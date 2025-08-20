Юлия Бородай и новые стандарты качества в коммерческой фотографии

Коммерческая фотография — это не просто умение нажимать на кнопку. Это — про системность, эстетику, коммуникацию и умение слышать клиента. Именно эти навыки позволили Юлии Бородай стать востребованной и сформировать свой, узнаваемый подход к визуальному брендингу.

Фото: Юлия Бородай за работой

После переезда из Украины Юлия столкнулась с новой реальностью: рынок США диктовал другие правила, важными становились скорость, гибкость, чёткость и визуальный стиль, который говорит за бренд до того, как его прочтут. С первых месяцев она начала выстраивать собственную систему качества, где каждая деталь — неслучайна.

"Я не верю в случайные кадры. Всё — от света до выражения лица — должно быть осмысленным", — говорит Юлия. И это не просто слова. Её рабочий процесс включает глубинную подготовку: изучение бренда, конкурентного поля, целевой аудитории, подбор референсов, создание мудборда и согласование образов. Даже если съёмка длится всего час, она может готовиться к ней неделю. Такой подход ценят бизнес-клиенты, которые понимают, что визуал — это первое, что видит их аудитория.

За годы работы Юлия создала десятки кампаний для брендов одежды, косметики, еды, аксессуаров и услуг. Она снимала рестораны, интерьеры, фуд-контент, коммерческие портреты, создавая для каждого проекта не просто красивые картинки, а визуальный язык, понятный клиенту и покупателю.

Среди них молодые уже почти культовые Sleek E Hair https://sleekehair.com/ и Moondios Studios https://moondiosstudios.com/.

Один из принципов Бородай — никогда не снимать "для галочки". Если кадр не отражает суть, он не пройдёт её личный контроль качества.

Внимание к свету и цвету. Она умеет "нарисовать" настроение кадра с помощью бликов, тени, полутона, при этом избегая тяжёлой постобработки. Её снимки выглядят живыми, актуальными и пригодными как для сайтов, так и для социальных сетей, где нужен мгновенный визуальный контакт.

Качество — её личная установка. "Я могу отказаться от проекта, если вижу, что клиент не готов к результату, которого я хочу добиться. Это моё имя, мой уровень", — говорит она. Благодаря этой позиции она завоевала уважение у предпринимателей, которые ценят не только визуал, но и подход.

Фото: Юлия Бородай во время коммерческой съемки

Юлия работает с индивидуальными предпринимателями, малым бизнесом, компаниями, которые только выходят на рынок, — и с каждым создаёт ощущение, что у клиента есть свой креативный директор. Она помогает думать о визуале стратегически, видеть картинку шире, строить имидж, а не просто наполнять галерею.

По словам Юлии, коммерческое фото это фиксация явлений роли в обществе. А главный вызов и ключ к успеху на первый взгляд прост:

"В работе с брендами легко и просто с помощью фото донести концепцию, что бы люди смотрели и не ломали себе голову что же они продают. Иногда возможно добавить загадки, но читаемой", утверждает Бородай.