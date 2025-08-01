Чудо среди песков ОАЭ: посетители поражены ультрасовременным SeaWorld Abu Dhabi
Столица ОАЭ Абу-Даби открыла первый в регионе невероятный морской тематический парк SeaWorld. Парк площадью 183 000 кв. м поражает удивительными чудесами.
В SeaWorld посетители могут увидеть более 150 видов морских животных. Кроме того, зоны отдыха поделены на своеобразные "королевства", которых всего восемь, пишет Traveller.
Туристы могут посетить самые невероятные уголки планеты — от горящих тропиков до холодных полюсов. Более того, аттракционы, рестораны и торговые центры в каждом из королевств уникальны.
В удивительном аквариуме туристы могут наслаждаться красотой многих океанских видов. Здесь комфортно чувствуют себя морские львы, невероятные рыбы, а также дельфины и фламинго. Есть также морские змеи, черепахи, бамбуковые акулы и скаты.
Всего в самом большом аквариуме проживает более 68 000 животных, таких как акулы, скаты и стаи рыб. Особенность SeaWorld состоит в том, что все животные снабжены идеальными условиями дикой природы, поэтому они чувствуют себя комфортно и безопасно.
Безумные аттракционы в SeaWorld
Посетителей поражают удивительные американские горки. На них можно ощутить настоящее волнение. Аттракцион предлагает гостям путешествие по океану и исследование коралловых рифов и затонувших кораблей. Неожиданной изюминкой является то, что этот аттракцион первый в мире производит выброс с нулевой гравитацией и первое в мире двойное пике с вращением.
Кроме того, туристов привлекает аттракцион Hypersphere 360°, позволяющий зайти внутрь гигантского шара для увлекательного мультимедийного погружения на 360º, чтобы открыть скрывающееся под морями.
Антарктида среди песков ОАЭ
Невероятно, но организаторам парка удалось воспроизвести атмосферу настоящей Антарктиды в жарких песках. Здесь действительно можно остыть, поскольку температура воздуха в этой зоне составляет 1°C, а температура воды – 7°C. Это обеспечивает идеальный климат для главной аттракции этого королевства – пингвинов. Более того, в этом королевстве есть шесть различных видов пингвинов.
Самый большой в мире аквариум
Посетителей поражает ошеломляющий аквариум в SeaWorld Abu Dhabi. Действительно, стоит посетить парк только для этого аквариума, ведь он содержит 25 миллионов литров воды и является домом для различных водных животных. Расположенный в королевстве Безграничного океана, этот поразительный опыт является обязательной аттракцией парка.
Самый большой в мире LED-экран
Но это еще не всё. После безумных развлечений и сказочных животных туристам предложат посмотреть на самый большой в мире LED-экран. Он смотрится как огромный цилиндр, обхватывающий весь периметр. Его размеры впечатляют. Экран простирается от пяти метров над землей до 21 метра над землей и имеет ширину 227 метров, создавая пространство для впечатляющих визуальных эффектов.
Центр по уходу за животными
SeaWorld Abu Dhabi также имеет профессиональный центр по уходу за животными. Поэтому посетители могут быть уверены, что за всеми животными в парке должным образом ухаживают.