В Beaches Turks & Caicos имеется 21 ресторан и невероятное количество киосков с мороженым и джелато. Для тех, кто любит более крепкие напитки, есть 15 баров с премиальными алкогольными коктейлями.

Что касается приключений и развлечений на острове, главное — не переусердствовать. Вы не сможете попробовать все за один отпуск, поэтому предлагаем сразу составить планы:

дайвинг и снорклинг

эксклюзивная программа дайвинга, где профессионалы проведут часы, исследуя виды

детский клуб Sesame Street & Camp с няней – наслаждайтесь активностями для взрослых

аквапарк площадью 45 000 квадратных футов

многочисленные бассейны и джакузи

спа

сауны и паровые бани

маникюрный салон и всевозможные процедурные кабинеты

лаунж-зона для подростков

пляжи с открытыми океанскими волнами, мерцающим белым песком и бриллиантовыми водами.

Выберите свою атмосферу с курортом "все включено" Beaches Turks & Caicos : http://www.beaches.com

4. Beach House Turks and Caicos

Ищете уединенный отпуск среди курортов "все включено" на Теркс и Кайкос? Мы нашли его для вас. Beach House Turks & Caicos предлагает 21 огромный гостиничный номер прямо у океана. Это позволит вам наслаждаться видом 24/7 прямо с террасы вашего номера. Каждый люкс имеет свое причудливое название. В номере есть кухня, телевизор и комфортная стилизованная мебель.

Один из самых красивых пляжей Грейс-Бэй будет перед вашими глазами каждый день, ведь у каждого люкса есть собственное частное место на белом песке с шезлонгами, зонтиками и столом.

Собственный ресторан отеля предложит широкий выбор карибской кухни или сделает ваш ужин по-настоящему романтичным, перенеся его на пляжную террасу.

Тренажерный зал и спа предоставят вам не одну приятную возможность улучшить здоровье и самочувствие. Велосипеды для длительных прогулок, бассейн с лаунж-зонами и беседкой, окруженной зелеными пальмами, зона для событий – все очень атмосферно и уютно.

Доступны разнообразные водные виды спорта и активности.

Дизайн отеля с деревянными ставнями и террасами создает атмосферу легкости и уюта, спокойного и гармоничного тропического отпуска.

Узнайте больше о Beach House Turks & Caicos : http://www.beachhousetci.com

5. Blue Haven Resort

Хороший семейный отдых. Источник: https://www.bluehaventci.com/

В топ-5 лучших курортов "все включено" на Теркс и Кайкос легко попадает Blue Haven Resort. Этот по-настоящему красивый тропический курорт является побратимом Alexandra Resort, поэтому вы в полной мере насладитесь отличным перечнем включенных услуг и премиальным комфортом. К традиционным тропическим пейзажам прилагаются виды на марину и белоснежные яхты. Архитектурное пространство, окруженное бирюзовыми водами, придаст простору и наслаждениям пейзаж. Поэтому планирование свадебной церемонии здесь, например, будет очень удачной идеей.

Кроме комфортных номеров с видом на океан, вы можете завтракать, обедать и ужинать во всех ресторанах отеля. Неограниченные напитки, круглосуточный снек-бар и холодильник с водой, безалкогольными напитками и пивом. И это еще до развлечений:

водный батут

дайвинг

каякинг

круглосуточный фитнес-зал

велопрогулки

парусные лодки

каяки

Великолепный список активностей, достойный нескольких отпусков. Добавьте к этому платные занятия йогой на каяках, уроки парусного спорта, виндсерфинга, кайтбординга и множество других приятных впечатлений, и вы сможете отдыхать в одном из потрясающих курортов на Теркс и Кайкос – Blue Haven Resort – без скуки годами.

Узнайте больше о Blue Haven Resort : http://www.bluehavenresort.com

6. Club Meridian

В 15 минутах от Провиденсьялеса, на краю третьего по величине барьерного рифа в мире, расположен уединенный частный курорт "все включено" на Кайкос. Meridian Club Resort окружен просторами белоснежных пляжей, изысканной простотой интерьеров, мерцающими бассейнами голубой воды и бескрайними просторами вод Атлантического океана.

Номера Club Meridian гармонируют с тропическим ландшафтом и легкими бризами. Атмосфера легкости и непринуждённости чувствуется буквально во всем, от струящихся белых тканей до искусно подобранных подушек на вашей кровати. Вы можете выбрать один из 10 номеров с видом на пляж или уединенные люксы с доступом к прибрежной зоне белого песка. Независимо от выбранного места вас будет окружать потрясающая красота, роскошь и комфорт.

Лаунж-зоны у бассейна, качели-гамаки и открытые души с водопадом – шикарные дополнения к вашему мечтательному отпуску.

Обед можно взять в любой уголок Meridian Resort. Кухня со всего мира позволит отведать самые известные блюда, не переезжая в другую страну. Разнообразие морепродуктов, только что выловленных, удовлетворит любого гурмана.

Кроме традиционных водных активностей, присущих курортам "все включено" на Теркс и Кайкос, вы можете посетить шары коралловых рифов, погрузиться во всемирно известный риф и совершить покупки на главном острове Прово.

Узнайте больше о Club Meridian : http://www.meridianclub.com

7. East Bay Resort

Роскошные номера. Источник: https://www.eastbayresort.com/

На острове Южный Кайкос отель East Bay Resort предлагает свой вариант "все включено" на Кайкос.

Независимо от того, выберите ли вы студию или люкс с двумя спальнями, вы увидите тропический ландшафт с бриллиантовым прибоем из каждого окна, обрамленного легким белым тюлем. Номера полностью оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания и имеют мини-кухни и холодильники.

Выходя из отеля, вы ступите на мягкий мерцающий песок пляжа Ист-Бэй, где вас ждут шезлонги, голубые зонтики и освежающие коктейли. Пакет "все включено" включает в себя бассейн, солярий, фитнес-центр и спа.

Традиционные тропические немотовые виды спорта и возможность посетить коралловый риф с потрясающей морской жизнью. А шанс увидеть горбатых китов вблизи оставит яркие воспоминания на всю жизнь.

Узнайте актуальные цены East Bay Resort : http://www.eastbayresort.com

8. Club Med Turkoise

Благодаря недавнему обновлению курорт Club Med Turkoise легко конкурирует со своими ближайшими соседями, курортами Alexandra и Beaches. Его предложения "все включено" на Теркс поразят вас и заставят возвращаться снова. Созданный для развлечений взрослых, его активности принесут много адреналина и бурного джакузи вокруг. Все водные виды спорта и активности доступны во время вашего пребывания, а также теннисные и волейбольные корты.

Фитнес-центр с кардиотренажерами, занятия йогой помогут поддерживать тело в тонусе активного отдыха, который Club Med Turkoise предлагает особым образом.

На курорте есть два ресторана, которые будут обслуживать вас во время изысканных ужинов. Для завтраков и обедов открыт ресторан с континентальными завтраками и широким выбором блюд на любой вкус в течение дня. Снек-бары для тех, кто устал от изыска и мечтает о чипсах, бургерах и тако. Изюминкой этого курорта есть бар в воде, где вы можете наслаждаться напитком, не выходя из теплой воды.

Узнайте больше о Club Med Turkoise : http://www.clubmed.com

Советы по посещению курортов "все включено" на Теркс и Кайкос

Атлантический океан с его непредсказуемыми водами и быстро меняющимися погодными условиями может сделать вашу поездку опасной, если вы попадете в сезон ураганов.

Имейте в виду, что август и сентябрь – это пик сезона плохой погоды. А с июня по ноябрь вы можете попасть в шторм. В общем, эти месяцы считаются сезоном дождей и не лучшим временем для посещения островов.

Но некоторые удачно используют этот период для отдыха в тропических курортах за половину цены активного сезона. Если повезет, у вас будет тихая неделя с хорошей погодой.

Так называемый высокий сезон длится с декабря по март. В это время ваш долгожданный отпуск не будет испорчен плохой погодой. Максимум, что вы получите – это красивые волны для серфинга.

Период с апреля по май очень комфортен по погоде, к тому же в это время цены начинают падать, а количество людей значительно уменьшается, что значит, что вы можете наслаждаться еще большим комфортом за меньшие деньги.